Robbanószerkezettel lett öngyilkos egy ember Zágráb központjában

Robbanószerkezettel vetett véget életének egy ember kedd reggel Zágráb központjában, a Mimara Múzeum közelében. A rendőrség elsődleges megállapításai szerint öngyilkosság történt, a robbanásban más nem sérült meg – jelentette a helyi sajtó.
A robbanás nem sokkal reggel kilenc óra előtt történt a Roosevelt téren. A helyszíni értesülései szerint az áldozat személyazonosságát egyelőre nem állapították meg, a robbanás idején pedig senki más nem tartózkodott a közvetlen közelében.
A zágrábi rendőrség az Index.hr hírportálnak megerősítette, hogy
a múzeum előtti füves területen holttestet találtak.
Közlése szerint a haláleset nem bűncselekmény következménye.
A helyszínre nagy erőkkel vonult ki a rendőrség, a történtek körülményeinek tisztázására helyszíni szemlét indítottak.
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