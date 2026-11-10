Hatalmas robbanás rázta meg az acélgyárat, 17-en meghaltak - videó

Legalább 17 dolgozó életét vesztette, további 12 pedig megsérült egy nyugat-törökországi acélüzemben történt robbanásban. A tragédia Izmir közelében, Aliagában történt, a mentőegységek még kutatnak a törmelék között – írja a BBC.
Egy daru omlott össze a kemence mellett
A detonáció hétfő dél körül következett be a Habas Demir Celik telephelyén. A helyi kormányzó szerint
egy cserebojlert szállító daru meghibásodott, a rakomány pedig az alatta lévő kemencébe zuhant. Ezután hatalmas lángok csaptak fel, az égbe pedig sűrű füstoszlop emelkedett.
A vállalat közlése szerint az egyik elektromos ívkemencén tervezett karbantartást végeztek. A sérülteket kórházba vitték.
Recep Tayyip Erdoğan török elnök először 16 halottról számolt be, később azonban Kemal Memişoğlu egészségügyi miniszter közölte, hogy egy súlyosan sérült munkás is meghalt.
Öt embert őrizetbe vettek
Süleyman Elban, Izmir kormányzója úgy tudja, hogy még lehetnek emberek a romok alatt. A kutató-mentő csapatok folytatták a munkát, miközben a hatóságok vizsgálják a történtek körülményeit.
A helyszínen tartózkodók szerint az erős robbanás az egész környéket megrázta. Egy szemtanú először azt hitte, földrengés történt.
A BBC török szolgálata helyi sajtóértesülésekre hivatkozva arról számolt be, hogy
az ügyben legalább öt embert vettek őrizetbe.
Az Aliagában található Habas-üzem Törökország egyik jelentős acélgyártója. A térség fontos kikötő, valamint az ország egyik legnagyobb hajóbontó központja. A munkahelyi balesetek ugyanakkor továbbra is komoly problémát jelentenek az országban.