Hat ember életét vesztette kedden, amikor egy Cessna 210-es kisrepülőgép az amerikai Mississippi állam partjainál a Mexikói-öböl vizébe zuhant. A repülőgép fedélzetén két, egymással rokonságban álló floridai család tagjai utaztak, akik a hálaadási ünnepekre készültek – írja az Al Jazeera.

Repülőgép-baleset Mississippinél: két család tagjai haltak meg - Fotó: Unsplash

Három gyermek is meghalt a repülőgép-balesetben

A kisrepülőgép New Orleansból indult a floridai Fort Myers felé. A gépet az 50 éves Brent Stokes vezette, aki egy tengeri építési munkálatokkal foglalkozó vállalat vezetője volt.

A hatóságok nyilvánosságra hozták a tragédia áldozatainak nevét:

Brent Stokes, 50 éves,

Hunter Stokes, 16 éves,

Arlyn Knox, 43 éves,

Michael Knox, 43 éves,

Charles Holden Knox, 12 éves,

Truett Knox, 10 éves.

Arlyn Knox a pilóta húga volt, férjével közösen egy informatikai vállalkozást vezettek. Michael Knox szintén rendelkezett pilótaengedéllyel.

Órákon át keresték a családot, a búvárok találták meg a holttesteket

A légiforgalmi irányítás helyi idő szerint kedden délután háromnegyed négy körül veszítette el a kapcsolatot a kisrepülőgéppel. A hatóságok nagyszabású kutató-mentő akciót indítottak. A mentőegységek kezdetben mindössze három mentőmellényt, egy mentőtutajt és a repülőgép egy részét találták meg a víz felszínén.

A több órán át tartó keresés során végül búvárok bukkantak rá mind a hat áldozat holttestére a repülőgép törzsében.

Az amerikai parti őrség illetékese szívszorítónak nevezte a tragédiát, és részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

Az időjárásnak is szerepe lehetett a légi katasztrófában

A repülési adatok szerint a kisgép mintegy 2740 méteres magasságban haladt, amikor egy jobbra történő fordulás közben hirtelen süllyedni kezdett.

Nem sokkal a tragédia előtt a légiforgalmi irányítás kedvezőtlen időjárási körülményekre figyelmeztette a pilótát. A nyilvánosságra került hangfelvételek alapján ugyanakkor a pilóta nem adott le vészjelzést.

Egy repülésbiztonsági szakértő szerint fagypont alatti hőmérsékleten a csapadék veszélyes jegesedést okozhat, amely jelentősen ronthatja a repülőgép irányíthatóságát. Egyelőre azonban nem bizonyított, hogy valóban a jegesedés okozta volna a tragédiát.