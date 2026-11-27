Mint korábban megírtuk, tragikus baleset történt november 24-én az alaszkai Big Lake repülőtéren: egy 38 éves nő egy kisrepülőgép működő propelleréhez lépett, belehalt sérüléseibe.

Egyenesen a repülő propelleréhez lépett a nő, a helyszínen belehalt sérüléseibe - Illusztráció

Fotó: MIKE TYURIN / Pexels

Christina Blake az autójával a repülőtér kifutópályáján haladt, amikor egy Taylorcraft F19 típusú, egymotoros repülőgép leszállt, majd megállt, hogy megvárja, amíg az autó elhagyja az útvonalát.

A nő azonban ekkor kiszállt az autóból, a pilóta pedig megpróbálta leállítani a motort, amikor észrevette, hogy a nő közeledik. Sajnos ez nem sikerült időben, a nő a még mindig forgó propeller elé került, és súlyosan megsérült. A mentők megpróbálták újraéleszteni, de a helyszínen meghalt.

Forgalomirányítónak képzelhette magát, ezért léphetett a repülőhöz

A hatóságok szerint a nő a tragédia előtt gesztikulált a pilóta felé, a rendőrség nem gondolja, hogy szándékosan lépett volna a propellerhez.

A családja egy lehetséges magyarázattal állt elő: féltestvére, Sheri Stewart azt mondta, hogy Christina korábban Oregonban már bajba került, mert megpróbálta irányítani a forgalmat – írja a New York Post.

A nő szerint testvére akár azt is hihette, hogy a repülőgépet kell irányítania.

Stewart korábban az amerikai haditengerészetnél szolgált, és elmondása szerint Christina érdeklődött a munkája iránt. A féltestvér megmutatott neki néhány, repülőgépek irányításánál használt kézjelet is. Úgy véli, Christina ezt próbálta utánozni, a repülőtéren hasonló szerepben képzelhette magát.

Mulher morre após ser atingida por hélice de avião no Alasca Christina Blake, de 38 anos, morreu após ser atingida pela hélice de um avião no Aeroporto Big Lake, no centro-sul do Alasca, nos Estados Unidos. Moradora de Wasilla, ela dirigia um veículo na pista de táxi quando uma aeronave monomotor Taylorcraft F-19 pousou, pouco antes das 17h. https://t.co/YeuJ30ChZB — dcmonline (@dcm_noticias) November 27, 2026

Korábban is voltak mentális problémái

A családtagok arról is beszámoltak, hogy a nőnek korábban mentális egészségi problémái voltak, és alkohollal, illetve kábítószerekkel is küzdött. Nagynénje, Laura Blake szerint a gyógyszerszedése is befolyásolhatta a viselkedését,

a család pedig azt gyanítja, hogy a tragédia idején nem szedte a gyógyszereit.

Ezek a hozzátartozók feltételezései, a hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy ezeknek szerepük volt a balesetben.

Két gyermeke volt

Christina Blake két gyermeket hagyott hátra. Testvére, Katherine Faye megható bejegyzésben búcsúzott tőle a közösségi médiában, több közös fényképet is megosztott.

Mindig a szívemben leszel, drága testvérem

– írta, és azt üzente neki, hogy küldjön ölelést az édesanyjuknak és a nagymamájuknak is.