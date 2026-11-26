Hat ember életét vesztette kedden, amikor egy Cessna 210-es kisrepülőgép az amerikai Mississippi állam partjainál a Mexikói-öböl vizébe zuhant. A repülőgép fedélzetén két, egymással rokonságban álló floridai család tagjai utaztak, akik a hálaadási ünnepekre készültek – írja az Al Jazeera.
Három gyermek is meghalt a repülőgép-balesetben
A kisrepülőgép New Orleansból indult a floridai Fort Myers felé. A gépet az 50 éves Brent Stokes vezette, aki egy tengeri építési munkálatokkal foglalkozó vállalat vezetője volt.
A hatóságok nyilvánosságra hozták a tragédia áldozatainak nevét:
- Brent Stokes, 50 éves,
- Hunter Stokes, 16 éves,
- Arlyn Knox, 43 éves,
- Michael Knox, 43 éves,
- Charles Holden Knox, 12 éves,
- Truett Knox, 10 éves.
Arlyn Knox a pilóta húga volt, férjével közösen egy informatikai vállalkozást vezettek. Michael Knox szintén rendelkezett pilótaengedéllyel.
Órákon át keresték a családot, a búvárok találták meg a holttesteket
A légiforgalmi irányítás helyi idő szerint kedden délután háromnegyed négy körül veszítette el a kapcsolatot a kisrepülőgéppel. A hatóságok nagyszabású kutató-mentő akciót indítottak. A mentőegységek kezdetben mindössze három mentőmellényt, egy mentőtutajt és a repülőgép egy részét találták meg a víz felszínén.
A több órán át tartó keresés során végül búvárok bukkantak rá mind a hat áldozat holttestére a repülőgép törzsében.
Az amerikai parti őrség illetékese szívszorítónak nevezte a tragédiát, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.
Az időjárásnak is szerepe lehetett a légi katasztrófában
A repülési adatok szerint a kisgép mintegy 2740 méteres magasságban haladt, amikor egy jobbra történő fordulás közben hirtelen süllyedni kezdett.
Nem sokkal a tragédia előtt a légiforgalmi irányítás kedvezőtlen időjárási körülményekre figyelmeztette a pilótát. A nyilvánosságra került hangfelvételek alapján ugyanakkor a pilóta nem adott le vészjelzést.
Egy repülésbiztonsági szakértő szerint fagypont alatti hőmérsékleten a csapadék veszélyes jegesedést okozhat, amely jelentősen ronthatja a repülőgép irányíthatóságát. Egyelőre azonban nem bizonyított, hogy valóban a jegesedés okozta volna a tragédiát.
Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) vizsgálatot indított a katasztrófa körülményeinek tisztázására.
Az ünnepekre készültek, most hat családtagjukat gyászolják
A Stokes és a Knox család közös közleményben erősítette meg szeretteik halálhírét. A gyászoló hozzátartozók felidézték, hogy a családtagok közös horgászattal ünnepelték az ünnepi időszak kezdetét. Már hazafelé tartottak, hogy a család többi tagjával is együtt lehessenek, amikor lezuhant a gépük.
A hozzátartozók most az együtt töltött boldog pillanatok emlékéből próbálnak erőt meríteni.