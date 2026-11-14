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támadás

Sarlóval rontott egy lugosi szupermarket dolgozóira egy részeg férfi

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Rémisztő jelenetek játszódtak le egy romániai szupermarketben, amikor egy férfi fegyverrel fenyegetni kezdte az üzlet dolgozóit. Egy sarlóval a kezében rontott be a lugosi boltba, a megrémült alkalmazottak pedig azonnal értesítették a rendőrséget.
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támadásRomániaszupermarket

Az eset péntek este, november 13-án, 22 óra 15 perc körül történt a Temes megyei Lugos egyik szupermarketében. A férfi sarlóval a kezében ment be az üzletbe, majd megfenyegette az alkalmazottakat.

sarló
Sarlóval támadt az alkalmazottakra a részeg férfi - Illusztráció
Fotó: Unsplash

A megrémült dolgozók azonnal tárcsázták a 112-es segélyhívót – írja a Maszol.

Őrizetbe vették a sarlóval támadó férfit

A Temes megyei rendőrség közleménye szerint a rendőrök rövid időn belül azonosították és megtalálták a 43 éves férfit, majd előállították, és kihallgatásra a rendőrségre kísérték.

Az ellenőrzések során megállapították, hogy a férfi alkoholt fogyasztott.

A hatóságok végül 24 órára őrizetbe vették.

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