A divat nagy úr – még a havas hegyekben is. Egy turistát ugyanis bélelt papucsban filmeztek le a Morskie Oko (Tengerszem) felé vezető úton. A rövid videó már több mint 705 ezer megtekintésnél jár, és a látottak alaposan megmozgatták a kommentelőket – írja az Onet.

Papucsban a havas Tátrában: így indult a Morskie Oko felé a turista.

Fotó: Illusztráció/Pexels

A Tátrában már javában tombol a tél, a „bátor” nő azonban meglehetősen sajátos lábbelit választott a kiránduláshoz: bélelt papucsban, hosszú fehér zokniban és termonadrágban vágott neki a havas útnak.

Télen a Morskie Oko sem sétagalopp

A felvételt készítő, climb_advisor néven ismert hegymászó szerint a Morskie Okóhoz vezető szakasz télen könnyen tartogathat kellemetlen meglepetéseket.

Az út több helyen is jegessé válhat, ezért egy stabil, jó tapadású túracipő és szükség esetén csúszásgátló is sokat számíthat. Egy rossz lépés ugyanis gyorsan véget vethet a kirándulásnak.

A készítő arra is figyelmeztetett, hogy a népszerű útvonalat sem érdemes alábecsülni: a téli körülményekhez megfelelő felszerelésre van szükség.

A Morskie Oko a lengyel Tátra egyik legkedveltebb kirándulóhelye, amelyhez naponta turisták ezrei indulnak el. Nyáron valóban könnyebb terep, a hideg hónapokban azonban a jeges szakaszok miatt már nagyobb odafigyelést igényel.

A videó mindenesetre nagyot ment az interneten: már több mint 705 ezren látták.