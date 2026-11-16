Emlékszel a plüssorangutánt ölelgető kis Punchra? Hihetetlen, mennyit változott az élete

Újabb megható felvételek készültek Punchról, a japán állatkertben élő kismajomról, aki korábban egy plüssorangutánba kapaszkodva vált világhírűvé. Az elárvult makákó az elmúlt hónapokban egyre inkább beilleszkedett társai közé, most pedig egy másik majomkölyörről gondoskodva is megfigyelték – számolt be róla a Daily Mail.
Punch, a Tokió közelében található icsikavai állatkertben élő japán makákó márciusban vált ismertté az interneten. A kismajmot nem sokkal születése után elhagyta az anyja, később pedig a kifutóban élő többi makákó sem fogadta be. Az állat egy plüssorangutánban keresett vigaszt, a róla készült felvételek pedig világszerte nagy figyelmet kaptak.
Punch egyre közelebb került a többi majomhoz
Az elmúlt hónapokban jelentős változás történt a kismajom életében. Punch egyre több időt tölt társaival, és már jóval ritkábban keresi plüssjátékát.
Az állatkertben megfigyelték, amint más majmokkal játszik, egyikük hátán utazik, illetve a felnőtt állatok között pihen. Társai már tisztogatják és ölelgetik is, ami a közösségbe való beilleszkedés fontos jele.
A legújabb felvételeken Punch egy másik makákókölyörről gondoskodik, ami újabb jelentős előrelépést jelez a társas kapcsolataiban.
Egy plüssorangután segített az elárvult kismajomnak
Punch anyja nem sokkal a születése után elhagyta. A gondozók feltételezése szerint ennek hátterében az anya kimerültsége állhatott.
Az állatkert dolgozói maguk nevelték fel a kismajmot, és különös figyelmet fordítottak arra, hogy megtanuljon kapaszkodni. Ez a képesség létfontosságú a japán makákók számára, mivel a kölykök természetes körülmények között az anyjukba kapaszkodva érzik magukat biztonságban, és így erősítik izmaikat.
A gondozók többféle puha tárggyal próbálták pótolni az anyai közelséget, köztük törölközővel és plüssállatokkal. Punch végül egy hosszú végtagú plüssorangutánt választott.
Kosuke Shikano állatgondozó elmondta, hogy a játék hosszú szőre és könnyen megragadható részei különösen alkalmassá tették erre a feladatra. Abban is bíztak, hogy a majomra emlékeztető külseje később megkönnyítheti Punch beilleszkedését a csapatba.
Az egész világ megismerte Punch történetét
A kismajom és plüssorangutánja az interneten terjedő felvételeknek köszönhetően rendkívül népszerűvé vált. Az icsikavai állatkertbe egyre több látogató érkezett, hogy személyesen is láthassa. A nagy érdeklődés miatt az intézménynek külön szabályokat kellett bevezetnie. A látogatókat csendre kérték, a megfigyelési időt pedig tíz percre korlátozták, hogy csökkentsék a kifutóban élő több mint ötven másik majmot érő stresszt.
Az állatkert munkatársai kezdettől fogva arra törekedtek, hogy Punch idővel a majomcsapat teljes jogú tagjává váljon.
Kosuke Kano gondozó szerint a legfontosabb feladatuk az volt, hogy a kismajom megtanulja a közösség szabályait, és társai elfogadják. Az állatkert vezetése biztatónak tartja a legújabb fejleményeket. Shigekazu Mizushina igazgató szerint az, hogy Punch egyre kevésbé ragaszkodik a plüssorangutánhoz, az önállósodás jele. Hangsúlyozta, hogy éppen ezt szerették volna elérni: a kismajom idővel ne szoruljon többé a játék nyújtotta biztonságérzetre, hanem természetes kapcsolatokat alakítson ki társaival.