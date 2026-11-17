Egészen különleges módon gondoskodott szakmai örökségéről egy kínai doktornő. Yuan Shufang nyughelyét több száz gyógynövényes recept borítja, a különleges síremlék pedig most ismét hatalmas figyelmet kapott Kínában. A 97 éves korában elhunyt gyógyító még életében kérte, hogy legfontosabb receptjeit pontos adagolással együtt véssék kőbe – írja a Dexerto.

Egészen különleges síremlék vált szenzációvá Kínában: egy hagyományos orvos nyughelyét több száz gyógynövényes recept borítja.

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Több száz recept került a síremlékre

Yuan Shufang 2006-ban hunyt el, ám különleges kívánságának köszönhetően tudásának egy része máig fennmaradt.

Fia a sírkövön nemcsak édesanyja nevét, születési és halálozási dátumát helyezte el, hanem számos gyógynövényes készítmény hozzávalóit és pontos mennyiségét is.

A sír így szinte egy kőbe vésett gyógyszerkönyvvé vált. A közelmúltban készült felvételeknek köszönhetően a történet ismét terjedni kezdett, a nyughelyhez pedig egyre többen látogatnak el, hogy lefényképezzék vagy lemásolják a feliratokat.

100 prescriptions carved on a tombstone. But why? ❤️ In Henan, China, the tombstone of a TCM doctor named Yuan Shufang has become a destination for people seeking traditional medicine knowledge. All 100 prescriptions include the names of the herbs and their dosages — something rarely shared by practitioners who traditionally pass down prescriptions, but not the dosages. People have traveled thousands of miles to copy them. Why did Yuan do it? Her final words say it all: “Traditional Chinese medicine belongs to everyone. It must not be taken to the grave.” 🌿 #traditionalchinesemedicine #tcm #herbalmedicine #chineseculture #heartwarming — Jimu Focus (@jimuglobal) November 12, 2026

Ritka, hogy egy orvos az adagokat is megosztja

A hagyományos kínai gyógyászat egyik művelője háromszor is felkereste a sírt. Elmondása szerint a tapasztalt orvosok ugyan gyakran megosztják, milyen összetevőket alkalmaznak, a pontos mennyiségeket azonban általában nem árulják el tanítványaiknak.

Yuan Shufang ezzel szemben

a receptekhez tartozó adagokat is nyilvánossá tette.

A szakember szerint ez rendkívül szokatlan, és jól mutatja, mennyire fontos volt a doktornőnek, hogy tudása az utódok számára is hozzáférhető maradjon.