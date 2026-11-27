Egyre nagyobb aggodalomra ad okot a közösségi médiában terjedő jelenség, amelynek követői eredetileg daganatos betegségek kezelésére kifejlesztett rákgyógyszer szedésével próbálják növelni testmagasságukat. A főként kamasz fiúkat érintő trendet heightmaxxingnek nevezik. A fiatalok egy része internetes fórumokon vagy illegális forrásokból szerzi be a készítményeket – számolt be róla a Metro.

Egyes tinédzserek rákgyógyszer szedésével próbálják növelni magasságukat (A kép illusztráció)

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Súlyos egészségkárosodást okozhat a rákgyógyszer indokolatlan szedése

A jelenség középpontjában egy előrehaladott húgyhólyagrák kezelésére engedélyezett készítmény áll, amely olyan sejten belüli folyamatokat gátol, amelyek a daganatok növekedésében és a csontok fejlődésében egyaránt szerepet játszanak.

A gyógyszer iránti érdeklődést olyan orvosi esetek keltették fel, amelyek során daganatos betegséggel kezelt gyermekeknél szokatlanul gyors testmagasság-növekedést figyeltek meg.

Egy agydaganattal kezelt 15 éves fiú például kilenc hónap alatt 14,3 centimétert nőtt, azonban súlyos csontrendszeri elváltozások alakultak ki nála. Gerincdeformitása miatt műtéti beavatkozásra is szükség volt.

Maradandó károsodást is okozhat a készítmény

A szakemberek szerint a gyógyszer alkalmazása egészséges serdülőknél megzavarhatja a csontok, az izmok és az ízületek fejlődésének egyensúlyát.

A lehetséges mellékhatások között szerepelnek:

csont- és gerincdeformitások,

tartós látáskárosodás,

anyagcserezavarok,

ízületi fájdalmak,

szájüregi fekélyek,

köröm- és bőrelváltozások.

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a növekedési porcok lezárulása után nincs megbízható bizonyíték arra, hogy a készítmény növelné a testmagasságot.

A közösségi médiában terjed a veszélyes trend A jelenség terjedéséhez hozzájárulhatnak a fiatalokra nehezedő, külső megjelenéssel kapcsolatos elvárások. Egyes internetes közösségekben a magasabb testalkatot a vonzerővel, az önbizalommal és a társadalmi sikerrel kapcsolják össze. A TikTok már több olyan fiókot is letiltott, amely a gyógyszer ilyen célú alkalmazását népszerűsítette.

Az egészségügyi szakemberek hangsúlyozzák, hogy az eddigi megfigyelések mindössze néhány, súlyos betegségben szenvedő gyermek kezelésén alapulnak. Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy a készítmény egészséges serdülőknél biztonságosan növelné a végleges testmagasságot.