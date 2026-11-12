Országos sztrájk bénította meg Spanyolországot, képeken a súlyos összecsapások

Égő barikádok és rendőri összecsapások Spanyolország utcáin

A demonstrációk országszerte többnyire békésen zajlottak, de egyes helyszíneken már a reggeli órákban feszültség alakult ki. A tüntetők utakat torlaszoltak el, ipari létesítmények és kereskedelmi központok bejáratainál akadályozták a forgalmat, valamint égő gumiabroncsokkal és szeméttárolókkal emeltek barikádokat.

Madridban a rendőrök és a sztrájkolók között a Mercamadrid nagybani piac közelében alakultak ki összetűzések. A főváros egyik legforgalmasabb bevásárlóutcájában, a Gran Víán több üzlet is bezárt a tiltakozások idejére. A rendőrség jelentős erőkkel biztosította a demonstrációkat.

Az esti órákban tovább súlyosbodott a helyzet. Barcelonában a főbb felvonulások után egyes tüntetők utcai berendezéseket gyújtottak fel, Madridban pedig a Plaza de España környékén a rohamrendőrök könnygázt, paprikaspray-t és habszivacslövedékeket vetettek be a tömeg feloszlatására.

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A munkabeszüntetés különösen az autóiparban, a kikötőkben, a logisztikai ágazatban és a közösségi közlekedésben okozott fennakadásokat. A szakszervezetek szerint az autóiparban egyes területeken 90 százalékos volt a részvétel, a Volkswagen és a SEAT üzemeiben pedig leállt a termelés.