Összeütközött két Boeing a miami repülőtéren, sérültek is vannak – videó

Összeütközött egy UPS teherszállító repülőgép és a Copa Airlines utasszállítója a miami repülőtéren. A két Boeing a gurulóúton ütközött össze szombat este, a balesetben két ember könnyebben megsérült - írja az ABC.

Repülők a miami repülőtéren - Illusztráció - Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Mi történt a Miami Nemzetközi Repülőtéren?

A Miami Nemzetközi Repülőtér tájékoztatása szerint az eset helyi idő szerint este 9 óra 15 perc körül történt. Az induláshoz készülődő UPS Boeing 767-esének orrát a kapu felé guruló Copa Airlines Boeing 737-esének szárnyvége találta el.

A légiforgalmi irányítók korábban arra utasították a UPS személyzetét, hogy adjanak elsőbbséget a másik gépnek.

A sérülteket a helyszínen ellátták, kórházba egyiküket sem kellett szállítani.

Video shows damage to an aircraft following a minor ground collision involving a UPS Boeing 767 and a Copa Airlines Boeing 737 at Miami International Airport, Miami, Florida, USA. https://t.co/qTPUgwtZGA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 15, 2026

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) vizsgálja az esetet. A repülőtér szerint a forgalmat más gurulóutakra terelték, így a baleset nem okozott fennakadást a működésben. A UPS közölte, hogy a személyzet tagjai biztonságban vannak, és együttműködnek a hatóságokkal a történtek tisztázásában.

Az Origo szombaton beszámolt az országos légi kéoszról, amelyben megbénította az Egyesült Államok légi közlekedését.