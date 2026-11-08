Leleplezték a 19. századi sellőmaradványt: kiderült, milyen lénnyel verték át a fél világot

Egykor egy bizarr, félig emlősre, félig halra hasonlító lény hitette el a világgal, hogy a sellők valóban léteznek. A Fidzsi sellőként ismertté vált leletet a 19. században múzeumokban és vándorkiállításokon mutatták be, mint a mélytengeri világ rejtélyes bizonyítékát. Abban az időszakban, amikor a tudomány még csak barátkozott az evolúció gondolatával, egyesek még az ember és a vízi élőlények közötti hiányzó láncszemet is ebben a lényben látták.

A sellőmaradvány, ami átverte az egész világot. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A sellőmaradvány, ami átverte az egész világot

Jack Daly, a Colorado Boulder Egyetem írás- és retorika oktatója szerint azonban a lény soha nem volt valódi biológiai furcsaság, sem sellő. Ehelyett egy gondosan megalkotott átverés volt, amelyet egy fiatal majom törzsének és egy hal farkának összevarrásával hoztak létre.

A Fidzsi sellő, ahogyan ötvözte az emberi és állati jellemzőket, a folklórt és a tudományt, a látványosságot és az ismeretterjesztést, bemutatja, hogyan inspirált egy szörnyű átverés heves intellektuális vitákat a 19. századi Amerikában

- magyarázta a szakértő.

A bizarr lényt először az 1800-as években hozta Amerikába P. T. Barnum showman. Az Amerikai Múzeumban "A világ legnagyobb kuriózumaként" mutatták be, és azt mondták, hogy a Fidzsi-szigetekről származik.

A rémisztő példányt szándékosan úgy tervezték, hogy nyugtalanító legyen, és kevéssé hasonlítson a folklór gyönyörű sellőire. Barnum egyszer úgy írta le, mint "egy csúnya, feketére száradt apró példányt, amely körülbelül egy méter hosszú - a szája nyitva volt, a farka kifordítva, a karjai pedig felemelve, úgy tűnt, mintha nagy kínok között halt volna meg".

Revealed: The true identify of the 'mermaid' that fooled the world Known as the Feejee Mermaid, the bizarre specimen was displayed in museums and travelling shows during the 19th century, where it was promoted as evidence of a mysterious creature lurking beneath the waves. https://t.co/lWAe34qa8G via @DailyMail — Marty Powell (@MartyPowel52218) November 5, 2026

Akkoriban rengeteg látogató elhitte az evolúcióról szóló rendkívüli állításokat, és úgy gondolta valóban egy elveszett ősüket láthatják. Nem túl impozáns külseje ellenére az álsellő globális szenzációvá vált. A kiállítások rendezői távoli óceánokból származó hiteles felfedezésként reklámozták, kihasználva a közönség egzotikus lények és a világ felfedezetlen részei iránti érdeklődését - írja a Daily Mail.

P. T. Barnum a Fidzsi sellő "megtalálója". Fotó: Ann Ronan Picture Library

Míg akkoriban a tudósok úgy tekintettek a sellőre, mint egy elveszett evolúciós láncszemre, ma már egészen más magyarázat van rá. Részletes vizsgálatok kimutatták, hogy egy mesterséges alkotásról van szó, amelyet különböző állatok maradványaiból állítottak össze.

Az Amerikában kiállított Fidzsi-szigeteki sellők a vándorcirkuszi csalások jellegzetes példái, amelyek az evolúcióról és a tudományról szóló viták miatt keltették fel a viktoriánus közönség érdeklődését

- vonta le a következtetést Daly.