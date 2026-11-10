Halálos robbanás történt Spanyolországban, egy rendőr életét vesztette

Egy rendőr meghalt, egy másik súlyosan megsérült kedden reggel egy robbanásban a spanyolországi Oviedo Villafría városrészében. A robbanás azt követően történt, hogy a rendőröket egy lövöldözéshez riasztották, amelyben egy 17 éves lány is megsérült – számolt be róla az RTVE spanyol közszolgálati televízió rendőrségi forrásokra hivatkozva.

Halálos robbanás történt a spanyolországi Oviedóban

Fotó: Illusztráció/Pixabay.com

Az eset előzménye egy szomszédok közötti vita volt, amely reggel fél nyolc körül lövöldözéssé fajult. A helyszínre a rendőrség kutyás egységének és a TEDAX tűzszerész alakulatnak a munkatársait vezényelték.

A rendőrök az érintett lakóépület bejáratánál egy robbanószerkezetet tartalmazó hátizsákot találtak, amelyet feltehetően a lövöldözés elkövetője hagyott hátra.

Pedro Aguado rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint a hátizsákot azért vitték ki az utcára, hogy ne veszélyeztessék az épület lakóit.

A robbanás egy rendőr életét követelte

A robbanószerkezet reggel 8 óra 50 perckor lépett működésbe, miközben a rendőrök az épületen kívül foglalkoztak vele.

A detonációban életét vesztette a rendőrség kutyás egységének egyik alfelügyelője, Juan José. A robbanásban meghalt a rendőr hároméves, Deny nevű német juhász szolgálati kutyája is.