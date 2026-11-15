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repülőgép

24 óra megállás nélkül a levegőben: hivatalosan is ez lett a világ leghosszabb repülőútja

34 perce
Olvasási idő: 5 perc
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24 óra 24 percet töltött a levegőben a Qantas Airbus A350-1000ULR repülőgépe, ezzel új világrekord született. A gép Ausztráliából indult, majd több mint egy nappal később Franciaországban landolt - ezzel a világ leghosszabb repülőútja lett.
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repülőgépvilágrekordrepülőút

Egy Ausztráliából Franciaországba tartó járat megdöntötte a Guinness-rekordot, és hivatalosan is a világ valaha volt leghosszabb kereskedelmi repülőútjává nyilvánították.

24 óra 24 perces lett a világ leghosszabb repülőútja.
24 óra 24 perces lett a világ leghosszabb repülőútja. Fotó: MEHMET YAREN BOZGUN / ANADOLU

24 óra 24 perces lett a világ leghosszabb repülőútja

Az Airbus A350-1000ULR típusú gép hétfőn, július 27-én, helyi idő szerint 17:27-kor szállt fel Melbourne-ből, és július 28-án, kedden 9:51-kor landolt Toulouse-ban, egy sajtóközlemény szerint 12 503 tengeri mérföldet, azaz kb. 23 155 kilométert megtéve.

A 24 óráig és 24 percig tartó repülés hivatalosan is megdöntötte a kereskedelmi utasszállító által megtett leghosszabb távolság Guinness-világrekordját. 

A repülőgép az út során három kontinens és két óceán felett repült át, a személyzet pedig két naplementének és két napfelkeltének volt a tanúja. A fedélzeten összesen 13 ember tartózkodott a repülés alatt, köztük az Airbus három tesztpilótája, a Qantas két pilótája, öt Airbus tesztmérnök, két Airbus tervezőmérnök, valamint a FAI egy képviselője.

A melbourne-i felszállás után a gép Sydney felett repült el, majd Los Angeles irányába vette az irányt, átlépve a nemzetközi dátumválasztó vonalat, mielőtt Észak-Amerika és az Atlanti-óceán felett repült volna. Ezután az Egyesült Királyság felett haladt el, végül pedig a franciaországi Toulouse-ban szállt le.

A Qantas Airbus A350-1000ULR repülőgépe 2026. július 24-én a Melbourne-i repülőtéren.
A Qantas Airbus A350-1000ULR repülőgépe 2026. július 24-én a Melbourne-i repülőtéren. Fotó: MORGAN HANCOCK / NurPhoto

Az A350-1000ULR révén a Qantas Airways mostantól kezdve történetében először képes lesz közvetlen, átszállás nélküli járatokat üzemeltetni Sydney és London, valamint Sydney és New York között. Az első repülőgép átadását 2027 áprilisára tervezik, és 2027 végén kezdi meg működését a Sydney–London útvonalon - írja a People.

Rengeteg ember kísérte a gép útját: a Flightradar24 történetének második legtöbbet követett repülőjárata lett. Az első helyen még mindig az a gép áll, amely II. Erzsébet királynő koporsóját szállította Edinburgh-ból Londonba 2022-ben.

 

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