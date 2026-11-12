Országos sztrájk bénította meg Spanyolországot, képeken a súlyos összecsapások

Mintegy négymillió munkavállaló vett részt a november 11-i általános sztrájkban Spanyolországban a szakszervezetek becslése szerint. A 24 órás országos munkabeszüntetést a lakhatási válság, az emelkedő albérletárak és a kilakoltatások miatt hirdették meg. A tiltakozások több nagyvárosban megbénították a közlekedést, egyes gyárakban leállt a termelés, Madridban és Barcelonában pedig összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel. A Reuters beszámolója szerint legalább húszan megsérültek, és több tucat embert letartóztattak.
A szerdai munkabeszüntetés volt az első országos általános sztrájk 2012 óta, amelyet Spanyolország két legnagyobb szakszervezete, az UGT és a CCOO is támogatott. A megmozduláshoz bérlői érdekvédelmi szervezetek is csatlakoztak. A szakszervezetek szerint a résztvevők száma elérte a spanyol munkaerő mintegy ötödét, a munkáltatói szervezetek azonban lényegesen alacsonyabb részvételről számoltak be.
Égő barikádok és rendőri összecsapások Spanyolország utcáin
A demonstrációk országszerte többnyire békésen zajlottak, de egyes helyszíneken már a reggeli órákban feszültség alakult ki. A tüntetők utakat torlaszoltak el, ipari létesítmények és kereskedelmi központok bejáratainál akadályozták a forgalmat, valamint égő gumiabroncsokkal és szeméttárolókkal emeltek barikádokat.
Madridban a rendőrök és a sztrájkolók között a Mercamadrid nagybani piac közelében alakultak ki összetűzések. A főváros egyik legforgalmasabb bevásárlóutcájában, a Gran Víán több üzlet is bezárt a tiltakozások idejére. A rendőrség jelentős erőkkel biztosította a demonstrációkat.
Az esti órákban tovább súlyosbodott a helyzet. Barcelonában a főbb felvonulások után egyes tüntetők utcai berendezéseket gyújtottak fel, Madridban pedig a Plaza de España környékén a rohamrendőrök könnygázt, paprikaspray-t és habszivacslövedékeket vetettek be a tömeg feloszlatására.
Gyárak álltak le, járatokat töröltek az általános sztrájk miatt
A munkabeszüntetés különösen az autóiparban, a kikötőkben, a logisztikai ágazatban és a közösségi közlekedésben okozott fennakadásokat. A szakszervezetek szerint az autóiparban egyes területeken 90 százalékos volt a részvétel, a Volkswagen és a SEAT üzemeiben pedig leállt a termelés.
A közlekedésben is jelentős korlátozásokat vezettek be. Az EFE spanyol hírügynökség adatai szerint:
- A távolsági és nagy sebességű vasúti járatok 24 százalékát törölték.
- Az elővárosi és középtávú vonatok 10,2 százaléka nem közlekedett.
- A légitársaságok 263 járatot töröltek.
- Madridban a reggeli csúcsforgalomban 63 százalékkal csökkent a buszok utasforgalma.
A munkabeszüntetés hatását az energiafogyasztási adatok is jelezték. A spanyol villamosenergia-hálózat üzemeltetője szerint délelőtt 10 és 11 óra között az ország áramigénye 15,5 százalékkal maradt el az előzetes várakozásoktól.
Barcelonában a metró a csúcsidőszakokon kívül nem közlekedett, Madridban pedig a metró utasforgalma a reggeli órákban 42 százalékkal csökkent az előző hét azonos időszakához képest.
Súlyos lakhatási válság áll a tiltakozások hátterében
A sztrájk kiváltó oka a megfizethető lakások hiánya és az egyre növekvő lakhatási költség. A spanyol jegybank becslése szerint jelenleg mintegy 750 ezer lakás hiányzik az ingatlanpiacról, és ez a szám 2028-ra meghaladhatja az egymilliót.
A helyzet különösen a fiatal munkavállalókat érinti súlyosan. A Spanyol Ifjúsági Tanács adatai szerint az átlagos havi albérleti díj 1176 euró, ami egy fiatal munkavállaló átlagos havi fizetésének csaknem 99 százalékát teszi ki. Emiatt sokan még teljes munkaidős állás mellett sem engedhetik meg maguknak, hogy önálló lakásba költözzenek.
A lakhatási válságot a turisztikai célú rövid távú lakáskiadás és a befektetési célú ingatlanvásárlások is súlyosbítják. A bérlők érdekvédelmi szervezetei szerint egyre több lakás kerül ki a hosszú távú bérleti piacról, miközben a lakbérek emelkedése nem tart lépést a bérek növekedésével.
A tiltakozók ezért a lakbérek korlátozását, a kilakoltatások visszaszorítását, a rövid távú lakáskiadás szigorúbb szabályozását és a megfizethető lakások számának növelését követelik.
Egy 87 éves asszony kilakoltatása után erősödtek fel a tüntetések
A lakhatási válság miatti elégedetlenség az elmúlt hetekben tovább fokozódott. A tiltakozások egyik jelképévé vált a 87 éves Maricarmen Abascal esete, akinek több mint hét évtized után kellett elhagynia madridi otthonát.
Az idős asszony kilakoltatása, majd halála országos felháborodást váltott ki. Az eset nyomán több városban demonstrációkat szerveztek, Madridban pedig aktivisták táboroztak le az egyik központi téren, hogy a lakhatási válság megoldását követeljék.
A bérlői szervezetek szerint az eset rávilágított arra, hogy a lakhatási nehézségek már nem kizárólag az alacsony jövedelműeket érintik, hanem egyre szélesebb társadalmi rétegeket.
Előre hozott választások előtt került nyomás alá a spanyol kormány
A november 11-i általános sztrájk különösen érzékeny politikai időszakban zajlott, mivel Spanyolországban november 29-én előre hozott parlamenti választásokat tartanak.
Pedro Sánchez miniszterelnök azután döntött a választások előrehozásáról, hogy a parlament elutasította a kilakoltatások korlátozását és a bérleti díjak emelkedésének mérséklését célzó kormányzati intézkedéseket.
A szocialista kormányfő a lakhatási kérdést a választási kampány egyik központi témájává kívánja tenni. A kabinet ugyanakkor korrupciós ügyek és egy korábbi súlyos vasúti baleset miatt is politikai nyomás alatt áll.
A szakszervezetek sikeresnek értékelték az országos munkabeszüntetést, míg a munkáltatói szervezetek szerint a legtöbb gazdasági ágazatban nem okozott jelentős fennakadást a tiltakozás.