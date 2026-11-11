Durva sörárak az osztrák síparadicsomokban: ennyit kérnek egy korsóért

Nem mindegy, melyik osztrák síparadicsomot választják azok, akik a síelés után egy korsó sörrel zárnák le a napot. Egy friss felmérés szerint a legolcsóbb és a legdrágább hely között átszámolva több mint 900 forintnyi a különbség fél literenként – tudta meg a Heute.
Néhány lesiklás a havas pályákon, napsütés, majd egy hideg ital a hüttében – sokak számára ez is hozzátartozik a tökéletes téli kikapcsolódáshoz. Ausztriában azonban alaposan meg kell nézni az árakat, mielőtt rendelünk: egy fél liter sörért 5,20 és 7,70 eurót (1889–2797 forintot) kérnek a vizsgált síterepeken.
Hol kell a legtöbbet fizetni egy pofa sörért?
A téli sportokra szakosodott SnowTrex összeállítása jelentős eltéréseket mutatott. Egyetlen korsónál talán nem tűnik soknak a különbség, több legurított sör után azonban már nemcsak a fejünk, hanem a pénztárcánk is jócskán megérzi az italozást.
A Ski Arlbergen bizony mélyen a zsebbe kell nyúlni: egy fél liter 7,70 euróba (2797 forintba) kerül.
Ischglben, a Silvretta Arenában 6,40 euró (2324 forint) egy korsó sör, míg a Zillertal Arenában 6,30 euróért (2288 forintért) lehet habos a szánk széle.
A Kitzsteinhornon, Kaprunban és Gasteinben egyaránt 6,10 euró (2215 forint) egy korsó, Schladmingban pedig 6 euró (2179 forint).
Saalbach-Hinterglemmben és Serfaus-Fiss-Ladisban 5,90 euró (2143 forint) a fél liter.
A SnowTrex rangsora:
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental: 5,20 euró (1889 forint)
Silvretta Montafon: 5,70 euró (2070 forint)
Sölden: 5,80 euró (2106 forint)
Saalbach-Hinterglemm: 5,90 euró (2143 forint)
Serfaus-Fiss-Ladis: 5,90 euró (2143 forint)
Schladming: 6,00 euró (2179 forint)
Kitzsteinhorn/Kaprun: 6,10 euró (2215 forint)
Gastein: 6,10 euró (2215 forint)
Zillertal Arena: 6,30 euró (2288 forint)
Ischgl/Samnaun: 6,40 euró (2324 forint)
Ski Arlberg: 7,70 euró (2797 forint)
Itt lehet a legolcsóbban sörözni
Jóval kedvezőbb áron lehet sörözni a SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental területén, ahol 5,20 euróba (1889 forintba) kerül egy fél liter. Silvretta Montafonban 5,70 euró (2070 forint), Söldenben pedig 5,80 euró (2106 forint) a kiinduló összeg.
A különbség több italnál már látványos:
négy korsó esetén a SkiWelt és az Arlberg között 10 euró, vagyis mintegy 3630 forint a különbség.
Egy teljes síelős héten ez már szép kis pluszkiadás lehet, főleg ha valaki inkább a hütte kínálatát járja végig, mint a sípályát.