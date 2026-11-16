Emlékszel a plüssorangutánt ölelgető kis Punchra? Hihetetlen, mennyit változott az élete

Újabb megható felvételek készültek Punchról, a japán állatkertben élő kismajomról, aki korábban egy plüssorangutánba kapaszkodva vált világhírűvé. Az elárvult makákó az elmúlt hónapokban egyre inkább beilleszkedett társai közé, most pedig egy másik majomkölyörről gondoskodva is megfigyelték – számolt be róla a Daily Mail.

Punch, a japán állatkert világhírű kismajma, aki korábban plüssorangutánjában keresett vigaszt

Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Punch, a Tokió közelében található icsikavai állatkertben élő japán makákó márciusban vált ismertté az interneten. A kismajmot nem sokkal születése után elhagyta az anyja, később pedig a kifutóban élő többi makákó sem fogadta be. Az állat egy plüssorangutánban keresett vigaszt, a róla készült felvételek pedig világszerte nagy figyelmet kaptak.

Punch egyre közelebb került a többi majomhoz Az elmúlt hónapokban jelentős változás történt a kismajom életében. Punch egyre több időt tölt társaival, és már jóval ritkábban keresi plüssjátékát. Az állatkertben megfigyelték, amint más majmokkal játszik, egyikük hátán utazik, illetve a felnőtt állatok között pihen. Társai már tisztogatják és ölelgetik is, ami a közösségbe való beilleszkedés fontos jele. A legújabb felvételeken Punch egy másik makákókölyörről gondoskodik, ami újabb jelentős előrelépést jelez a társas kapcsolataiban.

Egy plüssorangután segített az elárvult kismajomnak

Punch anyja nem sokkal a születése után elhagyta. A gondozók feltételezése szerint ennek hátterében az anya kimerültsége állhatott.

Az állatkert dolgozói maguk nevelték fel a kismajmot, és különös figyelmet fordítottak arra, hogy megtanuljon kapaszkodni. Ez a képesség létfontosságú a japán makákók számára, mivel a kölykök természetes körülmények között az anyjukba kapaszkodva érzik magukat biztonságban, és így erősítik izmaikat.

A gondozók többféle puha tárggyal próbálták pótolni az anyai közelséget, köztük törölközővel és plüssállatokkal. Punch végül egy hosszú végtagú plüssorangutánt választott.

Kosuke Shikano állatgondozó elmondta, hogy a játék hosszú szőre és könnyen megragadható részei különösen alkalmassá tették erre a feladatra. Abban is bíztak, hogy a majomra emlékeztető külseje később megkönnyítheti Punch beilleszkedését a csapatba.