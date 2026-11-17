Megtalálták a Grand Canyonban azt az eltűnt kisrepülőgépet, amely három emberrel a fedélzetén zuhant le - közölte az amerikai Nemzeti Parkszolgálat. A balesetnek nincsenek túlélői.

Váratlanul eltűnt a kirepülőgép, csak másnap találták meg a roncsát. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Váratlanul eltűnt a kirepülőgép, csak másnap találták meg a roncsát

A hatóság tájékoztatása szerint az áldozatok nevét a családtagok magánéletének tiszteletben tartása érdekében nem hozzák nyilvánosságra. A Piper Comanche típusú kisgép eltűnését helyi idő szerint vasárnap 23:30 körül jelentették. Utolsó ismert tartózkodási helye akkor a Basin nevű, magasan fekvő, elszigetelt vadonbeli terület közelében volt, a Grand Canyon távoli északi peremén - írta a CBS.

A kutató-mentő művelet hétfőn kora reggel kezdődött infravörös és éjjellátó technológiát alkalmazva. Az erőfeszítésekben számos ügynökség vett részt.

A repülőgépet hétfő reggel 10:15 körül találták meg egy törmelékmezőben a Basin környékén.

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület vizsgálatot indított az eset kivizsgálása érdekében. A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA), amely szintén támogatja a vizsgálatot, azt közölte, hogy a repülőgép-szerencsétlenség helyi idő szerint vasárnap 19:15-kor történt.

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