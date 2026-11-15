Összeütközött két Boeing a miami repülőtéren, sérültek is vannak – videó

Összeütközött egy UPS teherszállító repülőgép és a Copa Airlines utasszállítója a miami repülőtéren. A két Boeing a gurulóúton ütközött össze szombat este, a balesetben két ember könnyebben megsérült - írja az ABC.
Mi történt a Miami Nemzetközi Repülőtéren?
A Miami Nemzetközi Repülőtér tájékoztatása szerint az eset helyi idő szerint este 9 óra 15 perc körül történt. Az induláshoz készülődő UPS Boeing 767-esének orrát a kapu felé guruló Copa Airlines Boeing 737-esének szárnyvége találta el.
A légiforgalmi irányítók korábban arra utasították a UPS személyzetét, hogy adjanak elsőbbséget a másik gépnek.
A sérülteket a helyszínen ellátták, kórházba egyiküket sem kellett szállítani.
Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vizsgálja az esetet. A repülőtér szerint a forgalmat más gurulóutakra terelték, így a baleset nem okozott fennakadást a működésben. A UPS közölte, hogy a személyzet tagjai biztonságban vannak, és együttműködnek a hatóságokkal a történtek tisztázásában.
Az Origo szombaton beszámolt az országos légi kéoszról, amelyben megbénította az Egyesült Államok légi közlekedését.