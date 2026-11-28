Legalább 10 diák meghalt, 110-en pedig megsérültek egy robbanásban Afganisztánban, egy iskola közelében. A detonáció szombat délelőtt történt Aszadábádon, Kunar tartomány fővárosában. A sérültek között több gyermek is van – adta hírül a BBC.

Robbanás történt egy iskola közelében Afganisztán keleti részén. A kórházban készült képen gyerekek fekszenek egymás mellett a betegágyakon

Fotó: Getty Images

Robbanóanyagot készítettek elő a házban

A tálib kormány belügyminisztériumának szóvivője, Abdul Mateen Qani az X-en azt írta, hogy

az első vizsgálatok szerint a robbanást a közeli bányavállalatok egyikének robbanóanyag-raktárában történt figyelmetlenség és hanyagság okozta.

A tartomány kulturális és információs igazgatója, Sami ul Haq Bayan szerint a detonáció egy házban történt, a Shagai középiskola közelében. A helyszínen a bányászathoz, illetve a kőzetek felrobbantásához szükséges robbanóanyagokat készítették elő.

A hatóságok megkezdték a történtek kivizsgálását, egyelőre azonban nem közöltek további részleteket arról, pontosan mi vezetett a detonációhoz.

Sérült gyerekeket vittek kórházba

A robbanás jelentős károkat okozott az iskola épületében. A helyszínről készült fotókon betört ablakok, törmelék, valamint a tanteremben hátrahagyott cipők és iskolatáskák láthatók.

A közösségi médiában közzétett felvételeken több sérült gyermeket is látni, akiket autókból emeltek ki, majd a sürgősségi osztályra vittek. A kórházban készült képeken gyerekek fekszenek egymás mellett a betegágyakon, többük fejét bekötözték.

Az Associated Press szerint

legfeljebb 15 sérültet még kórházban ápolnak, a többieket az ellátás után hazaengedték.

Afganisztánban a bányászat fontos iparág, a biztonsági előírásokat azonban gyakran nem tartják be megfelelően, ami rendszeresen vezet súlyos balesetekhez.