Sokkoló részletek derültek ki a floridai repülőgép-tragédiáról, egy egész család odaveszett

Azonosították a floridai repülőgép-szerencsétlenség mind a kilenc áldozatát. A halottak között van egy texasi multimilliomos vállalkozó, felesége, két kisgyermekük, két barátjuk és a bébiszitterük is. A magángép Austinból tartott a Bahamákra, amikor Palm Beach megyében lezuhant. A fedélzeten senki sem élte túl a katasztrófát.

A repülőgép becsapódásának helyszíne - Fotó: SAUL MARTINEZ / Getty Images via AFP)

Megrendítő közleményben búcsúztak a családtagok

A 44 éves Adam Robinson és felesége, Helen Sharp két gyermekükkel, a négyéves Emmával és a kétéves Charlie-val utazott a 2 millió dolláros Learjet 60-as fedélzetén. Velük tartott két barátjuk, Rachael Reed és Charmi Fehr, valamint a család bébiszittere, Anita Maria Apellido Cetina is – tudta meg a New York Post.

All seven passengers and two pilots were killed when a Learjet 60 crashed in Florida's Palm Beach County on November 1. The passengers have been identified by their families as tech entrepreneur Adam Robinson, his wife Helen Sharp, their children Emma and Charlie, nanny Anita Maria Cetina, and couple Rachael Reed and Charmi Fehr. #Florida #FloridaPlaneCrash #AdamRobinson #Techentrepreneur #DNA — DNA (@dna) November 3, 2026

Robinson az austini Retention.com és RB2B szoftvercégek alapító-vezérigazgatója volt.

Korábban a Lehman Brothers és a Barclays Capital pénzügyi vállalatoknál dolgozott.

A három család közös közleményben emlékezett meg az elhunytakról. Adamet és Helent odaadó szülőkként jellemezték, gyermekeiket pedig életük fényének nevezték. Charmi és Rachael életöröme, valamint kalandvágya mellett a bébiszitter, Anita Maria gondoskodását is felidézték, aki gyengéd szeretettel nevelte a kicsiket, és idővel a család valódi tagjává vált.

Helen Sharp kerámiaművész volt, alkotásairól rendszeresen osztott meg videókat az Instagramon. Követői a családi pillanataikba is betekintést nyerhettek, gyakran publikált fényképeket két kisgyermekéről.

A repülőgépet az 55 éves Jeff Gregory vezette, aki tapasztalt pilótaként dolgozott, és Pennsylvaniából származott. Mint megírtuk, a másodpilóta a mindössze 20 éves Nathalia Gadelha Filgueiras volt, aki már középiskolásként megszerezte a pilótaengedélyét.

Lenny Kravitz neve is felmerült a repülőgép-tragédia után

A szerencsétlenséget követően az interneten az a hír kezdett terjedni, hogy Lenny Kravitz is a fedélzeten tartózkodott. A rockzenész képviselői azonban határozottan cáfolták az értesülést – írja a New York Post.

.@nypost: Lenny Kravitz addresses grim rumors he was on doomed Learjet involved in Florida plane crash https://t.co/inJypGFCE9 https://t.co/GbzrRQJbUA — Willem J. Bod (@WillemBod) November 2, 2026

A pletyka az X-en kapott szárnyra, miután Emily Shelton floridai pilóta korábban arról számolt be, hogy Austintól a Bahamákig ő szállítja majd a világhírű zenészt.

Bejegyzésében megtiszteltetésnek nevezte a feladatot, és még azt is megjegyezte, hogy Kravitz It Ain't Over 'Til It's Over című slágere szól majd a pilótafülkében.