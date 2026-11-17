Egészen különleges módon gondoskodott szakmai örökségéről egy kínai doktornő. Yuan Shufang nyughelyét több száz gyógynövényes recept borítja, a különleges síremlék pedig most ismét hatalmas figyelmet kapott Kínában. A 97 éves korában elhunyt gyógyító még életében kérte, hogy legfontosabb receptjeit pontos adagolással együtt véssék kőbe – írja a Dexerto.
Több száz recept került a síremlékre
Yuan Shufang 2006-ban hunyt el, ám különleges kívánságának köszönhetően tudásának egy része máig fennmaradt.
Fia a sírkövön nemcsak édesanyja nevét, születési és halálozási dátumát helyezte el, hanem számos gyógynövényes készítmény hozzávalóit és pontos mennyiségét is.
A sír így szinte egy kőbe vésett gyógyszerkönyvvé vált. A közelmúltban készült felvételeknek köszönhetően a történet ismét terjedni kezdett, a nyughelyhez pedig egyre többen látogatnak el, hogy lefényképezzék vagy lemásolják a feliratokat.
Ritka, hogy egy orvos az adagokat is megosztja
A hagyományos kínai gyógyászat egyik művelője háromszor is felkereste a sírt. Elmondása szerint a tapasztalt orvosok ugyan gyakran megosztják, milyen összetevőket alkalmaznak, a pontos mennyiségeket azonban általában nem árulják el tanítványaiknak.
Yuan Shufang ezzel szemben
a receptekhez tartozó adagokat is nyilvánossá tette.
A szakember szerint ez rendkívül szokatlan, és jól mutatja, mennyire fontos volt a doktornőnek, hogy tudása az utódok számára is hozzáférhető maradjon.