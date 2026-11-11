Durva sörárak az osztrák síparadicsomokban: ennyit kérnek egy korsóért

Nem mindegy, melyik osztrák síparadicsomot választják azok, akik a síelés után egy korsó sörrel zárnák le a napot. Egy friss felmérés szerint a legolcsóbb és a legdrágább hely között átszámolva több mint 900 forintnyi a különbség fél literenként – tudta meg a Heute.

A síelés után jöhet a jól megérdemelt sör, csak nem mindegy, hol kérjük.

Fotó: BARBARA GINDL / AFP

Néhány lesiklás a havas pályákon, napsütés, majd egy hideg ital a hüttében – sokak számára ez is hozzátartozik a tökéletes téli kikapcsolódáshoz. Ausztriában azonban alaposan meg kell nézni az árakat, mielőtt rendelünk: egy fél liter sörért 5,20 és 7,70 eurót (1889–2797 forintot) kérnek a vizsgált síterepeken.

Hol kell a legtöbbet fizetni egy pofa sörért?

A téli sportokra szakosodott SnowTrex összeállítása jelentős eltéréseket mutatott. Egyetlen korsónál talán nem tűnik soknak a különbség, több legurított sör után azonban már nemcsak a fejünk, hanem a pénztárcánk is jócskán megérzi az italozást.

A Ski Arlbergen bizony mélyen a zsebbe kell nyúlni: egy fél liter 7,70 euróba (2797 forintba) kerül.

Ischglben, a Silvretta Arenában 6,40 euró (2324 forint) egy korsó sör, míg a Zillertal Arenában 6,30 euróért (2288 forintért) lehet habos a szánk széle.

A Kitzsteinhornon, Kaprunban és Gasteinben egyaránt 6,10 euró (2215 forint) egy korsó, Schladmingban pedig 6 euró (2179 forint).

Saalbach-Hinterglemmben és Serfaus-Fiss-Ladisban 5,90 euró (2143 forint) a fél liter.

A SnowTrex rangsora:

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental: 5,20 euró (1889 forint)

Silvretta Montafon: 5,70 euró (2070 forint)

Sölden: 5,80 euró (2106 forint)

Saalbach-Hinterglemm: 5,90 euró (2143 forint)

Serfaus-Fiss-Ladis: 5,90 euró (2143 forint)

Schladming: 6,00 euró (2179 forint)

Kitzsteinhorn/Kaprun: 6,10 euró (2215 forint)

Gastein: 6,10 euró (2215 forint)

Zillertal Arena: 6,30 euró (2288 forint)

Ischgl/Samnaun: 6,40 euró (2324 forint)

Ski Arlberg: 7,70 euró (2797 forint)

Itt lehet a legolcsóbban sörözni

Jóval kedvezőbb áron lehet sörözni a SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental területén, ahol 5,20 euróba (1889 forintba) kerül egy fél liter. Silvretta Montafonban 5,70 euró (2070 forint), Söldenben pedig 5,80 euró (2106 forint) a kiinduló összeg.