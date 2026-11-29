Brittany Pay egyik napról a másikra alig tudott lábra állni a kínzó fájdalom miatt. Háziorvosa először térdhúzódást állapított meg, ám hónapokkal később kiderült, hogy negyedik stádiumú, áttétes mellrákban szenved. A fiatal nő korábban háromszor is járt emlővizsgálaton, miután csomót talált a mellében.

Az áttétes rák a nő melléből indult ki. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Brittany Pay élete korábban gond nélkül sétált és futott, néhány nap alatt azonban olyan erős fájdalom jelentkezett a lábában, hogy alig tudott állni. A 37 éves nőnek nem volt semmilyen ismert sérülése vagy balesete, amely megmagyarázhatta volna a hirtelen jelentkező panaszokat, háziorvosa mégis egyszerű térdhúzódásnak vélte a problémát.

Folyamatosan próbáltam valamilyen ésszerű magyarázatot találni, de nem történt semmilyen baleset vagy sérülés. Pihentem, nyújtottam, meleg és hideg borogatást is alkalmaztam, de semmi sem segített. A fájdalom nem úgy viselkedett, mint egy egyszerű húzódás, és éreztem, hogy valami nincs rendben

– mesélte.

A fájdalom elsősorban a térde körül jelentkezett, de a lábában felfelé és lefelé is kisugárzott. Brittany állapota a térdspecialistához történő beutalás ellenére tovább romlott. Elmondása szerint ekkor még egyáltalán nem gondolt rákra.

„Csak akkor merült fel bennem a betegség lehetősége, amikor felkerestem egy magánúton dolgozó térdspecialistát, aki azt mondta, nem gondolja, hogy rákról lenne szó. Megdöbbentett, hogy egyáltalán szóba hozta ezt a lehetőséget” – mondta.

Novemberre azonban még rosszabbul lett. 2023 decemberében végül a sürgősségi osztályra került, ahol a képalkotó vizsgálatok egy körülbelül 11 centiméteres daganatot mutattak ki a jobb combcsontjában. Emellett a gerincén, a bordáin és a medencéjében is elváltozásokat találtak. Az orvosok közölték vele, hogy negyedik stádiumú, áttétes rákja van, amely valójában a melléből indult ki.

GP dismissed my 'knee strain' - months later I got an incurable cancer diagnosis https://t.co/YKJXgcLzx6 — SunHealth (@TheSunHealth) November 24, 2026

Brittany korábban, 2021 januárja és 2023 májusa között három alkalommal is felkeresett egy emlődiagnosztikai rendelést, miután csomót fedezett fel a mellében. Elmondása szerint az első vizsgálat során ultrahanggal megnézték az elváltozást, később azonban nem vizsgálták tovább. Utólag megtudta, hogy a csomó az első ultrahang idején még túl kicsi lehetett ahhoz, hogy egyértelműen azonosítsák. Az áttétes mellrák azt jelenti, hogy a daganatos sejtek az emlőből a szervezet más részeibe is eljutnak. Ez a nyirokrendszeren vagy a véráramon keresztül történhet.