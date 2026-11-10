Hatalmas robbanás rázta meg az acélgyárat, 17-en meghaltak - videó

Legalább 17 dolgozó életét vesztette, további 12 pedig megsérült egy nyugat-törökországi acélüzemben történt robbanásban. A tragédia Izmir közelében, Aliagában történt, a mentőegységek még kutatnak a törmelék között – írja a BBC.

Elsősegélynyújtók a nyugat-törökországi Aliagában található Habas Demir Celik acélgyárnál 2026. november 9-én, a robbanást követően. A felvételt a Demirören Hírügynökség (DHA) készítette.

Fotó: DEMIROREN NEWS AAGENCY / AFP

Egy daru omlott össze a kemence mellett

A detonáció hétfő dél körül következett be a Habas Demir Celik telephelyén. A helyi kormányzó szerint

egy cserebojlert szállító daru meghibásodott, a rakomány pedig az alatta lévő kemencébe zuhant. Ezután hatalmas lángok csaptak fel, az égbe pedig sűrű füstoszlop emelkedett.

17 işçinin can verdiği fabrikada acı manzara! https://t.co/u5j3d6vvNw https://t.co/nuq0Kb1uGE — Egedesonsöz (@egede_sonsoz) November 10, 2026

A vállalat közlése szerint az egyik elektromos ívkemencén tervezett karbantartást végeztek. A sérülteket kórházba vitték.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök először 16 halottról számolt be, később azonban Kemal Memişoğlu egészségügyi miniszter közölte, hogy egy súlyosan sérült munkás is meghalt.

Öt embert őrizetbe vettek

Süleyman Elban, Izmir kormányzója úgy tudja, hogy még lehetnek emberek a romok alatt. A kutató-mentő csapatok folytatták a munkát, miközben a hatóságok vizsgálják a történtek körülményeit.

A helyszínen tartózkodók szerint az erős robbanás az egész környéket megrázta. Egy szemtanú először azt hitte, földrengés történt.

Két nő várakozik a Habas acélgyár előtt egy 2026. november 9-én Izmirben történt robbanás után

Fotó: MURAT KOCABAS / AFP

A BBC török szolgálata helyi sajtóértesülésekre hivatkozva arról számolt be, hogy

az ügyben legalább öt embert vettek őrizetbe.

Az Aliagában található Habas-üzem Törökország egyik jelentős acélgyártója. A térség fontos kikötő, valamint az ország egyik legnagyobb hajóbontó központja. A munkahelyi balesetek ugyanakkor továbbra is komoly problémát jelentenek az országban.