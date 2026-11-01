Egy hónapra bezárták a repülőteret a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén

Felújítási munkák miatt egész novemberben zárva tart a nápolyi repülőtér, Capodichino, a járatokat Salerno, Amalfi és más olasz városok légikikötőibe irányítják át - közölte a nápolyi repülőtér üzemeltetője vasárnap.

Újítják a nápolyi repülőtér pályahálózatát - egy hónapig zárva lesz. Fotó: MATEUSZ WLODARCZYK / NurPhoto

A repülőtér pályahálózatát újítják fel. Az üzemeltető Gesac vállalat közlése szerint a munkák kétszázötvenezer négyzetméteres területet érintenek, és a teljes beruházás értéke harminc millió euróval egyenlő.

A belföldi és nemzetközi járatokat a közeli Salerno-Pontecagnano "Costa d’Amalfi e del Cilento" elnevezésű repülőtér veszi át, valamint más kereskedelmi légikikötők. A Nápolyba tartó utasok számára kedvezményes taxidíjakat és buszjáratokat biztosítanak a salernói repülőtér és a nápolyi központi pályaudvar között.

Jó hír a budapesti utasoknak: egyszerűbbé vált a jegyvásárlás a repülőtérre közlekedő buszon

Új fizetési lehetőség jelent meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Kőbánya-Kispest között közlekedő 200E járaton. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közlése szerint most már bankkártyával is lehet vonaljegyet venni, a vásárlást követően pedig az utasoknak a jegyet a megszokott módon kell érvényesíteniük.