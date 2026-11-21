A Pentagon pénteken 43 új dokumentumot hozott nyilvánosságra az UFO-ként, illetve az amerikai hivatalos szóhasználatban UAP-ként (azonosítatlan anomális jelenségként) emlegetett észlelésekről. A nyolcadik dokumentumcsomagban főként az amerikai légierő és a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) 1950-es évekből származó iratai szerepelnek, de újabb katonai és radarészlelésekről is beszámolnak.

Új UFO-akták kerültek nyilvánosságra a Pentagontól

Fotó: freepik / AI generált / Magnific

Pentagon: föld alatti bunkert terveztek az ufómaradványok tárolására

A CBS News által ismertetett legérdekesebb dokumentum egy 538 oldalas, 2009 júliusában készült jelentés, amelyet a Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) állított össze. A vállalat egy védelmi hírszerzési programban vett részt, amelyet a Kongresszus finanszírozott Harry Reid akkori szenátor kezdeményezésére.

Különleges anyagokat és biológiai mintákat tároltak volna a bunkerben

A jelentés szerint a vállalat vezetése felismerte, hogy nincs megfelelően védett létesítménye az esetlegesen megszerzett különleges anyagok és szövetminták tárolására. Ezért egy föld alatti, rendkívül biztonságos raktár terveit dolgozták ki az észak-las vegasi Bigelow Aerospace-létesítmény területére.

A dokumentum szerint a bunkerben olyan tárgyakat és biológiai mintákat helyeztek volna el, amelyeket vállalatoktól, magánszemélyektől vagy más csoportoktól szerezhettek volna be, többek között Brazíliából.

A létesítményt 4,5–6 méter vastag földréteg alá tervezték. A mintegy 465 négyzetméteres raktár falai csaknem egy méter vastagok lettek volna, bejáratát pedig masszív acélajtóval erősítették volna meg. A földfelszín fölé nyúló részeket a jelentés szerint gondosan álcázták volna.

Arra azonban nincs nyilvános bizonyíték, hogy a bunker valaha megépült. A Pentagon által később közzétett BAASS-jelentések sem említik a létesítményt. A Védelmi Hírszerző Ügynökség egyik tisztviselője néhány hónappal később már korlátozott értékűnek minősítette a vállalat jelentéseit, a Pentagon kutatási programja pedig 2012-ben véget ért.

A Bigelow Aerospace 2020-ban teljes alkalmazotti állományát elbocsátotta. A 2009-es jelentés egy példánya már korábban megjelent az interneten, a Pentagon azonban most tette először hivatalosan nyilvánossá.