XIV. Leó pápa külön megemlékezett a kommunisták által üldözött magyar bíborosról

XIV. Leó pápa a szerdai általános audiencián megemlékezett a „hősies prímás”, Mindszenty József bíboros fogságból szabadulása hetvenedik évfordulójáról.

XIV. Leó pápa a Vatikánban, a Szent Péter téren

Fotó: ISABELLA BONOTTO / AFP

Mindszenty József bíborosra emlékezett XIV. Leó pápa

Az egyházfő a Szent Péter téren mondott beszéde végén különböző nyelveken köszöntötte a híveket. A lengyeleket megszólítva emlékeztetett, hogy hetven évvel ezelőtt szabadult fogságából

Lengyelország és Magyarország hősies prímása, Stefan Wyszynski és Mindszenty József bíboros.

XIV. Leó pápa XII. Pius 1956. november elsején keltezett, Nagy örömünkre szolgál (latinul Laetamur admodum) kezdetű enciklikájához kapcsolódva azt mondta: „arra buzdítok, hogy vegyétek figyelembe, hogy a béke az igazságosságra, a törvénytiszteletre, a párbeszédre épül, nem az erőszakra”.

XII. Pius enciklikájában - a Vatikán honlapján közölt magyar változat szerint - a következőket írta:

Nem kisebb örömmel vettük tudomásul, hogy szeretett fiainkat, Stefan Wyszynski bíborost, Varsó érsekét, valamint Mindszenty József bíborost, esztergomi érseket, akiket a múltban eltávolítottak székükből, visszaállítottak méltóságukba és felelős hivatalukba, ahol örvendező tömegek fogadták őket diadalmas üdvözléssel, miután ártatlannak és igazságtalanul megvádoltnak jelentették ki őket.

Éveken át tartották fogva, végül a forradalom hozta el a szabadságát

Mindszenty bíborost 1956. október 30-án szabadították ki a felsőpetényi Almássy-kastélyból, ahol őrizet alatt tartották. A forradalom leverése után az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségén talált menedékre. 1971 szeptember végén elhagyta Magyarországot, és a Vatikánba költözött, ahol kevesebb mint egy hónapig a pápai állam kertjeiben vendégházként fenntartott Szent János-toronyban lakott.

A lengyel prímást, Stefan Wyszynskit 1953 és 1956 között tartották fogva, 1956. október 28-án engedték szabadon.