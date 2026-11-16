Történelmi méretű tüntetés rázta meg Prágát – több százezren vonultak utcára

Több százezer ember vett részt november 15-én, vasárnap a prágai tüntetésen, amelyet a cseh kormány közszolgálati média finanszírozásának átalakítására vonatkozó tervei ellen szerveztek. A demonstrációt a fővárosi Letná parkban tartották, ahol a résztvevők a tervezett reform visszavonását követelték.

Több százezren gyűltek össze a prágai tüntetésen, amelyet a Letná parkban rendeztek meg

Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

A tiltakozást az Egymillió Pillanat a Demokráciáért (Milion chvilek pro demokracii) nevű civil mozgalom szervezte. A szervezet becslése szerint több mint 350 ezren gyűltek össze, amivel a megmozdulás a modern Csehország történetének legnagyobb tüntetése lehetett.