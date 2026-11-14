Sarlóval rontott egy lugosi szupermarket dolgozóira egy részeg férfi

Az eset péntek este, november 13-án, 22 óra 15 perc körül történt a Temes megyei Lugos egyik szupermarketében. A férfi sarlóval a kezében ment be az üzletbe, majd megfenyegette az alkalmazottakat.

Sarlóval támadt az alkalmazottakra a részeg férfi - Illusztráció

Fotó: Unsplash

A megrémült dolgozók azonnal tárcsázták a 112-es segélyhívót – írja a Maszol.

Őrizetbe vették a sarlóval támadó férfit

A Temes megyei rendőrség közleménye szerint a rendőrök rövid időn belül azonosították és megtalálták a 43 éves férfit, majd előállították, és kihallgatásra a rendőrségre kísérték.

Az ellenőrzések során megállapították, hogy a férfi alkoholt fogyasztott.

A hatóságok végül 24 órára őrizetbe vették.

Támadás egy bevásárlóközpontban

Halálos lövöldözés történt egy kaliforniai bevásárlóközpont halloweenjelmezeket és dekorációkat árusító üzletében október végén. A támadásban egy ember meghalt, hatan pedig megsérültek.