Videón, ahogy egy turista ütlegelni kezd egy szarvast Lengyelországban

Szarvast próbált megsimogatni egy turista a lengyelországi Tátrai Nemzeti Parkban, ám miután az állat nem hagyta magát, a férfi ütni kezdte. A különös incidensről videófelvétel készült, amelyet a közösségi médiában is közzétettek. A történtekről a Podroze Onet lengyel portál számolt be.

Szarvasra támadt egy turista Lengyelországban, videóra vették az esetet

Fotó: Ian Forsyth/Getty Images

A beszámoló szerint egy kirándulócsoport az erdőből előbukkanó szarvasra lett figyelmes a túraútvonalon. A társaság egyik tagja úgy döntött, megpróbálja megsimogatni a vadállatot, a közeledés azonban nem úgy alakult, ahogyan elképzelte. A férfi ezután ütni kezdte az állatot, amely szintén támadóan lépett fel vele szemben.

Felháborodtak a nemzeti park vezetői

A közösségi oldalakon megjelent videó a Tátrai Nemzeti Park vezetésének figyelmét is felkeltette. A park igazgatósága a felvétel mellett arra figyelmeztette a látogatókat, hogy a vadállatok nem házi kedvencek, és nem azért vannak, hogy a turisták megsimogassák vagy fényképezkedjenek velük.

„Az emberek mutassanak egy kis józan észt! A vad szarvas nem simogatnivaló látványosság, és nem fotóháttér. Ne etessék, és tartsanak tőle távolságot – a saját biztonságuk és az állat érdekében is” – hangsúlyozta a nemzeti park vezetése.

A szakemberek figyelmeztetése szerint a vadállatok megközelítése nemcsak az állatok számára jelenthet veszélyt, hanem a turisták testi épségét is kockáztathatja. A szarvasok kiszámíthatatlanul reagálhatnak, ha fenyegetve érzik magukat, ezért a természetes élőhelyükön mindig megfelelő távolságot kell tartani tőlük.