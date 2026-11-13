Szerszámosládák mögött találták meg az ellopott Picasso-alkotásokat

Több mint egy hónappal az eltűnésük után megtalálták Pablo Picasso hat ellopott metszetét Franciaországban. A műalkotásokat egy francia Riviérán található házban, szerszámosládák és ágyneműk mögött fedezték fel. A hatóságok hét embert tartóztattak le az ügyben, a nyomozók pedig egy korábbi gépjárműlopással is összefüggésbe hozták a bűncselekményt.

Picasso műveit a franciaországi Mougins egyik előkelő étterméből lopták el

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A francia rendőrség tájékoztatása szerint a metszeteket október 1-jére virradó éjszaka lopták el a Cannes-tól néhány kilométerre északra fekvő Mougins településen működő L'Amandier étteremből.

A nyomozás során kiderült, hogy két símaszkot és kesztyűt viselő személy tört be az étterembe, miközben harmadik társuk egy közelben parkoló autóból figyelte a környéket.

Matthieu Autant, az étterem vezetője a francia televíziónak elmondta, hogy az elkövetők az egyik üvegajtón keresztül jutottak be az épületbe, és kevesebb mint egy perc alatt eltulajdonították mind a hat metszetet.

Több mint százezer eurót érnek Pablo Picasso ellopott alkotásai A hat műalkotás Picasso Vollard-sorozatának (Suite Vollard) része, amely száz, az 1930-as évek elején készült metszetből áll. Az alkotásokat Christian Levett brit műgyűjtő, a L'Amandier tulajdonosa vásárolta meg 2008-ban. A metszeteket 2010 óta állították ki az étteremben, amelynek külön, a festőnek szentelt terme is van, Salon Picasso néven. Az ellopott művek együttes értékét több mint 100 ezer euróra, vagyis mintegy 38 millió forintra becsülik. A műkincslopás különösen nagy figyelmet kapott a térségben, mivel Mougins Picasso életének egyik meghatározó helyszíne volt. A spanyol festő második feleségével, Jacqueline Roque-kal 1961-től 1973-ban bekövetkezett haláláig a településen élt.

Hét embert tartóztattak le a műkincsrablás miatt

A francia hatóságok a lopást követő napon indítottak nyomozást. A rendőrök egy hónapon keresztül megfigyeléssel és követéssel igyekeztek azonosítani a feltételezett elkövetőket. A nyomozás eredményeként hét embert tartóztattak le. A hatóságok szerint közülük négyen feltehetően a bűncselekmény logisztikai előkészítésében és végrehajtásában nyújtottak segítséget.