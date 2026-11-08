Még a romjai sem hagyják nyugodni Németországot – újra fellángolt a vita Hitler Sasfészke miatt

Felgyújtották Hitler Sasfészkét 2026 októberében.

Hol található Hitler Sasfészke Németországban?

Miért tartanak attól, hogy a Sasfészek neonáci zarándokhellyé válhat?

Mire használták Hitler Sasfészkét a második világháború után?

Heves vita robbant ki Németországban Adolf Hitler egykori hegyi menedékhelyének jövőjéről, miután az épület jelentős részét tűzvész pusztította el. Hitler Sasfészke évtizedeken át népszerű turistalátványosság volt a német Alpokban, most azonban egyesek végleg eltüntetnék a náci múltat idéző építményt, mások az újjáépítését szorgalmazzák. A kérdés különösen érzékeny, mert a történészek attól is tartanak, hogy a helyszín neonáci zarándokhellyé válhat.

A Kehlsteinhaus hegyi vendégház, más néven a Sasfészek Berchtesgadenben, a Kehlstein-hegy tetején

Fotó: Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images

A Kehlsteinhaus néven ismert épületet 1938-ban emelték a nácik, és Hitler mellett a náci vezetés más magas rangú tagjai, valamint vendégeik is megfordultak benne. A Berchtesgaden közelében, 1834 méteres magasságban álló Sasfészek túlélte a második világháborút, ellentétben Hitler közeli nyári rezidenciájával, a Berghoffal, amelyet 1952-ben lebontottak.

A történelmi épület később étteremként működött, és évente turisták tízezreit vonzotta a bajor Alpokba. A látogatók busszal, majd a hegy belsejében kialakított, eredeti lifttel juthattak fel a lenyűgöző panorámát kínáló helyszínre.

Mindez október 23-án este megváltozott. A Sasfészket tűz pusztította el, a rendőrség szerint az épület jelentős része megsemmisült. Gyújtogatás gyanújával egy 33 éves férfit pszichiátriai intézményben tartanak fogva, a tűz keletkezésének pontos körülményei és a feltételezett indíték azonban egyelőre tisztázatlanok.

Hitler Sasfészkének romjai is megosztják Németországot

A történészek és a bajor politikusok között komoly nézeteltérés alakult ki arról, mi történjen a megmaradt romokkal. Richard J. Evans, a Cambridge-i Egyetem náci Németországgal foglalkozó történésze szerint a tűzvész lehetőséget teremt arra, hogy végleg felszámolják a helyszínt. Úgy véli, el kellene takarítani a törmeléket, és vissza kellene adni a hegyet a természetnek.