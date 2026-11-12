Hatalmas élő pitonon csúszkáltak a gyerekek, a szülőknek eszük ágában sem volt közbelépni – videó

Nem mindennapi játszóteret talált magának egy csapat gyerek Indonéziában: egy hatalmas, élő piton hátán csúszkáltak, futkároztak és másztak, mintha csak egy vidámpark egyik attrakciója lenne. A legdurvább mégis az, hogy a közelben álló felnőtteknek láthatóan eszük ágában sem volt közbelépni – inkább előkapták a telefonjukat, és lelkesen videózták a „mutatványt”.

Egészen bizarr jelenetet rögzítettek Indonéziában: gyerekek egy hatalmas, élő piton testén csúszkáltak és mászkáltak.

Fotó: X/Képernyőfotó

A gyerekek élvezték, a piton aligha

A felvételen a gyerekek sorra felmásznak a kígyó testére, majd végigcsúsznak rajta. A hatalmas állat közben mozdulatlanul tűri a műsort.

Persze kívülről könnyű viccesnek látni a jelenetet, de azért akad egy apró probléma:

ez nem egy gumicsúszda, hanem egy élő, többméteres ragadozó.

Arról nem is beszélve, hogy a pitonnak aligha lehetett kellemes, hogy gyerekek mászkálnak rajta.

Akár hat és fél méteresre is megnőhet

A felvétel állítólag Jáva szigetén készült, az állat pedig vélhetően egy kockás piton. A faj a világ egyik legnagyobb kígyója, és akár 6,5 méteresre is megnőhet.

Az ember elleni támadások ritkák, Indonéziában azonban több halálos eset is történt az elmúlt időszakban. Augusztusban egy négygyermekes anyát találtak meg egy mintegy hatméteres piton belsejében Nyugat-Szulavézin, júliusban pedig egy 40 éves gazdálkodó holttestére bukkantak egy hasonló kígyóban – emlékeztet a NEED TO KNOW.

Lehet tehát nevetni a felvételen, de azért a szülőknek talán nem ártott volna egy pillanatra arra is gondolniuk, hogy a „csúszda” bármikor megunhatja a játékot.