Döbbenetes rendőri hiba: ötször lőttek rá a túszra, miközben a bátyja késsel állt mögötte – videó

Ötször lőttek rá az amerikai rendőrök egy 21 éves egyetemi sportolóra, miközben éppen a saját bátyja elől próbált elmenekülni. Maverick Lyon testvérét korábban drogproblémái miatt már őrizetbe vették, aznap pedig késsel tartotta fogva öccsét. A rendőrök a helyszínre érve összetévesztették a két férfit, és akkor nyitottak tüzet, amikor az áldozat kilépett a házból – adta hírül a New York Post. A történtekről megrázó felvétel készült.
Késsel tartotta fogva a testvérét
A 21 éves Maverick Lyon január 6-án a család oregoni otthonában tartózkodott, amikor bátyja, Dakota rátámadt. A kábítószer-függőséggel küzdő férfi késsel fenyegette meg, majd túszul ejtette.
A család már előző nap jelezte a hatóságoknak, hogy Dakota ismét drogokat használ. Egy pártfogó felügyelő ki is ment hozzájuk, beszélt vele, de nem intézkedett.
Másnap a függőséggel küzdő srác egyre zavartabban viselkedett, majd felkapott egy konyhakést és testvérére támadt. Apjuk az otthoni biztonsági kamerák felvételeit látva hívta a 911-et.
Három rendőr érkezett a házhoz. Ketten voltak odabent: a 27 éves Dakota Lyon félmeztelenül, pizsamanadrágban állt, és kés volt nála, Maverick pedig szürke, hosszú ujjú felsőt viselt. A fiatal sportoló a kereset szerint többször is megpróbálta jelezni a rendőröknek, hogy segítségre van szüksége.
A hátsó ajtón menekült ki
A rendőrök felszólították a testvéreket, hogy menjenek ki. Maverick korábban hiába könyörgött a bátyjának, hogy engedje el, ezért végül úgy tett, mintha az ő oldalán állna. Közben sikerült magához vennie egy másik konyhakést, hogy megvédje magát.
Amikor lehetősége nyílt rá, a hátsó ajtó felé menekült. A teraszon eldobta a nála lévő kést, majd felemelte a kezét, hogy jelezze a rendőröknek: már nincs nála fegyver. A járőrők azonban ekkor tüzet nyitottak rá.
A fiatal férfit a mellkasán, a hátán és az arcán is lövedékek találták el. Egy egyenruhás sokkolót is használt.
A felvételen Maverick a földön fekve, vérző sérülésekkel azt mondja:
Rosszat lőttetek le – ő tartott túszul engem.
A rendőrök ezt követően megbilincselték. A kereset szerint a kiérkező mentők csak később tudták ellátni az életveszélyes sérüléseit, miután kérték a bilincs eltávolítását.
Négy hétig kezelték a kórházban
Maverick négy hetet töltött kórházban, és több műtéten is átesett. Sérülései miatt ki kellett hagynia a tavaszi félévet és egyetemi pályafutása utolsó lacrosse-szezonját is. A fiatal sportoló később pert indított az Albany rendőrsége ellen. Azzal vádolja a hatóság embereit, hogy gondatlanul jártak el, és túlzott erőt alkalmaztak.
Bátyját végül elfogták.
Dakota Lyon júniusban bűnösnek vallotta magát több vádpontban, köztük fegyver jogellenes használatában és kényszerítésben, amiért hat év letöltendő szabadságvesztésre ítélték.
A megyei ügyészség vizsgálata azonban arra jutott, hogy a rendőröknek a kritikus pillanatban mindössze a másodperc töredéke állt rendelkezésükre, és ésszerűen hihették, hogy a lövöldözéssel saját magukat vagy társaikat védik.