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sebességkorlátozás

Drasztikus sebességkorlátozás jöhet: 80 km/órára lassíthatják az autópályák forgalmát

11 perce
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Svájc rendkívüli sebességkorlátozás bevezetését mérlegeli az üzemanyag-ellátási nehézségek miatt. Súlyos hiány esetén az autópályákon a jelenlegi 120 helyett mindössze 80 km/órával lehetne közlekedni. A tervezetről azonban egyelőre nem született végleges döntés.
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Az ADAC tájékoztatása szerint elsősorban a dízel és a repülőgép-üzemanyag ellátása okoz problémát. Svájc jelentős mértékben függ az importtól, miközben a Rajna alacsony vízállása korlátozza a hajózást, és akadályozza a kőolajtermékek szállítását Rotterdam és Bázel között.

sebességkorlátozás
Drasztikus sebességkorlátozás jöhet Európában: 80 km/órára lassíthatják az autópályák forgalmát. Fotó: Pixabay

Sebességkorlátozás Svájcban: csak súlyos válság esetén vezetnék be

A svájci hatóságok már megkezdték a kötelező stratégiai üzemanyagkészletek részleges felszabadítását. A 80 km/órás korlátozás azonban csak akkor léphetne életbe, ha az ellátási válság tovább mélyülne, és az önkéntes takarékosság már nem lenne elegendő.

Az intézkedés célja az üzemanyag-fogyasztás csökkentése lenne, mivel kisebb sebességnél az autók légellenállása és energiaigénye is mérséklődik.

A változás a Svájcon keresztül Olaszországba vagy az Alpokba utazó autósokat is érintené, akiknek hosszabb menetidővel kellene számolniuk.

A svájci gyorshajtási szabályok ráadásul különösen szigorúak: a jelentős sebességtúllépés több hónapos vezetéstől eltiltást, szélsőséges esetben pedig akár szabadságvesztést is eredményezhet.

Egyelőre az sem tisztázott, hogy az esetleges korlátozás az elektromos autókra is vonatkozna-e.

 

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