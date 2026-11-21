A Pentagon pénteken 43 új dokumentumot hozott nyilvánosságra az UFO-ként, illetve az amerikai hivatalos szóhasználatban UAP-ként (azonosítatlan anomális jelenségként) emlegetett észlelésekről. A nyolcadik dokumentumcsomagban főként az amerikai légierő és a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) 1950-es évekből származó iratai szerepelnek, de újabb katonai és radarészlelésekről is beszámolnak.
Pentagon: föld alatti bunkert terveztek az ufómaradványok tárolására
A CBS News által ismertetett legérdekesebb dokumentum egy 538 oldalas, 2009 júliusában készült jelentés, amelyet a Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) állított össze. A vállalat egy védelmi hírszerzési programban vett részt, amelyet a Kongresszus finanszírozott Harry Reid akkori szenátor kezdeményezésére.
Különleges anyagokat és biológiai mintákat tároltak volna a bunkerben
A jelentés szerint a vállalat vezetése felismerte, hogy nincs megfelelően védett létesítménye az esetlegesen megszerzett különleges anyagok és szövetminták tárolására. Ezért egy föld alatti, rendkívül biztonságos raktár terveit dolgozták ki az észak-las vegasi Bigelow Aerospace-létesítmény területére.
A dokumentum szerint a bunkerben olyan tárgyakat és biológiai mintákat helyeztek volna el, amelyeket vállalatoktól, magánszemélyektől vagy más csoportoktól szerezhettek volna be, többek között Brazíliából.
A létesítményt 4,5–6 méter vastag földréteg alá tervezték. A mintegy 465 négyzetméteres raktár falai csaknem egy méter vastagok lettek volna, bejáratát pedig masszív acélajtóval erősítették volna meg. A földfelszín fölé nyúló részeket a jelentés szerint gondosan álcázták volna.
Arra azonban nincs nyilvános bizonyíték, hogy a bunker valaha megépült. A Pentagon által később közzétett BAASS-jelentések sem említik a létesítményt. A Védelmi Hírszerző Ügynökség egyik tisztviselője néhány hónappal később már korlátozott értékűnek minősítette a vállalat jelentéseit, a Pentagon kutatási programja pedig 2012-ben véget ért.
A Bigelow Aerospace 2020-ban teljes alkalmazotti állományát elbocsátotta. A 2009-es jelentés egy példánya már korábban megjelent az interneten, a Pentagon azonban most tette először hivatalosan nyilvánossá.
Szokatlan radarészlelésekről és egy 1953-as megfigyelésről is beszámolnak
Az új dokumentumcsomagban frissebb katonai észlelések videófelvételei is szerepelnek. Három, a Közel-Keleten 2020-ban, 2023-ban és 2026-ban rögzített felvételen fehér pontok láthatók, amelyek a képernyőn mozognak. A felvételeket a hadsereg készítette, majd az azonosítatlan jelenségek vizsgálatával foglalkozó Pentagon-irodának továbbította.
Egy másik dokumentum egy 2023-as polgári légiforgalmi radar által rögzített szokatlan észleléssorozatot ismertet. A radar 84 másodperc alatt nyolc objektumot észlelt 55 ezer és 70 ezer láb, vagyis nagyjából 17–21 kilométeres magasságban.
A Pentagon számítása szerint, ha a nyolc észlelés egyetlen folyamatos objektum útvonalához tartozott volna, akkor az egyes pozíciók közötti teljes elmozdulás körülbelül 62 kilométert tett volna ki. Ez legalább 2650 kilométeres óránkénti átlagos vízszintes sebességet jelentene. A dokumentum ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a rendelkezésre álló adatok nem elegendőek annak megállapításához, hogy mind a nyolc észlelés ugyanahhoz az objektumhoz tartozott.
A régebbi iratok között szerepel Clarence „Kelly” Johnson, a Lockheed későbbi vezető mérnökének 1953-as beszámolója is. Johnson, aki később az U–2-es és az SR–71-es felderítő repülőgépek tervezésében is meghatározó szerepet játszott, egy sötét, elliptikus alakú objektumot figyelt meg kaliforniai birtokáról.
Leírása szerint az objektum mozdulatlanul függött az égen, miközben a naplemente arany és vörös színekben ragyogott. Johnson távcsővel is megvizsgálta, majd azt látta, hogy a tárgy hosszú, enyhén emelkedő pályán nagy sebességgel eltávolodik. Körülbelül ugyanekkor egy Lockheed-tesztcsapat is jelentett egy hatalmas repülő szárnyra emlékeztető objektumot, amelyet a partok közelében követtek.
A légierő dokumentuma végül lencse alakú felhőként kategorizálta az észlelést.