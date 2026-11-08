Még a romjai sem hagyják nyugodni Németországot – újra fellángolt a vita Hitler Sasfészke miatt

- Felgyújtották Hitler Sasfészkét 2026 októberében.
- Hol található Hitler Sasfészke Németországban?
- Miért tartanak attól, hogy a Sasfészek neonáci zarándokhellyé válhat?
- Mire használták Hitler Sasfészkét a második világháború után?
Heves vita robbant ki Németországban Adolf Hitler egykori hegyi menedékhelyének jövőjéről, miután az épület jelentős részét tűzvész pusztította el. Hitler Sasfészke évtizedeken át népszerű turistalátványosság volt a német Alpokban, most azonban egyesek végleg eltüntetnék a náci múltat idéző építményt, mások az újjáépítését szorgalmazzák. A kérdés különösen érzékeny, mert a történészek attól is tartanak, hogy a helyszín neonáci zarándokhellyé válhat.
A Kehlsteinhaus néven ismert épületet 1938-ban emelték a nácik, és Hitler mellett a náci vezetés más magas rangú tagjai, valamint vendégeik is megfordultak benne. A Berchtesgaden közelében, 1834 méteres magasságban álló Sasfészek túlélte a második világháborút, ellentétben Hitler közeli nyári rezidenciájával, a Berghoffal, amelyet 1952-ben lebontottak.
A történelmi épület később étteremként működött, és évente turisták tízezreit vonzotta a bajor Alpokba. A látogatók busszal, majd a hegy belsejében kialakított, eredeti lifttel juthattak fel a lenyűgöző panorámát kínáló helyszínre.
Mindez október 23-án este megváltozott. A Sasfészket tűz pusztította el, a rendőrség szerint az épület jelentős része megsemmisült. Gyújtogatás gyanújával egy 33 éves férfit pszichiátriai intézményben tartanak fogva, a tűz keletkezésének pontos körülményei és a feltételezett indíték azonban egyelőre tisztázatlanok.
Hitler Sasfészkének romjai is megosztják Németországot
A történészek és a bajor politikusok között komoly nézeteltérés alakult ki arról, mi történjen a megmaradt romokkal. Richard J. Evans, a Cambridge-i Egyetem náci Németországgal foglalkozó történésze szerint a tűzvész lehetőséget teremt arra, hogy végleg felszámolják a helyszínt. Úgy véli, el kellene takarítani a törmeléket, és vissza kellene adni a hegyet a természetnek.
Példaként azt a berlini bunkert említette, amelyben Hitler öngyilkosságot követett el. A bunkert betonnal töltötték fel, a terület fölött pedig játszóteret alakítottak ki.
A bajor kormányzat azonban más álláspontot képvisel. Joachim Herrmann tartományi belügyminiszter és Markus Blume kulturális miniszter egyaránt támogatja az épület újjáépítését. Blume ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a munkálatok nem kerülhetnek pénzébe az adófizetőknek.
Sven Keller, a közeli Obersalzbergi Dokumentációs Központ vezetője szerint a romok eltüntetése sem feltétlenül jelentene megoldást. Attól tart, hogy a szabadon megközelíthető terület a neonácik találkozóhelyévé válhat.
A szakember emlékeztetett arra, hogy Hitler egykori Berghof-rezidenciájának lebontása sem tüntette el a helyszínt az emberek emlékezetéből.
Újjáépítsék vagy végleg eltüntessék a náci múlt egyik jelképét?
Isabel Heinemann, a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität történészprofesszora szerint Németországnak állandó felelőssége van abban, hogyan mutatja be és dolgozza fel a náci múltat.
A szakértő ugyanakkor ellenzi a Sasfészek teljes, eredeti formájában történő újjáépítését, mert azzal egy erősen ideologikus építészeti alkotást állítanának helyre.
Ehelyett olyan megoldást támogatna, amely megőrzi és dokumentálja a tűzvész után fennmaradt történelmi részeket, miközben az esetleges új épületelemek már modern kialakítást kapnának. Így a látogatók számára is világossá válhatna, hogyan változott a helyszín az évtizedek során.
A Sasfészek körüli vita nem egyedülálló. Németországban és Ausztriában régóta komoly kérdéseket vet fel a náci korszakhoz kötődő épületek sorsa, különösen a szélsőjobboldali mozgalmak megerősödése miatt.
Az ausztriai Braunau am Inn városában például évekig vitatkoztak arról, mire használják Hitler szülőházát. Az épületben végül 2026 nyarán rendőrőrsöt nyitottak. Az osztrák kormány szerint ezzel megakadályozható, hogy a ház a neonácik zarándokhelyévé váljon. Mások viszont azt szerették volna, hogy az épületben a náci múlttal foglalkozó emlékezeti és oktatási központ működjön – írja a BBC.