Drasztikus szigorítás Bécsben: már le is állíthatják a rollert, ha tiltott zónába hajt

Bécs 2023 nyarán alapjaiban szabályozta újra a bérelhető elektromos rollerek rendszerét, miután a járdákon széthagyott járművek egyre több problémát okoztak a gyalogosoknak. A város nemrégiben közzétett adatai szerint az intézkedések jelentős eredményt hoztak: míg a szigorítások bevezetését követően havonta 2500–7200 alkalommal bírságolták meg az üzemeltetőket, 2026-ban ez a szám átlagosan havi 120-ra csökkent. A szabálytalan parkolás miatt kiszabott bírságok száma így 2023 második feléhez képest csaknem 97 százalékkal esett vissza.

Újonnan kijelölt rollerparkolók Bécsben / Fotó: FUERTHNER CHRISTIAN / © Stadt Wien/Christian Fürthner

Szigorú szabályokkal tett rendet Bécs az e-rollerek körül

A változás mögött több intézkedés áll. A korábbi kilenc helyett ma már csak két szolgáltató működhet Bécsben, a bérelhető rollerek számát pedig a korábbi mintegy 9000-ről 4200-ra csökkentették. A járdákon tilos parkolni, a városban pedig mintegy 400 kijelölt rollerparkolót alakítottak ki. Ha az utazás egy ilyen parkolóhely 100 méteres körzetében ér véget, a járművet kötelező ott leállítani. Más esetekben a rollereket az úttest parkolósávjában lehet elhelyezni.

A szabályok betartásáért az üzemeltetők is felelősek. Saját ellenőrző személyzetet kell biztosítaniuk, a szabálytalanul parkoló rollereket pedig legkésőbb 15 percen belül el kell távolítaniuk. Ellenkező esetben bírságra számíthatnak. A járműveken kötelező az egyedi azonosító, a város pedig digitális rendszerrel követi nyomon a rollerek számát és aktuális helyzetét.

A jelenlegi szolgáltatói engedélyek 2027 közepén járnak le, ezért Bécs most új, egész Európára kiterjedő pályázatot ír ki. A jövőben is legfeljebb két szolgáltató működhet majd a városban, a járművek számát pedig továbbra is 4200 körül tartják. Az új pályázatnál különösen fontosak lesznek azok a technikai megoldások, amelyek megakadályozzák a járdán való közlekedést, két személy együttes rollerezését és a szabálytalan parkolást.

Digitális tiltott zónák a parkokban

A városi szabályozást a kerületek további intézkedésekkel egészíthetik ki. Bécs 5. kerületében, Margaretenben nemrég hat új digitális tiltott zónát vezettek be négy parkban és két önkormányzati lakóegyüttesben.

A GPS-alapú rendszer felismeri, ha egy bérelhető roller tiltott területre érkezik, és automatikusan leállítja a járművet.

Ezeken a helyeken sem közlekedni, sem parkolni nem lehet a bérelhető rollerekkel. A korlátozás a magántulajdonban lévő eszközökre nem vonatkozik.