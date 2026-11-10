Robbanószerkezettel lett öngyilkos egy ember Zágráb központjában

Robbanószerkezettel vetett véget életének egy ember kedd reggel Zágráb központjában, a Mimara Múzeum közelében. A rendőrség elsődleges megállapításai szerint öngyilkosság történt, a robbanásban más nem sérült meg – jelentette a helyi sajtó.

Halálos robbanás a zágrábi múzeumnál, a rendőrség szerint öngyilkosság történt

Fotó: STIPE MAJIC / Illusztráció/AFP

A robbanás nem sokkal reggel kilenc óra előtt történt a Roosevelt téren. A helyszíni értesülései szerint az áldozat személyazonosságát egyelőre nem állapították meg, a robbanás idején pedig senki más nem tartózkodott a közvetlen közelében.

A zágrábi rendőrség az Index.hr hírportálnak megerősítette, hogy

a múzeum előtti füves területen holttestet találtak.

Közlése szerint a haláleset nem bűncselekmény következménye.

A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, a történtek körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét indítottak.