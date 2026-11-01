Rohantak a mentősök: sírkő borult egy hároméves gyermekre

Vasárnap Temesváron kórházba kellett szállítani egy hároméves kisfiút, miután egy helyi temetőben rádőlt egy kilazult síremlék.

Sírkő borult egy hároméves gyermekre Temesváron. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Sírkő borult egy hároméves gyermekre Temesváron

Az esetet a gyermek apja jelentette a 112-es segélyhívón, majd a kiérkező mentősök azonnal kórházba szállították a sérült kisfiút. A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított büntetőeljárást a körülmények tisztázására - írja a maszol.

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