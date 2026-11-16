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Prága

Történelmi méretű tüntetés rázta meg Prágát – több százezren vonultak utcára

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Több százezren vonultak utcára vasárnap a cseh fővárosban, hogy tiltakozzanak a kormány egyik tervezett intézkedése ellen. A prágai tüntetés résztvevői a közszolgálati média függetlenségét féltik, a szervezők szerint pedig a demonstráció minden korábbinál nagyobb tömeget mozgatott meg.
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PrágatüntetésmédiaCsehország

Több százezer ember vett részt november 15-én, vasárnap a prágai tüntetésen, amelyet a cseh kormány közszolgálati média finanszírozásának átalakítására vonatkozó tervei ellen szerveztek. A demonstrációt a fővárosi Letná parkban tartották, ahol a résztvevők a tervezett reform visszavonását követelték.

Több százezren gyűltek össze a prágai tüntetésen, amelyet a Letná parkban rendeztek meg PRAGUE, CZECH REPUBLIC - NOVEMBER 15: Protesters attend the ‘Letna against 4:36’ rally in support of public media at Letna Plain in Prague, Czech Republic, November 15, 2026. According to the Czech police, it was the largest demonstration in the history of the Czech Republic. Demonstrators carried banners and Czech national flags to oppose the Babis government’s plan to scrap television and radio license fees and finance Czech Television and Czech Radio from the state budget, a step critics say could undermine the broadcasters’ independence. The rally’s name refers to the 4:36 a.m. vote on October 24, when the Chamber of Deputies passed the proposal in its first reading after debate was limited. Organizers demanded the bill be withdrawn, an apology from the government over the parliamentary process and an open dialogue with the public. Lukas Kabon / Anadolu (Photo by Lukas Kabon / Anadolu via AFP)
Több százezren gyűltek össze a prágai tüntetésen, amelyet a Letná parkban rendeztek meg
Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

A tiltakozást az Egymillió Pillanat a Demokráciáért (Milion chvilek pro demokracii) nevű civil mozgalom szervezte. A szervezet becslése szerint több mint 350 ezren gyűltek össze, amivel a megmozdulás a modern Csehország történetének legnagyobb tüntetése lehetett.

Galéria: Hatalmas tömeg lepte el Prágát – galéria
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NOVEMBER 15.: Tüntetők vettek részt a „Letna a 4:36 ellen” elnevezésű tüntetésen a közmédia támogatására a prágai Letná-síkon, 2026. november 15-én. A cseh rendőrség szerint ez volt a Cseh Köztársaság történetének legnagyobb tüntetése

 

Miért vonultak utcára a prágai tüntetés résztvevői?

A cseh kormány október végén terjesztette elő azt a javaslatot, amely alapjaiban változtatná meg a közszolgálati rádió és televízió finanszírozását.

A jelenlegi rendszerben a közmédia működését a magánszemélyek, háztartások és vállalkozások által fizetett rendszeres díjakból biztosítják. A tervezett reform értelmében azonban a közszolgálati médiaszolgáltatók a jövőben közvetlenül az állami költségvetésből kapnák a működésükhöz szükséges forrásokat.

A javaslat emellett mintegy 15 százalékkal csökkentené a közmédia rendelkezésére álló összeget. A változtatások következtében elbocsátásokra és a működés visszafogására is sor kerülhet.

A közszolgálati média függetlenségét féltik a tiltakozók

A reform bírálói szerint az állami költségvetésből történő finanszírozás növelheti a közszolgálati média politikai befolyásolásának veszélyét. Attól tartanak, hogy a mindenkori kormány a költségvetési támogatásokon keresztül nyomást gyakorolhat a médiaszolgáltatókra és az újságírókra, ami veszélyeztetheti a szerkesztőségek függetlenségét írja a Meduza.

A bírálatok elsősorban az Andrej Babiš miniszterelnök vezette koalíciós kormányt érintik. A kormánykoalíciót a populista ANO mozgalom és két jobboldali, euroszkeptikus párt alkotja. A demonstrálók ezért a finanszírozási rendszer tervezett átalakításának visszavonását követelték.

Történelmi méretű tömeg gyűlt össze Prágában

A vasárnapi demonstrációt szervező Egymillió Pillanat a Demokráciáért mozgalom becslése alapján több mint 350 ezer ember vett részt a megmozduláson. A szervezők szerint ezzel a tüntetés a modern Csehország történetének legnagyobb demonstrációja volt.

Európa más országaiban is tartottak tüntetéseket

Európa más országaiban is nagyszabású tüntetéseket tartottak az elmúlt hetekben. Spanyolországban november 11-én 14 év után először szerveztek országos általános sztrájkot a lakhatási válság miatt, míg Portugáliában szintén az emelkedő lakásárak és a megélhetési nehézségek váltottak ki tiltakozásokat. Franciaországban és Olaszországban ugyancsak tömegek vonultak utcára, több helyen rendőri összecsapások is történtek.

 

 

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