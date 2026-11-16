Történelmi méretű tüntetés rázta meg Prágát – több százezren vonultak utcára

Több százezer ember vett részt november 15-én, vasárnap a prágai tüntetésen, amelyet a cseh kormány közszolgálati média finanszírozásának átalakítására vonatkozó tervei ellen szerveztek. A demonstrációt a fővárosi Letná parkban tartották, ahol a résztvevők a tervezett reform visszavonását követelték.
A tiltakozást az Egymillió Pillanat a Demokráciáért (Milion chvilek pro demokracii) nevű civil mozgalom szervezte. A szervezet becslése szerint több mint 350 ezren gyűltek össze, amivel a megmozdulás a modern Csehország történetének legnagyobb tüntetése lehetett.
Miért vonultak utcára a prágai tüntetés résztvevői?
A cseh kormány október végén terjesztette elő azt a javaslatot, amely alapjaiban változtatná meg a közszolgálati rádió és televízió finanszírozását.
A jelenlegi rendszerben a közmédia működését a magánszemélyek, háztartások és vállalkozások által fizetett rendszeres díjakból biztosítják. A tervezett reform értelmében azonban a közszolgálati médiaszolgáltatók a jövőben közvetlenül az állami költségvetésből kapnák a működésükhöz szükséges forrásokat.
A javaslat emellett mintegy 15 százalékkal csökkentené a közmédia rendelkezésére álló összeget. A változtatások következtében elbocsátásokra és a működés visszafogására is sor kerülhet.
A közszolgálati média függetlenségét féltik a tiltakozók
A reform bírálói szerint az állami költségvetésből történő finanszírozás növelheti a közszolgálati média politikai befolyásolásának veszélyét. Attól tartanak, hogy a mindenkori kormány a költségvetési támogatásokon keresztül nyomást gyakorolhat a médiaszolgáltatókra és az újságírókra, ami veszélyeztetheti a szerkesztőségek függetlenségét – írja a Meduza.
A bírálatok elsősorban az Andrej Babiš miniszterelnök vezette koalíciós kormányt érintik. A kormánykoalíciót a populista ANO mozgalom és két jobboldali, euroszkeptikus párt alkotja. A demonstrálók ezért a finanszírozási rendszer tervezett átalakításának visszavonását követelték.
Történelmi méretű tömeg gyűlt össze Prágában
A vasárnapi demonstrációt szervező Egymillió Pillanat a Demokráciáért mozgalom becslése alapján több mint 350 ezer ember vett részt a megmozduláson. A szervezők szerint ezzel a tüntetés a modern Csehország történetének legnagyobb demonstrációja volt.
Európa más országaiban is tartottak tüntetéseket
Európa más országaiban is nagyszabású tüntetéseket tartottak az elmúlt hetekben. Spanyolországban november 11-én 14 év után először szerveztek országos általános sztrájkot a lakhatási válság miatt, míg Portugáliában szintén az emelkedő lakásárak és a megélhetési nehézségek váltottak ki tiltakozásokat. Franciaországban és Olaszországban ugyancsak tömegek vonultak utcára, több helyen rendőri összecsapások is történtek.