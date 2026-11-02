Már a becsapódás előtt üzent a halálra ítélt repülőgép 20 éves másodpilótája a barátjának

A repülőgép-szerencsétlenség előtt mindössze tíz perccel küldte utolsó üzenetét barátjának Nathalia Gadelha Filgueiras, a vasárnap Floridában lezuhant Learjet 60 húszéves másodpilótája. A fiatal nő családja a New York Postnak elmondta, hogy a pilóta helyi idő szerint délután 12 óra 40 perc körül írt párjának, a gép pedig tíz perccel később csapódott a földbe Palm Beach megyében.

Repülőgép-szerencsétlenség Floridában: a 20 éves másodpilóta az utolsó percekben üzent Forrás: itsnatfilg/Threads

„Azt írta neki, hogy turbulenciába kerültek, és jegesedést tapasztalnak” – mondta a lapnak Nathalia mostohaapja, a 44 éves Thiago Corteleti.

A fiatal másodpilóta a családja szerint a tragédia előtti percekben még kapcsolatban állt szeretteivel, és a légiforgalmi irányítással is kommunikált. A fedélzeten tartózkodó kilenc ember közül senki sem élte túl a balesetet.

Már középiskolásként megszerezte a pilótaengedélyt

Nathalia Filgueiras mindössze 20 éves volt, de már jelentős repülési tapasztalattal rendelkezett: családja szerint körülbelül 1300 repült órát gyűjtött össze. A Palm Beach megyében felnőtt fiatal nő már 17 évesen, 2023 októberében megszerezte magánpilóta-engedélyét, még azelőtt, hogy jogosítványa lett volna.

Egy korábbi, a CBS12-nek adott interjúban büszkén beszélt arról, hogy már ilyen fiatalon repülhet. „Mindig eldicsekszem vele, mert amikor azt mondják, hogy nem tudok vezetni, azt válaszolom: igen, de repülni tudok” – idézte fel akkori szavait a lap.

Filgueiras gyakran repült együtt a barátjával, aki szintén pilóta. Közösségi oldalain rendszeresen osztott meg képeket és videókat közös repüléseikről.

A pilóták utolsó rádióüzenetei is nyilvánosságra kerültek

A Learjet fedélzetén a másodpilóta mellett egy másik pilóta is tartózkodott, akinek személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A légiforgalmi irányítással folytatott utolsó kommunikációjukról készült hangfelvétel különösen megrázó részleteket tartalmaz. A felvételen a másik pilóta állítólag az Úr imáját mondja, miközben Filgueiras a zuhanásról kiabál.

A kilenc embert szállító Learjet 60 vasárnap reggel indult a texasi Austinból a Bahamák felé. A repülőgép a floridai Palm Beach megye egyik lakóövezetébe zuhant, a becsapódás után hatalmas tűzgömb és kráter keletkezett. A tragédiában a fedélzeten tartózkodó mind a kilenc ember életét vesztette.