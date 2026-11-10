Figyelmeztető jel lehet a sárga folt a párnán – ezt sokan nem tudják

Az ágynemű tisztaságára általában odafigyelünk, a párna belsejével azonban már kevesebbet foglalkozunk. Pedig éjszaka izzadság, faggyú és nyál kerülhet rá, a felgyülemlett nedvesség pedig idővel nemcsak sárgás elszíneződést okozhat, hanem a penészgombák elszaporodásának is kedvezhet. A párnahuzat ráadásul nem nyújt teljes védelmet: a nedvesség fokozatosan átjuthat rajta, és a töltetbe is bekerülhet – írja a Focus.

A sárga foltok nem véletlenül jelennek meg a párnán: az izzadság, a faggyú és a nyál idővel átjuthat a huzaton, a felgyülemlett nedvesség pedig akár a penésznek is kedvezhet.

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Nem minden sárga folt jelent penészt

A sárgás elszíneződés önmagában még nem bizonyítja, hogy penész alakult ki.

Leggyakrabban az izzadság, a bőr faggyúja, a nyál, valamint a haj- és bőrápoló készítmények maradványai felelősek érte.

Ezek idővel oxidálódnak, ezért a párna fokozatosan megsárgulhat.

A valódi penészfoltok általában másképp néznek ki: szürkés vagy fekete, apró pontokból álló elszíneződések jelenhetnek meg, amelyeket gyakran dohos szag is kísér. Kialakulásukhoz elsősorban tartós nedvességre van szükség.

Ezért az sem szerencsés, ha valaki rendszeresen vizes vagy még nedves hajjal fekszik le.

Ez nemcsak a penészgombák, hanem a baktériumok és a poratkák számára is kedvező lehet. Ha egy párna hosszú ideig nyirkos marad, ráadásul nem tisztítják megfelelően, érdemes komolyan venni a problémát.

Így előzheti meg a kellemetlen meglepetést

A párnahuzatot rendszeresen cserélni kell, a töltetet pedig a gyártó előírásai szerint időnként ki kell mosni.

Reggel felkelés után érdemes hagyni kiszellőzni, ahelyett, hogy azonnal betakarjuk.

A felrázása szintén segíthet abban, hogy a benne rekedt nedvesség könnyebben távozzon.

Extra védelmet jelenthet egy vízhatlan párnavédő, amelyet a huzat alatt kell használni. Ez megakadályozhatja, hogy az izzadság és más nedvesség közvetlenül a párna töltetébe jusson.

Ha már erősen elszíneződött, kellemetlen szagú, vagy penészre utaló foltok láthatók rajta, nem érdemes tovább használni. Enyhébb szennyeződésnél a mosás is elegendő lehet, feltéve, hogy ezt a gyártó engedélyezi.

A megfelelő alvási környezet mellett az sem mindegy, mi kerül a tányérunkra. Bizonyos ételek és étkezési szokások ugyanis az éjszakai pihenésünkre is hatással lehetnek.