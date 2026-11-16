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makákó

Emlékszel a plüssorangutánt ölelgető kis Punchra? Hihetetlen, mennyit változott az élete

1 órája
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Korábban az egész világot meghatotta egy japán állatkertben élő kismajom története, aki egy plüssorangutánban keresett vigaszt, miután társai elutasították. Punch életében azóta jelentős változás történt: az állat egyre közelebb került a többi makákóhoz, a róla készült legújabb felvételek pedig ismét nagy figyelmet kaptak.
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makákóJapánállatkert

Újabb megható felvételek készültek Punchról, a japán állatkertben élő kismajomról, aki korábban egy plüssorangutánba kapaszkodva vált világhírűvé. Az elárvult makákó az elmúlt hónapokban egyre inkább beilleszkedett társai közé, most pedig egy másik majomkölyörről gondoskodva is megfigyelték – számolt be róla a Daily Mail.

Punch, a japán állatkert világhírű kismajma, aki korábban plüssorangutánjában keresett vigaszt. Baby monkey named Punch is seen with IKEA Djungelskog plush toy at Ichikawa City Zoo in Ichikawa, Japan on March 21, 2026. The zoo located in Chiba prefecture gained popularity as a Japanese macaque monkey went viral when it found solace in a stuffed toy after being abandoned by its mother. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Punch, a japán állatkert világhírű kismajma, aki korábban plüssorangutánjában keresett vigaszt
Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Punch, a Tokió közelében található icsikavai állatkertben élő japán makákó márciusban vált ismertté az interneten. A kismajmot nem sokkal születése után elhagyta az anyja, később pedig a kifutóban élő többi makákó sem fogadta be. Az állat egy plüssorangutánban keresett vigaszt, a róla készült felvételek pedig világszerte nagy figyelmet kaptak.

Punch egyre közelebb került a többi majomhoz

Az elmúlt hónapokban jelentős változás történt a kismajom életében. Punch egyre több időt tölt társaival, és már jóval ritkábban keresi plüssjátékát.

Az állatkertben megfigyelték, amint más majmokkal játszik, egyikük hátán utazik, illetve a felnőtt állatok között pihen. Társai már tisztogatják és ölelgetik is, ami a közösségbe való beilleszkedés fontos jele.

A legújabb felvételeken Punch egy másik makákókölyörről gondoskodik, ami újabb jelentős előrelépést jelez a társas kapcsolataiban.

Egy plüssorangután segített az elárvult kismajomnak

Punch anyja nem sokkal a születése után elhagyta. A gondozók feltételezése szerint ennek hátterében az anya kimerültsége állhatott.

Az állatkert dolgozói maguk nevelték fel a kismajmot, és különös figyelmet fordítottak arra, hogy megtanuljon kapaszkodni. Ez a képesség létfontosságú a japán makákók számára, mivel a kölykök természetes körülmények között az anyjukba kapaszkodva érzik magukat biztonságban, és így erősítik izmaikat.

A gondozók többféle puha tárggyal próbálták pótolni az anyai közelséget, köztük törölközővel és plüssállatokkal. Punch végül egy hosszú végtagú plüssorangutánt választott.

Kosuke Shikano állatgondozó elmondta, hogy a játék hosszú szőre és könnyen megragadható részei különösen alkalmassá tették erre a feladatra. Abban is bíztak, hogy a majomra emlékeztető külseje később megkönnyítheti Punch beilleszkedését a csapatba.

Az egész világ megismerte Punch történetét

A kismajom és plüssorangutánja az interneten terjedő felvételeknek köszönhetően rendkívül népszerűvé vált. Az icsikavai állatkertbe egyre több látogató érkezett, hogy személyesen is láthassa. A nagy érdeklődés miatt az intézménynek külön szabályokat kellett bevezetnie. A látogatókat csendre kérték, a megfigyelési időt pedig tíz percre korlátozták, hogy csökkentsék a kifutóban élő több mint ötven másik majmot érő stresszt.

Az állatkert munkatársai kezdettől fogva arra törekedtek, hogy Punch idővel a majomcsapat teljes jogú tagjává váljon.

Kosuke Kano gondozó szerint a legfontosabb feladatuk az volt, hogy a kismajom megtanulja a közösség szabályait, és társai elfogadják. Az állatkert vezetése biztatónak tartja a legújabb fejleményeket. Shigekazu Mizushina igazgató szerint az, hogy Punch egyre kevésbé ragaszkodik a plüssorangutánhoz, az önállósodás jele. Hangsúlyozta, hogy éppen ezt szerették volna elérni: a kismajom idővel ne szoruljon többé a játék nyújtotta biztonságérzetre, hanem természetes kapcsolatokat alakítson ki társaival.

 

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