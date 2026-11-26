A nem mindennapi összecsapást a szarvas és a vörös hiúz között pénteken rögzítették.

A levegőbe repítette a ragadozót egy szarvas, hogy megvédje párját. Fotó: CHI SHIYONG / IC photo

A Larry Poole által megosztott felvételen először egy nőstény szarvas látható, amint átszalad az ösvényen, majd eltűnik a fák között. Nem sokkal később egy szarvasbika bukkan elő az erdőből, amelyet a ragadozó követ.

A levegőbe repítette a hiúzt a szarvas

A két állat rövid ideig mozdulatlanul állt egymással szemben, majd a szarvas lassan megindult a ragadozó felé.

A következő pillanatban a bika agancsával olyan erővel támadt a hiúzra, hogy a ragadozó a levegőbe repült. A vadmacska megpróbált védekezni, végül azonban menekülőre fogta. A szarvas még ezután is üldözőbe vette.

A Georgia állam természeti erőforrásokért felelős hivatala szerint a vörös hiúz őshonos a térségben, és elsősorban kisebb emlősökre vadászik, esetenként azonban szarvasokat is zsákmányolhat.