Szarvasmarha-invázió bénít meg egy európai várost, válsághelyzet jöhet

A Vesti.mk azt írta, több mint ezer szarvasmarha kóborol az észak-macedóniai Kriva Palankában és annak környékén. Szasko Mitovszki polgármester harmincnapos válsághelyzet kihirdetését kérte, mert a helyi hatóságoknak nincs elegendő eszközük és kapacitásuk az állatok befogására, illetve elhelyezésére.
Elszabadult ezer szarvasmarha: utcákon és kertekben kóborolnak
A Bulgária közelében fekvő, mintegy 19 ezer lakosú település utcáin, parkjaiban és lakóházainak udvaraiban is rendszeresen megjelennek az állatok. A gazdák szerint letarolják a termést, megrongálják a kerítéseket, az utakon pedig közlekedési veszélyt jelentenek.
Egy helyi termelő azt mondta, tavaly több mint húsz tonna káposztáját pusztították el, ezzel hozzávetőleg 15 ezer eurós (15, 5 millió forintos) kárt okozva.
A szarvasmarha-invázió nem új keletű: a polgármester közlése szerint öt évvel ezelőtt még körülbelül négyszáz állat kóborolt a térségben, számuk azonban azóta ezer fölé nőtt. A tehenek korábban három gazdához tartoztak. Elkobzásukat már 2024-ben elrendelték, az intézkedést azonban nem sikerült végrehajtani.