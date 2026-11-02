Félelmetes sebességgel csapódott a földbe egy repülőgép, senki sem élte túl a katasztrófát – videó

„Le fogunk zuhanni, kifutottunk az időből” – közölte a pilóta a légi irányítással, mielőtt a kilenc embert szállító magánrepülőgép hatalmas robbanással a földbe csapódott Floridában. A Learjet 60-as lakóházak közelében zuhant le, a becsapódás helyén óriási kráter keletkezett. Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter megerősítette, hogy a fedélzeten tartózkodó mind a kilenc ember életét vesztette. A rádióbeszélgetésből az is kiderült, hogy a gép a becsapódás előtti percekben rendkívüli sebességgel veszített a magasságából – írja a BBC.

Félelmetes sebességgel csapódott a földbe egy repülőgép, senki sem élte túl a katasztrófát Fotó: Unsplash

A Bahamákra tartó Learjet a texasi Austinból indult, és helyi idő szerint vasárnap 12:50-kor zuhant le Palm Beach megyében. A pilóták a tragédia előtt turbulenciát és jegesedést jeleztek, valamint csapadékról számoltak be. Ezt követően magasabb repülési magasságot kértek.

Percenként 20 ezer lábat süllyedt a magángép

A CBS News által ismertetett légiirányítási hangfelvétel szerint a kapitány először azt jelentette, hogy a magángép percenként 10 ezer lábat veszít a magasságából. Nem sokkal később vészhelyzetet jelentett, és már percenként 20 ezer lábas süllyedési sebességről számolt be.

Túlléptük a megengedett sebességet, percenként 20 ezer lábbal süllyedünk

– közölte a pilóta a légi irányítással. A személyzet korábbi rádióüzenete szerint már a katasztrófa elkerülésére sem láttak esélyt.

Az AP NEWS étesülései szerint a légi jármű mintegy 10 700 méteres magasságban, keleti irányban haladt, amikor a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a pilóták 610 méterrel magasabb repülési szintet kértek. A térségben heves esőzések voltak, az amerikai meteorológiai szolgálat pedig hétfő délutánig árvízveszélyre figyelmeztetett. Egyelőre nem bizonyított, hogy az időjárásnak szerepe volt-e a tragédiában.

A hatóságok egyelőre nem közölték, kik tartózkodtak a magánrepülőgép fedélzetén. Azt azonban megerősítették, hogy a szerencsétlenségben mind a kilenc utas életét vesztette.

A közösségi médiában megjelent, egyelőre nem hitelesített fedélzeti kamerás felvételen látható, ahogy a repülőgép szinte függőlegesen zuhan egy lakóövezeti útra, majd hatalmas robbanás következik. A környéket sűrű, fekete füst borította be.