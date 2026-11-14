Működőképes robbanószerkezetet találtak egy irodaházban – Macron lehetett a célpont?

A Reuters azt írta, hogy az ír rendőrség péntek délután kapott bejelentést egy gyanús eszközről Dublin belvárosában, a Merrion Square egyik irodaházában.

Robbanószerkezet Dublin szívében. Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

A helyszínre a rendőrség előzetes vizsgálata után az ír védelmi erők robbanóeszközök hatástalanítására szakosodott egységét riasztották.

A tűzszerészek megállapították, hogy

egy kezdetleges, de működőképes robbanószerkezetről van szó, amelyet sikeresen hatástalanítottak.

A rendőrség vizsgálatot indított, ugyanakkor nem közölte, hogy a szerkezetet mikor helyezhették el az épületben, és további részleteket sem árult el róla.

Robbanószerkezetet találtak a világvezetők vacsorájának közelében

Az eset különösen nagy figyelmet kaphat, mivel csütörtök este a Merrion Square másik oldalán, az Ír Nemzeti Galériában tartottak vacsorát az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójának résztvevői számára.

A rendezvényen Emmanuel Macron francia elnök, Andy Burnham brit miniszterelnök és Mark Carney kanadai miniszterelnök is részt vett.

A vacsora idejére biztonsági kordont vontak az épület köré, és a közeli utakat is lezárták.

Az ír rendőrség korábban közölte, hogy a kétnapos csúcstalálkozó biztosítása történetének legnagyobb biztonsági művelete volt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén részt vett a csúcstalálkozón, a vacsorán azonban nem jelent meg, mivel Dublin külvárosában Jared Kushnerrel és Steve Witkoff-fal, az amerikai elnök megbízottjaival tárgyalt.

A pénteken is folytatódó diplomáciai rendezvény helyszíne körülbelül másfél kilométerre volt attól az épülettől, ahol a robbanószerkezetet megtalálták.

A hatóságok egyelőre nem közöltek olyan információt, amely összefüggést igazolna a robbanószerkezet és a nemzetközi csúcstalálkozó között.