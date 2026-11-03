Sokkoló részletek derültek ki a floridai repülőgép-tragédiáról, egy egész család odaveszett

Azonosították a floridai repülőgép-szerencsétlenség mind a kilenc áldozatát. A halottak között van egy texasi multimilliomos vállalkozó, felesége, két kisgyermekük, két barátjuk és a bébiszitterük is. A magángép Austinból tartott a Bahamákra, amikor Palm Beach megyében lezuhant. A fedélzeten senki sem élte túl a katasztrófát.
Megrendítő közleményben búcsúztak a családtagok
A 44 éves Adam Robinson és felesége, Helen Sharp két gyermekükkel, a négyéves Emmával és a kétéves Charlie-val utazott a 2 millió dolláros Learjet 60-as fedélzetén. Velük tartott két barátjuk, Rachael Reed és Charmi Fehr, valamint a család bébiszittere, Anita Maria Apellido Cetina is – tudta meg a New York Post.
Robinson az austini Retention.com és RB2B szoftvercégek alapító-vezérigazgatója volt.
Korábban a Lehman Brothers és a Barclays Capital pénzügyi vállalatoknál dolgozott.
A három család közös közleményben emlékezett meg az elhunytakról. Adamet és Helent odaadó szülőkként jellemezték, gyermekeiket pedig életük fényének nevezték. Charmi és Rachael életöröme, valamint kalandvágya mellett a bébiszitter, Anita Maria gondoskodását is felidézték, aki gyengéd szeretettel nevelte a kicsiket, és idővel a család valódi tagjává vált.
Helen Sharp kerámiaművész volt, alkotásairól rendszeresen osztott meg videókat az Instagramon. Követői a családi pillanataikba is betekintést nyerhettek, gyakran publikált fényképeket két kisgyermekéről.
A repülőgépet az 55 éves Jeff Gregory vezette, aki tapasztalt pilótaként dolgozott, és Pennsylvaniából származott. Mint megírtuk, a másodpilóta a mindössze 20 éves Nathalia Gadelha Filgueiras volt, aki már középiskolásként megszerezte a pilótaengedélyét.
Lenny Kravitz neve is felmerült a repülőgép-tragédia után
A szerencsétlenséget követően az interneten az a hír kezdett terjedni, hogy Lenny Kravitz is a fedélzeten tartózkodott. A rockzenész képviselői azonban határozottan cáfolták az értesülést – írja a New York Post.
A pletyka az X-en kapott szárnyra, miután Emily Shelton floridai pilóta korábban arról számolt be, hogy Austintól a Bahamákig ő szállítja majd a világhírű zenészt.
Bejegyzésében megtiszteltetésnek nevezte a feladatot, és még azt is megjegyezte, hogy Kravitz It Ain't Over 'Til It's Over című slágere szól majd a pilótafülkében.
A poszt azonban egy másik útra vonatkozott, és nem volt köze a vasárnapi katasztrófához. A rocksztár tehát nem utazott a lezuhant Learjet fedélzetén.