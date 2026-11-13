Szerszámosládák mögött találták meg az ellopott Picasso-alkotásokat

Több mint egy hónappal az eltűnésük után megtalálták Pablo Picasso hat ellopott metszetét Franciaországban. A műalkotásokat egy francia Riviérán található házban, szerszámosládák és ágyneműk mögött fedezték fel. A hatóságok hét embert tartóztattak le az ügyben, a nyomozók pedig egy korábbi gépjárműlopással is összefüggésbe hozták a bűncselekményt.
A francia rendőrség tájékoztatása szerint a metszeteket október 1-jére virradó éjszaka lopták el a Cannes-tól néhány kilométerre északra fekvő Mougins településen működő L'Amandier étteremből.
A nyomozás során kiderült, hogy két símaszkot és kesztyűt viselő személy tört be az étterembe, miközben harmadik társuk egy közelben parkoló autóból figyelte a környéket.
Matthieu Autant, az étterem vezetője a francia televíziónak elmondta, hogy az elkövetők az egyik üvegajtón keresztül jutottak be az épületbe, és kevesebb mint egy perc alatt eltulajdonították mind a hat metszetet.
Több mint százezer eurót érnek Pablo Picasso ellopott alkotásai
A hat műalkotás Picasso Vollard-sorozatának (Suite Vollard) része, amely száz, az 1930-as évek elején készült metszetből áll.
Az alkotásokat Christian Levett brit műgyűjtő, a L'Amandier tulajdonosa vásárolta meg 2008-ban. A metszeteket 2010 óta állították ki az étteremben, amelynek külön, a festőnek szentelt terme is van, Salon Picasso néven.
Az ellopott művek együttes értékét több mint 100 ezer euróra, vagyis mintegy 38 millió forintra becsülik.
A műkincslopás különösen nagy figyelmet kapott a térségben, mivel Mougins Picasso életének egyik meghatározó helyszíne volt. A spanyol festő második feleségével, Jacqueline Roque-kal 1961-től 1973-ban bekövetkezett haláláig a településen élt.
Hét embert tartóztattak le a műkincsrablás miatt
A francia hatóságok a lopást követő napon indítottak nyomozást. A rendőrök egy hónapon keresztül megfigyeléssel és követéssel igyekeztek azonosítani a feltételezett elkövetőket. A nyomozás eredményeként hét embert tartóztattak le. A hatóságok szerint közülük négyen feltehetően a bűncselekmény logisztikai előkészítésében és végrehajtásában nyújtottak segítséget.
Guillaume Plaidy, a helyi csendőrség parancsnoka úgy véli, hogy a lopás szervezett bűnözéshez kapcsolódhat. A parancsnok szerint az érintett bűnözők különböző típusú bűncselekményeket követnek el, és minden olyan tevékenységhez alkalmazkodnak, amelyből pénzügyi haszonra tehetnek szert.
A nyomozók a műkincslopást egy néhány hónappal korábban, ugyanebben a térségben elkövetett gépjárműlopással is összefüggésbe hozták.
Szigorították a biztonsági intézkedéseket az étteremben
A lopást követően Christian Levett új biztonsági intézkedéseket vezetett be a L'Amandier étteremben. A tulajdonos elmondta, hogy új zárakat, mozgásérzékelőket és biztonsági kamerákat szereltetett fel.
A korábban kiállított metszetek helyére különböző fotóművészek Picasso-portréit helyezte ki.
Levett egyelőre nem tervezi, hogy az eredeti alkotásokat ismét közszemlére teszi. A műveket biztonságos helyen tárolja, amíg döntést nem hoz a további sorsukról. A tulajdonos szerint nincs értelme újabb lopásra csábítani a bűnözőket – írja az infobae.com.
Az elmúlt időszakban több jelentős bűncselekmény is történt Franciaországban: a párizsi Louvre-ból 19. századi koronaékszereket, a Mougins közelében található Cagnes-sur-Mer egyik múzeumából pedig négy Renoir-festményt tulajdonítottak el.