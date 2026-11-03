Csaknem 50 év után került elő egy gleccserbe zuhant söröshordó, a szakértő is meglepődött a kóstolás után

Csaknem fél évszázadot töltött egy Olaszországhoz tartozó dél-tiroli gleccser mélyén egy söröshordó, amely egy helikopteres szállítás során zuhant egy hasadékba. A jég visszahúzódása után idén nyáron előkerült a különös lelet, és hamarosan az is kiderült, hogy mi maradt az 1978-as sörből. A szakértő alaposan meglepődött a kóstolás eredményén – olvasható a Bild oldalán.

1978 óta hevert a gleccserben egy söröshordó, megdöbbentő, milyen állapotban találták meg (a kép illusztráció).

Fotó: pexels

Évtizedekig keresték az elveszett söröshordót

A hordó a Zillertali-Alpok feletti helikopteres repülés során esett ki a szállítóhálóból, majd egy gleccserhasadékban tűnt el. A történetről a 42 éves hegyi futó, Daniel Oberlechner egy menedékház vezetőjétől hallott. Ezután éveken át figyelte túrái során, hátha rábukkan az elveszett sörre.

A keresés idén nyáron ért véget: egy heves zivatar és a gleccser visszahúzódása után a fémtartály előbukkant, mintegy 3000 méteres magasságban, a Schwarzensteinhütte menedékház alatt. Oberlechner nem hagyta veszni a „párlatot”:

egy kézikocsival cipelte le a 40 kilogrammos hordót a gleccseren és a sziklás terepen keresztül, majd felvonóval jutott el vele a völgybe.

A férfi szerint a mentőakció rendkívül kimerítő volt.

Megkóstolták a csaknem 50 éves sört

A legnagyobb kérdés az volt, hogy ennyi idő után fogyasztható maradt-e az alkoholos ital. Oberlechner főnöke, Lukas Harpf ital-nagykereskedő és sörszakértő vállalta a kóstolást, az eseményen kollégák és barátok is részt vettek.

Az eredmény mindenkit meglepett: Harpf szerint

a csaknem fél évszázados sör kifogástalan minőségű volt. Íze, borostyánszínű árnyalata és szénsavtartalma is megfelelőnek bizonyult.

A hordóba az 1978-as gyártási évet vésték bele, a pontos főzési dátum azonban nem ismert.

A szakértő szerint a kivételes állapot magyarázata az lehet, hogy a fémtartály tartalma soha nem fagyott át teljesen.

Az ilyen sörök általában csak néhány hétig vagy hónapig őrzik meg minőségüket, ez a különleges példány azonban csaknem fél évszázadot töltött a gleccser jegében.

A történet bejárta a dél-tiroli sajtót, Oberlechnert pedig hősként ünneplik.