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Szöget tettek a csokit gyűjtő gyerekek édességébe Gyömrőn

sírkő

Rohantak a mentősök: sírkő borult egy hároméves gyermekre

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Gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított büntetőeljárást a román rendőrség, miután egy kisgyerekre ráborult egy sírkő. A Temesváron történt balesethez mentő is érkezett, a 3 éves fiút kórházba szállították.
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sírkőTemesvárbaleset

Vasárnap Temesváron kórházba kellett szállítani egy hároméves kisfiút, miután egy helyi temetőben rádőlt egy kilazult síremlék.

Sírkő borult egy hároméves gyermekre Temesváron
Sírkő borult egy hároméves gyermekre Temesváron. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Sírkő borult egy hároméves gyermekre Temesváron

Az esetet a gyermek apja jelentette a 112-es segélyhívón, majd a kiérkező mentősök azonnal kórházba szállították a sérült kisfiút. A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított büntetőeljárást a körülmények tisztázására - írja a maszol.

Szöget tettek a halloweenező gyerekek édességébe Gyömrőn

Életveszélyes idegen tárgyakat találtak legalább három, gyerekek által gyűjtött halloweeni édességben egy gyömrői lakóparkban. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított büntetőeljárást, a hírt Kisberk Szabolcs polgármester is megerősítette.

 

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