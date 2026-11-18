Meghalt egy üzletasszony, miután egy hat az egyben plasztikai műtéten esett át az arcán és a nyakán. Andreia Vieira Gaspar még augusztus 12-én a kora hajnali órákban hunyt el, azután, hogy megműtötték a brazíliai Goiániában található egyik kórházban.

10 órás plasztikai műtét követelte egy nő életét (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

10 órás plasztikai műtét követelte egy nő életét

A körülbelül 10 órán át tartó műtét mélyreható arcplasztikát, homlokplasztikát, csontos genioplasztikát, szemhéjplasztikát, nyaki zsírleszívást és nanozsír injekciót foglalt magában. Az 51 éves Andreia állítólag erősen feldagadva és légzési nehézségekkel távozott a műtőből.

Állapota az éjszaka folyamán tovább romlott, nyakfájdalmat és súlyosbodó légzési nehézségeket tapasztalt. Állítólag azt mondta nővérének, Djiane Vieirának: „Húgom, haldoklom.” Djiane ezután kétségbeesetten kért segítséget az orvosi csapattal közös csoportos csevegésben, ezt írva: „Haldoklik a testvérem. Nem válaszoltok, senki sem jön. Kérlek titeket, az Isten szerelmére.”

Az Andreia családja által idézett orvosi jelentés akut trombózist és tüdőinfarktust jelölt meg a halál okaként. A nő, aki korábban szépségszalont vezetett Goiániában, öt éve élt Spanyolországban, és azért utazott Brazíliába, hogy átessen a beavatkozáson, amely a családja elmondása szerint egy régóta dédelgetett álma volt.

Két évig spórolt rá. Nem könnyű összeszedni 118 000 brazíliai realt (kb. 7,7 millió forintot) egy fizetésből. Ez egy olyan álom volt, amit már évek óta dédelgetett.

- mondta húga.

Családja szerint Andreia a közösségi médián keresztül vette fel a kapcsolatot az orvosi csapattal, és a megbeszéléseket kezdetben üzeneteken keresztül intézték. Andreia hozzátartozói a kórház felszereltségét is megkérdőjelezte, azt állítva, hogy nincs intenzív osztálya. A Goi Ügyészség rendőrségi nyomozás kezdeményezését kérte gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával.

Mindeközben Andreia családja megkérdőjelezte a műtét utáni időszakban nyújtott ellátást, és azt állítják, hogy a nő orvosi segítséget kaphatott volna, mielőtt állapota romlott volna. Cristiene Pereira Couto ügyvéd, az Ankar Kórház képviselője egy nyilatkozatban elmondta: „A beteg azonnali sürgősségi ellátásban részesült, az orvosi és ápolószemélyzet gondoskodott róla, és megtette a szükséges intézkedéseket az állapotára reagálva.”

Hangsúlyozták, hogy a műtét előtti vizsgálatot és vizsgálatokat külsőleg végezték el, mielőtt az Ankar Kórházba szállították volna a műtétre. Amint a vészhelyzet bekövetkezett, a jelenlévő személyzet azonnal ellátta, igénybe vették a szükséges kórházi eszközöket, és megtették a megfelelő sürgősségi intézkedéseket.

A sebészt, Dr. Lessandro Martinst, mélységesen megrendítette Andreia halála, és részvétét fejezte ki a családnak. Hozzátette, hogy bízik benne, hogy a vizsgálat bizonyítani fogja, hogy a nyújtott ellátás megfelelő volt - írta a Daily Star.