Váratlan felfedezés: robbanószerek gyanúja miatt az egész környéket lezárták

Robbanószerek gyanújával kapcsolatos nyomozás zajlik Belfastban, miután a rendőrség pénteken és szombaton több ingatlant átkutatott a Shankill Road és az Edwina Street környékén. Az Észak-Írországi Rendőrség (PSNI) közlése szerint az intézkedések során több gyanús szerkezetet és egyéb tárgyat foglaltak le, amelyeket igazságügyi szakértői vizsgálatra küldtek.

Robbanószerek miatt ürítettek ki otthonokat Belfastban. Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP

Robbanószerek Belfastban: lakókat evakuáltak a rendőrségi akció során

A hatóságok egy 35 éves férfit több bűncselekménnyel vádolnak. A vádpontok között szerepel robbanóanyagok gyanús körülmények közötti birtoklásának két esete, valamint egy tiltott, elektromos kisülés vagy ártalmas gáz kibocsátására alkalmas fegyver birtoklása.

A férfinak hétfőn kell megjelennie a belfasti magisztrátusi bíróság előtt.

A rendőrségi művelet idején a környék több lakójának biztonsági okokból el kellett hagynia otthonát. A helyszínen robbanóeszközökkel foglalkozó műszaki szakemberek is közreműködtek.

McCallum főnyomozó közölte, hogy az érintett lakók már visszatérhettek otthonaikba, és valamennyi útlezárást feloldották.

A nyomozás továbbra is tart. A rendőrség arra kéri azokat, akik érdemi információval rendelkeznek az ügyről, hogy jelentkezzenek a hatóságoknál.