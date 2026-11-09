Különleges kincsre bukkantak a régészek egy ősi sírkamrában

Különleges régészeti leletet találtak az olaszországi Cerveteriben található Monte Abatone etruszk nekropoliszában. A szakemberek több korábban betemetődött sírkamrát vizsgáltak meg, amelyekben jó állapotban fennmaradt építészeti elemeket, festett falakat és sírmellékleteket fedeztek fel. A feltárás egyik legjelentősebb eredménye egy szinte teljes épségben megmaradt ókori edény.

Szinte teljes épségben maradt fenn a különleges régészeti lelet / Fotó: unsplash (Képünk illusztráció)

A munkálatokról az etruriai régészeti, képzőművészeti és tájvédelmi felügyelőség (Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria) számolt be Facebook-bejegyzésében.

A vizsgálatokat azért kezdték meg, mert a temetkezési hely egyes sírkamrái megrongálódtak és omlásveszélyessé váltak. A szakemberek a helyreállítási és állagmegóvási munkálatok során feltárták a korábban betemetődött kamrákat, eltávolították a bennük felhalmozódott törmeléket, és dokumentálták a felszínre került emlékeket.

Festett falakat és sziklába faragott ülőhelyeket találtak

A feltárás során az ókori etruszk sírépítészet több különleges emléke is előkerült. Az egyik sírkamrában az eredeti boltozat jelentős része fennmaradt, egy másikban pedig sziklába faragott ülőalkalmatosságokat, köztük trónszerű építményeket fedeztek fel. A régészek a falakon vörös festéknyomokat is azonosítottak, amelyek fontos információkkal szolgálhatnak a sírkamrák eredeti díszítéséről és kialakításáról.

Szinte teljes épségben maradt fenn a különleges régészeti lelet

A feltárás egyik legjelentősebb felfedezése egy sztamnosz típusú, szinte teljes épségben fennmaradt edény, amelyet bekarcolt állatmotívumok és vörös festés díszítenek.

A szakemberek már a megtalálásakor rendkívülinek minősítették a vázát, pontos korát és jelentőségét azonban egyelőre nem tudták meghatározni. Ehhez először meg kell tisztítani és restaurálni az edényt, amelyet ezt követően tudományos vizsgálatoknak vetnek alá.

A tervek szerint a restaurálás befejezése után a nagyközönség számára is bemutatják a leletet.

A sírkamrákat a múltban részben kifosztották a sírrablók, ennek ellenére több értékes tárgy is megmaradt bennük. Ezeket a régészek a mostani munkálatok során felszínre hozták és dokumentálták. A feltárás így nemcsak a megrongálódott sírépítmények megóvását szolgálja, hanem új ismeretekkel is hozzájárulhat a Monte Abatone-i etruszk nekropolisz történetének megismeréséhez.