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Halálos robbanás történt Spanyolországban, egy rendőr életét vesztette

3 órája
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Lövöldözés miatt riasztották a rendőröket kedden reggel a spanyolországi Oviedóban, ahol egy 17 éves lány megsérült. A helyszínen később robbanás történt, amelyben egy rendőr életét vesztette, egy másik pedig súlyos sérüléseket szenvedett.
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robbanásSpanyolországhalálos áldozat

Egy rendőr meghalt, egy másik súlyosan megsérült kedden reggel egy robbanásban a spanyolországi Oviedo Villafría városrészében. A robbanás azt követően történt, hogy a rendőröket egy lövöldözéshez riasztották, amelyben egy 17 éves lány is megsérült – számolt be róla az RTVE spanyol közszolgálati televízió rendőrségi forrásokra hivatkozva.

Halálos robbanás történt a spanyolországi Oviedóban
Halálos robbanás történt a spanyolországi Oviedóban
Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Az eset előzménye egy szomszédok közötti vita volt, amely reggel fél nyolc körül lövöldözéssé fajult. A helyszínre a rendőrség kutyás egységének és a TEDAX tűzszerész alakulatnak a munkatársait vezényelték.

A rendőrök az érintett lakóépület bejáratánál egy robbanószerkezetet tartalmazó hátizsákot találtak, amelyet feltehetően a lövöldözés elkövetője hagyott hátra.

Pedro Aguado rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a hátizsákot azért vitték ki az utcára, hogy ne veszélyeztessék az épület lakóit.

A robbanás egy rendőr életét követelte

A robbanószerkezet reggel 8 óra 50 perckor lépett működésbe, miközben a rendőrök az épületen kívül foglalkoztak vele.

A detonációban életét vesztette a rendőrség kutyás egységének egyik alfelügyelője, Juan José. A robbanásban meghalt a rendőr hároméves, Deny nevű német juhász szolgálati kutyája is.

Nagyszabású rendőrségi akció indult az elkövető felkutatására

A hatóságok azonosították a lövöldözés feltételezett elkövetőjét, aki feltehetően fegyverrel rendelkezik. A spanyol országos rendőrség nagyszabású akciót indított a férfi felkutatására.

Az EFE spanyol hírügynökségnek nyilatkozó rendőrségi források szerint a gyanúsítottnak több korábbi, köztörvényes bűncselekményhez kapcsolódó rendőrségi előzménye van. A rendelkezésre álló információk alapján a hatóságok nem tartják valószínűnek, hogy terrorista indíték állna a történtek hátterében.

 

 

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