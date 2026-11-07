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Döbbenetes rendőri hiba: ötször lőttek rá a túszra, miközben a bátyja késsel állt mögötte – videó

13 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Azt hitte, végre megmenekül, amikor a rendőrök megérkeztek, ám a segítség helyett lövések dördültek. A 21 éves Maverick Lyonra ötször lőttek rá, miközben a saját bátyja késsel tartotta fogva.
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késtestvérrendőr

Ötször lőttek rá az amerikai rendőrök egy 21 éves egyetemi sportolóra, miközben éppen a saját bátyja elől próbált elmenekülni. Maverick Lyon testvérét korábban drogproblémái miatt már őrizetbe vették, aznap pedig késsel tartotta fogva öccsét. A rendőrök a helyszínre érve összetévesztették a két férfit, és akkor nyitottak tüzet, amikor az áldozat kilépett a házból – adta hírül a New York Post. A történtekről megrázó felvétel készült.

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A rendőrök összetévesztették a két testvért, és ötször meglőtték az egyetemi sportolót, miközben bátyja elől menekült.
Fotó: PATRICK T. FALLON / Illusztráció/AFP

Késsel tartotta fogva a testvérét

A 21 éves Maverick Lyon január 6-án a család oregoni otthonában tartózkodott, amikor bátyja, Dakota rátámadt. A kábítószer-függőséggel küzdő férfi késsel fenyegette meg, majd túszul ejtette. 

A család már előző nap jelezte a hatóságoknak, hogy Dakota ismét drogokat használ. Egy pártfogó felügyelő ki is ment hozzájuk, beszélt vele, de nem intézkedett.

Másnap a függőséggel küzdő srác egyre zavartabban viselkedett, majd felkapott egy konyhakést és testvérére támadt. Apjuk az otthoni biztonsági kamerák felvételeit látva hívta a 911-et.

Három rendőr érkezett a házhoz. Ketten voltak odabent: a 27 éves Dakota Lyon félmeztelenül, pizsamanadrágban állt, és kés volt nála, Maverick pedig szürke, hosszú ujjú felsőt viselt. A fiatal sportoló a kereset szerint többször is megpróbálta jelezni a rendőröknek, hogy segítségre van szüksége.

A hátsó ajtón menekült ki

A rendőrök felszólították a testvéreket, hogy menjenek ki. Maverick korábban hiába könyörgött a bátyjának, hogy engedje el, ezért végül úgy tett, mintha az ő oldalán állna. Közben sikerült magához vennie egy másik konyhakést, hogy megvédje magát.

Amikor lehetősége nyílt rá, a hátsó ajtó felé menekült. A teraszon eldobta a nála lévő kést, majd felemelte a kezét, hogy jelezze a rendőröknek: már nincs nála fegyver. A járőrők azonban ekkor tüzet nyitottak rá.

A fiatal férfit a mellkasán, a hátán és az arcán is lövedékek találták el. Egy egyenruhás sokkolót is használt.

A felvételen Maverick a földön fekve, vérző sérülésekkel azt mondja:

Rosszat lőttetek le – ő tartott túszul engem.

A rendőrök ezt követően megbilincselték. A kereset szerint a kiérkező mentők csak később tudták ellátni az életveszélyes sérüléseit, miután kérték a bilincs eltávolítását.

Négy hétig kezelték a kórházban

Maverick négy hetet töltött kórházban, és több műtéten is átesett. Sérülései miatt ki kellett hagynia a tavaszi félévet és egyetemi pályafutása utolsó lacrosse-szezonját is. A fiatal sportoló később pert indított az Albany rendőrsége ellen. Azzal vádolja a hatóság embereit, hogy gondatlanul jártak el, és túlzott erőt alkalmaztak.

Bátyját végül elfogták. 

John „Dakota” Lyon bűnösnek vallotta magát emberrablási kísérletben, fegyver jogellenes használatában és kényszerítésben az eset miatt.
Fotó: Benton megyei ügyészség

Dakota Lyon júniusban bűnösnek vallotta magát több vádpontban, köztük fegyver jogellenes használatában és kényszerítésben, amiért hat év letöltendő szabadságvesztésre ítélték.

A megyei ügyészség vizsgálata azonban arra jutott, hogy a rendőröknek a kritikus pillanatban mindössze a másodperc töredéke állt rendelkezésükre, és ésszerűen hihették, hogy a lövöldözéssel saját magukat vagy társaikat védik.

 

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