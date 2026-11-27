Szörnyű baleset történt november 24-én, kedden az alaszkai Big Lake repülőtéren: egy 38 éves nő belesétált egy kisrepülőgép forgó propellerébe, és a helyszínen életét vesztette. Az áldozat a Wasillában élő Christina Blake volt.

Egy nő belsétált egy repülőgép propellerébe, majd meghalt (A kép illusztráció)

Fotó: Wikipedia

Borzalmas halált halt egy nő, miután belesétált egy repülőgép propellerjébe

A nő nem sokkal délután öt óra előtt autóval haladt a repülőtér gurulóútján, amikor egy egymotoros Taylorcraft F19-es repülőgép leszállt. A pilóta megállt, és arra várt, hogy az autó elhagyja a gurulóutat.

Christina Blake azonban valami oknál fogva kiszállt a járműből, és a járó motorú repülőgép felé indult.

A hatóságok szerint előbb intett a pilótának, majd olyan közel lépett a gép orrához, hogy nekiment a forgó propellernek. A pilóta észlelte, hogy a nő közeledik, és megpróbálta leállítani a motort, de már nem tudta megelőzni a tragédiát.

A helyszínre érkező mentők megpróbálták megmenteni a nő életét, de az a helyszínen meghalt. Az alaszkai hatóságok egyelőre nem tudják, miért közelítette meg a gépet. Azt sem tudni egyelőre, hogy állt-e valamilyen kapcsolatban a pilótával vagy a repülőtérrel – számolt be a New York Post.