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rendőrségi ellenőrzés

Ittas iskolabuszsofőrök buktak le egy nagyszabású razzián – közel 400 jogosítványt vontak be

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Több ezer személyszállító járművet vizsgáltak át a romániai hatóságok egy országos akció keretében. A rendőrségi ellenőrzések során számos szabálytalanságra derült fény, több száz sofőr vezetői engedélyét is bevonták.
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rendőrségi ellenőrzésittas sofőrvezetői engedélyRomániaműszaki hiba

Több mint 580 műszaki hibás járművet találtak a hatóságok a november 1. és 8. között tartott országos rendőrségi ellenőrzések során Romániában. A közlekedési rendőrök elsősorban a személyszállító járműveket, köztük az iskolabuszokat vizsgálták. Az egyhetes akció során 390 vezetői engedélyt vontak be, és több ezer szabálysértési bírságot szabtak ki – számolt be róla a Maszol.

Országos rendőrségi ellenőrzés zajlott Romániában Romanian police forces secure the area around the Russian Embassy to Romania in Bucharest, April 6, 2022, after a man rammed his car into the gates of the diplomatic mission, then set himself on fire inside the vehicle and died, according to police. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
Országos rendőrségi ellenőrzés zajlott Romániában
Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP / Illusztráció

A hatóságok az ellenőrzések során a személyszállítás jogszerűségére, a járművek műszaki állapotára és a téli közlekedésre való felkészülésre összpontosítottak. Kiemelt figyelmet fordítottak a sebességhatárok betartására, valamint arra, hogy a járművezetők az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek.

A rendőrök összesen 1741 ellenőrzőpontot állítottak fel, és 5730 tömegközlekedési járművet, valamint 2886, legfeljebb kilenc személy szállítására alkalmas járművet ellenőriztek. Utóbbiak közül 919-et diákok szállítására használtak.

Több száz műszaki hibás járművet találtak a rendőrségi ellenőrzések során

A közlekedési rendőrök a Román Gépjármű-nyilvántartó (RAR) munkatársaival együtt 1119 jármű műszaki állapotát vizsgálták meg. Az ellenőrzések során 582 műszaki hibás járművet azonosítottak, amelyek közül kettőt diákok szállítására használtak.

A hatóságok emellett 90 szabálytalanságot tártak fel a gumiabroncsok állapotával kapcsolatban, valamint 496 egyéb műszaki hibát állapítottak meg. Utóbbiak közül négy iskolai személyszállító járművet érintett.

A rendőrök 205 esetben intézkedtek a szükséges engedélyek vagy hivatalos dokumentumok hiánya miatt, ebből négy esetben iskolabuszoknál. További 89 szabálytalanságot a kötelező pihenőidő be nem tartása miatt állapítottak meg, 22 sofőrt pedig engedély nélküli személyszállításon értek.

Ittas iskolabuszsofőröket is kiszűrtek

Az egyhetes akció során 2137 gyorshajtót azonosítottak, köztük két iskolabusz vezetőjét.

A rendőrök összesen 12 419 alkoholszint-ellenőrzést végeztek, ebből 755-öt iskolai személyszállító járművek vezetőinél.

Az alkoholtesztek 194 esetben mutattak pozitív eredményt, és az érintettek között hat olyan sofőr is volt, aki diákok szállítására szolgáló járművet vezetett.

A pszichoaktív anyagok fogyasztásának kimutatására végzett 74 vizsgálatból nyolc bizonyult pozitívnak.

Közel 400 sofőr jogosítványát vonták be

A rendőrségi akció során összesen 390 vezetői engedélyt vontak be, két esetben iskolai személyszállító járművek sofőrjeitől. A hatóságok emellett 697 forgalmi engedélyt vontak be, amelyek közül kilenc iskolabuszhoz tartozott.

Az ellenőrzések eredményeként 4566 szabálysértési bírságot szabtak ki, ebből 53-at diákok szállítására használt járművekkel kapcsolatban.

A román közlekedési rendőrség közölte, hogy az utasok biztonsága érdekében a jövőben is folytatják a hasonló, előre be nem jelentett ellenőrzéseket.

 

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