Stephen Hawkingot a világ egyik legnagyobb fizikuseként ismerte meg, magánéletéről azonban jóval kevesebb szó esett. Egy új életrajz szerint a fekete lyukak kutatásának legendás alakja korántsem volt könnyű ember: sztriptízbárokba járt, megfordult Jeffrey Epstein magánszigetén, két házassága pedig súlyos konfliktusokkal végződött. Első felesége később úgy fogalmazott, férje mellett szinte fogolynak érezte magát – írja a New York Post.

Stephen Hawking professzor, angol elméleti fizikus

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Graham Farmelo tudományos író Hawking: His Life and Work című könyve a világhírű tudós kevésbé ismert oldalát mutatja be.

A szerző szerint a tudományos zseni mögött egy rendkívül akaratos, tekintélyelvű, nőfaló és sokszor kíméletlen személyiség húzódott meg.

Már fiatalon is nehéz természetű volt

Hawkingnál 21 éves korában diagnosztizálták az ALS-t, egy súlyos, az izmokat fokozatosan bénító idegrendszeri betegséget, az orvosok pedig mindössze néhány évet jósoltak neki. Végül több mint fél évszázaddal élte túl a prognózist, miközben fokozatosan elvesztette mozgásképességét, majd egy légcsőmetszés után a beszédét is.

Édesapja, Frank már korán észrevette fia nehéz természetét. Naplójában azt írta, Stephen hajlamos volt megfélemlíteni húgát, Maryt, és nagyon önzően viselkedett. Egy családi nyaralás után, amelyen szinte semmiben nem segített, ezt jegyezte fel: „Egyszerűbb volt nélküle.”

A világhírnév sem változtatott a szokásain. Rendszeresen látogatott sztriptízbárokat, köztük a londoni Stringfellows klubot. Amikor a tulajdonos választást kínált neki az univerzumról szóló beszélgetés és a táncosnők között, csak ennyit mondott: „A lányok.”

60. születésnapján egy Marilyn Monroe-hasonmás szórakoztatta, miközben a kerekesszékében ült. A gálavacsorán cancan táncosok léptek fel, ő pedig egyik kedvenc viccével reagált a tudományos felfedezésekre:

Nem hasonlítanám a szexhez, de tovább tart.

2012-ben a Cambridge-i Egyetem megerősítette, hogy korábban egy kaliforniai swingerklubban is megfordult barátaival. Az intézmény ugyanakkor azt közölte, hogy a rendszeres látogatásáról szóló híreszteléseket „erősen eltúlozták”.