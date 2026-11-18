Stephen Hawkingot a világ egyik legnagyobb fizikuseként ismerte meg, magánéletéről azonban jóval kevesebb szó esett. Egy új életrajz szerint a fekete lyukak kutatásának legendás alakja korántsem volt könnyű ember: sztriptízbárokba járt, megfordult Jeffrey Epstein magánszigetén, két házassága pedig súlyos konfliktusokkal végződött. Első felesége később úgy fogalmazott, férje mellett szinte fogolynak érezte magát – írja a New York Post.
Graham Farmelo tudományos író Hawking: His Life and Work című könyve a világhírű tudós kevésbé ismert oldalát mutatja be.
A szerző szerint a tudományos zseni mögött egy rendkívül akaratos, tekintélyelvű, nőfaló és sokszor kíméletlen személyiség húzódott meg.
Már fiatalon is nehéz természetű volt
Hawkingnál 21 éves korában diagnosztizálták az ALS-t, egy súlyos, az izmokat fokozatosan bénító idegrendszeri betegséget, az orvosok pedig mindössze néhány évet jósoltak neki. Végül több mint fél évszázaddal élte túl a prognózist, miközben fokozatosan elvesztette mozgásképességét, majd egy légcsőmetszés után a beszédét is.
Édesapja, Frank már korán észrevette fia nehéz természetét. Naplójában azt írta, Stephen hajlamos volt megfélemlíteni húgát, Maryt, és nagyon önzően viselkedett. Egy családi nyaralás után, amelyen szinte semmiben nem segített, ezt jegyezte fel: „Egyszerűbb volt nélküle.”
A világhírnév sem változtatott a szokásain. Rendszeresen látogatott sztriptízbárokat, köztük a londoni Stringfellows klubot. Amikor a tulajdonos választást kínált neki az univerzumról szóló beszélgetés és a táncosnők között, csak ennyit mondott: „A lányok.”
60. születésnapján egy Marilyn Monroe-hasonmás szórakoztatta, miközben a kerekesszékében ült. A gálavacsorán cancan táncosok léptek fel, ő pedig egyik kedvenc viccével reagált a tudományos felfedezésekre:
Nem hasonlítanám a szexhez, de tovább tart.
2012-ben a Cambridge-i Egyetem megerősítette, hogy korábban egy kaliforniai swingerklubban is megfordult barátaival. Az intézmény ugyanakkor azt közölte, hogy a rendszeres látogatásáról szóló híreszteléseket „erősen eltúlozták”.
Epstein magánszigetén is járt
2006-ban Hawking egy fizikakonferencián vett részt az Amerikai Virgin-szigeteken. Az eseményt Lawrence Krauss szervezte, egyik támogatója pedig egy Jeffrey Epsteinhez köthető alapítvány volt.
A résztvevők ellátogattak Epstein magánszigetére is, ahol a kutató gondozói segítségével egy tengeralattjárós kiránduláson vett részt.
Egy 2017-es, az NPR által ismertetett üzenetváltásban Epstein azt írta, Hawking búvárkodni szeretett volna, ezért a fejét „ragasztószalaggal rögzítette” a székéhez, mielőtt betették a tengeralattjáróba.
Kip Thorne, a Caltech fizikusa szerint Epstein „afféle tudományrajongónak” tűnt. A konferencia után azonban néhány héten belül nyilvánosságra kerültek a kiskorú lányok szexuális bántalmazásával kapcsolatos súlyos vádak. Thorne hangsúlyozta: a konferencián részt vevő tudósok semmilyen erre utaló viselkedést nem tapasztaltak.
Hawking neve 2024-ben is előkerült egy nyilvánosságra hozott e-mailben. Epstein arról írt, hogyan lehetne hitelteleníteni azt az állítást, hogy a brit tudós részt vett egy „kiskorúakkal rendezett orgián”. A nyilvánosságra került iratokban azonban nem volt bizonyíték erre.
A 2026-ban közzétett Epstein-iratok egyik fotóján Stephen Hawking két bikinis nő között látható. Családja szerint a nők a gondozói voltak. Farmelo úgy tudja, a képnek nem volt köze Epsteinhez, és 2007-ben Floridában készült. A család később azonban a helyszínről és a dátumról is más információt közölt.
Első felesége szerint idővel zsarnokká vált
Stephen Hawking még betegsége diagnózisa előtt ismerte meg Jane Wilde-ot. Három gyermekük született, és ahogy férje állapota romlott, Jane egyre nagyobb szerepet vállalt a gondozásában. A házasságuk azonban idővel megromlott.
A nő később Shakespeare Lear királyához hasonlította férjét, akit hatalmas és nehezen kezelhető ego jellemzett. Úgy vélte, Hawking korábbi tekintélye idővel tekintélyelvűséggé, majd zsarnoki viselkedéssé alakult.
Jane közben közel került Jonathan Hellyer Joneshoz, egy özvegy férfihoz, aki a családnak is segített. A fizikus eleinte elfogadta a helyzetet, később azonban viszonyt kezdett egyik ápolónőjével, Elaine Masonnal. Egy 1989-es vita során ultimátumot adott feleségének: „Ha Elaine megy, Jonathan is megy.”
Hawking 1995-ben feleségül vette Masont, négy évvel később azonban már komoly aggodalmak merültek fel a házasságuk miatt.
Karácsonykor egyik ápolónője orvost próbált elérni, mert attól tartott, hogy a több sérülést szenvedett tudós bántalmazás áldozata lett. Más gondozók és lánya, Lucy szintén jelezték félelmeiket.
A rendőrség két vizsgálatot indított, de nem talált bizonyítékot bűncselekményre. Hawking és Elaine egyaránt tagadta a feltételezéseket. Az orvosok szerint a férfi csontjai szokatlanul törékenyek voltak, egészségügyi dokumentációja pedig nem utalt arra, hogy sérüléseit bántalmazás okozta.
A médiában megjelent történetek teljesen hamisak. A feleségemmel nagyon szeretjük egymást. Csak neki köszönhetem, hogy ma életben vagyok
– mondta akkor a fizikus.
A házaspár 2007-ben vált el. Elaine később Hawking húgának azt írta, úgy érezte, „Stephen foglya” lett.
Hawking a családtagjaival sem ápolt szoros viszonyt. Mary szerint testvérük „semmi erőfeszítést nem tett azért, hogy kapcsolatot tartson velük, kivéve, amikor hasznára voltak”, örökbefogadott öccse, Edward pedig „nagyon hidegnek” nevezte.
A szakmai ellenfeleit sem kímélte
A cambridge-i doktorandusz Andrew Farley az 1990-es években olyan kutatással állt elő, amely megkérdőjelezte Hawking egyik fontos állítását a fekete lyukakról. Szerinte az általuk elnyelt információ nem feltétlenül semmisül meg végleg.
Az angol elméleti fizikus nem elégedett meg a szakmai vitával:
többször azt javasolta az egyetemnek, hogy távolítsák el a fiatal kutatót a doktori programból.
A könyv írója, Farmelo ezt a tekintélyelvű természetének „zavarba ejtő példájaként” írja le, Farley eltávolításának kísérletét pedig „bármilyen mércével nézve szélsőséges” lépésnek tartja.
Farley végül megszerezte a doktori fokozatot, de Farmelo szerint az eset súlyosan megtörte szakmai önbizalmát.
A történet különös fordulatot vett 2004-ben:
Hawking maga is megváltoztatta korábbi álláspontját, és elismerte, hogy a fekete lyukakból az információ nem vész el végleg.
Semmi nem állhatott az útjába
Romló egészségi állapota sem tudta visszafogni, ha valamit elhatározott. 1985-ben minden figyelmeztetés ellenére ragaszkodott a kínai utazáshoz, noha az út akár az életébe is kerülhetett volna.
Még ha meghalok is annak következtében, hogy felmegyek a Nagy Falra, akkor is elmegyek Kínába
– jelentette ki.
El is jutott Kínába, bár akkor még nem tudott kerekesszékével feljutni. 2006-os visszatérésekor egy helyi kábeltelevíziós vállalat átalakította a felvonót, hogy őt és székét is felvihesse a Nagy Falhoz.
Stephen Hawking 2018 márciusában, 76 éves korában halt meg.
Több mint fél évszázaddal élte túl azt az időpontot, amelyet az orvosok fiatalkorában megjósoltak számára. Barátja, Kip Thorne 2004-ben, a bántalmazási vádak vizsgálata során így fogalmazott róla:
Bár Stephen tehetetlennek tűnhet, ő az egyik legkevésbé tehetetlen ember, akit ismerek.
Thorne szerint a világhírű fizikus mindig szilárdan kézben tartotta saját életét és döntéseit. Ez az elszántság segítette abban, hogy évtizedekkel túlélje az orvosi jóslatokat – ugyanakkor a környezetében élők számára sokszor éppen ettől vált rendkívül nehéz emberré.