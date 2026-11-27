Mint korábban megírtuk, tragikus baleset történt november 24-én az alaszkai Big Lake repülőtéren: egy 38 éves nő egy kisrepülőgép működő propelleréhez lépett, belehalt sérüléseibe.
Christina Blake az autójával a repülőtér kifutópályáján haladt, amikor egy Taylorcraft F19 típusú, egymotoros repülőgép leszállt, majd megállt, hogy megvárja, amíg az autó elhagyja az útvonalát.
A nő azonban ekkor kiszállt az autóból, a pilóta pedig megpróbálta leállítani a motort, amikor észrevette, hogy a nő közeledik. Sajnos ez nem sikerült időben, a nő a még mindig forgó propeller elé került, és súlyosan megsérült. A mentők megpróbálták újraéleszteni, de a helyszínen meghalt.
Forgalomirányítónak képzelhette magát, ezért léphetett a repülőhöz
A hatóságok szerint a nő a tragédia előtt gesztikulált a pilóta felé, a rendőrség nem gondolja, hogy szándékosan lépett volna a propellerhez.
A családja egy lehetséges magyarázattal állt elő: féltestvére, Sheri Stewart azt mondta, hogy Christina korábban Oregonban már bajba került, mert megpróbálta irányítani a forgalmat – írja a New York Post.
A nő szerint testvére akár azt is hihette, hogy a repülőgépet kell irányítania.
Stewart korábban az amerikai haditengerészetnél szolgált, és elmondása szerint Christina érdeklődött a munkája iránt. A féltestvér megmutatott neki néhány, repülőgépek irányításánál használt kézjelet is. Úgy véli, Christina ezt próbálta utánozni, a repülőtéren hasonló szerepben képzelhette magát.
Korábban is voltak mentális problémái
A családtagok arról is beszámoltak, hogy a nőnek korábban mentális egészségi problémái voltak, és alkohollal, illetve kábítószerekkel is küzdött. Nagynénje, Laura Blake szerint a gyógyszerszedése is befolyásolhatta a viselkedését,
a család pedig azt gyanítja, hogy a tragédia idején nem szedte a gyógyszereit.
Ezek a hozzátartozók feltételezései, a hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy ezeknek szerepük volt a balesetben.
Két gyermeke volt
Christina Blake két gyermeket hagyott hátra. Testvére, Katherine Faye megható bejegyzésben búcsúzott tőle a közösségi médiában, több közös fényképet is megosztott.
Mindig a szívemben leszel, drága testvérem
– írta, és azt üzente neki, hogy küldjön ölelést az édesanyjuknak és a nagymamájuknak is.
A baleset körülményeit az alaszkai állami rendőrség és az orvosszakértői hivatal vizsgálja. A holttestet boncolásra szállították, a toxikológiai vizsgálat eredménye is segíthet tisztázni, hogy alkohol szerepet játszott-e a történtekben.