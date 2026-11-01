Drasztikus sebességkorlátozás jöhet: 80 km/órára lassíthatják az autópályák forgalmát

Az ADAC tájékoztatása szerint elsősorban a dízel és a repülőgép-üzemanyag ellátása okoz problémát. Svájc jelentős mértékben függ az importtól, miközben a Rajna alacsony vízállása korlátozza a hajózást, és akadályozza a kőolajtermékek szállítását Rotterdam és Bázel között.

Drasztikus sebességkorlátozás jöhet Európában: 80 km/órára lassíthatják az autópályák forgalmát. Fotó: Pixabay

Sebességkorlátozás Svájcban: csak súlyos válság esetén vezetnék be

A svájci hatóságok már megkezdték a kötelező stratégiai üzemanyagkészletek részleges felszabadítását. A 80 km/órás korlátozás azonban csak akkor léphetne életbe, ha az ellátási válság tovább mélyülne, és az önkéntes takarékosság már nem lenne elegendő.

Az intézkedés célja az üzemanyag-fogyasztás csökkentése lenne, mivel kisebb sebességnél az autók légellenállása és energiaigénye is mérséklődik.

A változás a Svájcon keresztül Olaszországba vagy az Alpokba utazó autósokat is érintené, akiknek hosszabb menetidővel kellene számolniuk.

A svájci gyorshajtási szabályok ráadásul különösen szigorúak: a jelentős sebességtúllépés több hónapos vezetéstől eltiltást, szélsőséges esetben pedig akár szabadságvesztést is eredményezhet.

Egyelőre az sem tisztázott, hogy az esetleges korlátozás az elektromos autókra is vonatkozna-e.