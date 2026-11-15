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repülőgép

Összeütközött két Boeing a miami repülőtéren, sérültek is vannak – videó

30 perce
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Két Boeing repülőgép ütközött össze a miami nemzetközi repülőtér gurulóútján szombat este. A balesetben egy utasszállító és egy teherszállító repülő szárnya, illetve orra sérült meg, két embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el a helyszínen.
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repülőgépMiami repülőtérenBoeing

Összeütközött egy UPS teherszállító repülőgép és a Copa Airlines utasszállítója a miami repülőtéren. A két Boeing a gurulóúton ütközött össze szombat este, a balesetben két ember könnyebben megsérült - írja az ABC.

repülő, Passenger planes sit on the tarmac at Miami International Airport on November 13, 2026. The Federal Aviation Administration (FAA) "issued a nationwide ground stop for all US airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers," the agency said. (Photo by Giorgio VIERA / AFP)
Repülők a miami repülőtéren - Illusztráció - Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Mi történt a Miami Nemzetközi Repülőtéren?

A Miami Nemzetközi Repülőtér tájékoztatása szerint az eset helyi idő szerint este 9 óra 15 perc körül történt. Az induláshoz készülődő UPS Boeing 767-esének orrát a kapu felé guruló Copa Airlines Boeing 737-esének szárnyvége találta el.

A légiforgalmi irányítók korábban arra utasították a UPS személyzetét, hogy adjanak elsőbbséget a másik gépnek. 

A sérülteket a helyszínen ellátták, kórházba egyiküket sem kellett szállítani.

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vizsgálja az esetet. A repülőtér szerint a forgalmat más gurulóutakra terelték, így a baleset nem okozott fennakadást a működésben. A UPS közölte, hogy a személyzet tagjai biztonságban vannak, és együttműködnek a hatóságokkal a történtek tisztázásában.

Az Origo szombaton beszámolt az országos légi kéoszról, amelyben megbénította az Egyesült Államok légi közlekedését.

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