Bizonyára sokan egyetértenek abban, kisebb-nagyobb pénzösszeget fellelni a postaládában üdítő változatosság a szokásos számlák és szórólapok után, egy társasház lakói azonban finoman szólva is vakarták a fejüket Hollandiában, a Schiedam-Groenoord városrészben, amikor váratlanul 50 eurós bankjegyeket fedeztek fel a levélszekrényeikben: ez nagyjából 18 ezer forintnak felel meg. Az ügyben jelenleg a rendőrség nyomozást folytat.

Nyomoz a rendőrség: ismeretlen dobált pénzt a postaládákba / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Philippe Murray-Pietsch

Nyomoz a rendőrség: ismeretlen dobált pénzt a postaládákba

Az egyik lakó úgy nyilatkozott, a fia épp kiürítette a postaládát, amikor rátalált a pénzre: mint mondta, ilyenkor kapásból az merül fel, valaki talán egy tartozást szeretne így rendezni, esetükben azonban ilyesmiről szó sincs.

A Krone beszámolója szerint az épületben nagyjából tíz háztartás részesült a nem várt adományban, amely olyannyira megdöbbentette az egyik lakót, hogy értesítette a rendőrséget. A hatóságok döntése nyomán a címzettek csak egy év elteltével költhetik el a pénzt, amennyiben addigra sem derül fény arra, ki lehetett a rejtélyes jótevő.

Ein rätselhafter Geldsegen beschäftigt die Polizei in den Niederlanden: Bewohner einer Wohnhausanlage entdeckten 50-Euro-Scheine in ihren Briefkästen. 👉 https://t.co/EKHXQPDjFH https://t.co/BjVx75Xmig — Kronen Zeitung (@krone_at) November 19, 2026

Az eset egyébként nem egyedülálló: több mint két évvel ezelőtt történt már egy hasonló eset Hollandiában. Ekkor egy, a Rotterdam Delfshaven városrészben élő nő kapott több borítékot készpénzzel ismeretlen feladótól. Először 250 euró (92 ezer forint) érkezett egy üzenettel, miszerint:

Köszönetképpen minden jóért, amit értem tettél. Vegyél belőle valami szépet, vagy adományozd jótékony célra.

A nő ezután még két titokzatos adományt kapott: előbb 600 eurót (222 ezer forintot), majd később 1000 eurót (370 ezer forintot). A rendőrség ebben az ügyben is vizsgálatot indított, de végül nem derült ki, ki küldte a pénzt.