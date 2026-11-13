Édességnek álcázott bombába harapott egy férfi, felrobbant a szájában

A halálos robbanás Indiában, Madhja Prades állam Dindori körzetében történt kedden. A 35 éves Rajendra Barautiya a tűz körül ült ismerőseivel, amikor egy falubeli férfi egy édességnek látszó tárgyat hozott, majd egy másik személy átadta Barautiya-nak.
A férfi azt hitte, hogy egy hagyományos indiai édességet, úgynevezett rasgullát kapott, ezért a szájába vette.
A tárgy azonban valójában egy házilag készített robbanószerkezet volt, amely a harapás pillanatában felrobbant.
A rasgulla egy népszerű indiai desszert: puha, gömbölyű édesség, amelyet cukorszirupban áztatnak, és hagyományosan egészben fogyasztanak. A házi készítésű robbanószerkezetek külsőre hasonlíthatnak erre az édességre, ezért a gyanútlan áldozat nem ismerte fel a veszélyt – írja a CBS News.
Vaddisznók ellen használt robbanószerkezet okozta a tragédiát
A rendőrség tájékoztatása szerint az ilyen házi készítésű bombákat egyes vidéki közösségekben vaddisznók elejtésére használják.
A szerkezeteket úgy készítik, hogy puskaporral töltenek meg tésztagolyókat.
A robbanóanyag gyakran petárdákból vagy kőfejtőkből származik, a szerkezetek pedig úgy vannak kialakítva, hogy az állat harapásakor felrobbanjanak.
Rajendra Barautiyát súlyos sérülésekkel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni az életét.
Két embert letartóztattak, de a szándék még nem tisztázott
A rendőrség két férfit vett őrizetbe az ügyben, és emberölés miatt emeltek vádat ellenük. A hatóságok szerint az áldozatnak Ramabhagat Barautiya adta át a bombát, és azt mondta neki, hogy rasgulla.
A rendőrség egyelőre nem tudta megállapítani, hogy szándékosan akarták-e megölni a férfit, vagy valamilyen végzetes tréfa vezetett a tragédiához.
A nyomozás még tart, a hatóságok igyekeznek tisztázni a történtek pontos körülményeit.
Merénylet Moszkvában: a vezetőülés alatt helyezhettek el robbanószerkezetet – videó
Robbanás történt péntek reggel Moszkva egyik lakónegyedében, ahol egy Toyota terepjáróban detonált egy robbanószerkezet. A merénylet célpontja az orosz Telegram-csatornák értesülései szerint Szergej Zavorotnij lehetett, aki korábban Mikola Azarov volt ukrán miniszterelnök sajtótitkáraként dolgozott.