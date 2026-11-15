Szarvasmarha-invázió bénít meg egy európai várost, válsághelyzet jöhet

A Vesti.mk azt írta, több mint ezer szarvasmarha kóborol az észak-macedóniai Kriva Palankában és annak környékén. Szasko Mitovszki polgármester harmincnapos válsághelyzet kihirdetését kérte, mert a helyi hatóságoknak nincs elegendő eszközük és kapacitásuk az állatok befogására, illetve elhelyezésére.

Komoly bosszúságot okoz a városban felbukkanó szarvasmarha csorda. (Illusztráció.) Fotó: MATHIEU THOMASSET / Hans Lucas

Elszabadult ezer szarvasmarha: utcákon és kertekben kóborolnak

A Bulgária közelében fekvő, mintegy 19 ezer lakosú település utcáin, parkjaiban és lakóházainak udvaraiban is rendszeresen megjelennek az állatok. A gazdák szerint letarolják a termést, megrongálják a kerítéseket, az utakon pedig közlekedési veszélyt jelentenek.

Más de 1.000 vacas vagan sin control en Macedonia. El alcalde de Kriva Palanka, Saško Mitovski, solicita al Gobierno de Macedonia del Norte declarar un estado de crisis de 30 días ante los daños causados por el ganado suelto #NoComment https://t.co/7ulpzaX2dD — euronews español (@euronewses) November 13, 2026

Egy helyi termelő azt mondta, tavaly több mint húsz tonna káposztáját pusztították el, ezzel hozzávetőleg 15 ezer eurós (15, 5 millió forintos) kárt okozva.

A szarvasmarha-invázió nem új keletű: a polgármester közlése szerint öt évvel ezelőtt még körülbelül négyszáz állat kóborolt a térségben, számuk azonban azóta ezer fölé nőtt. A tehenek korábban három gazdához tartoztak. Elkobzásukat már 2024-ben elrendelték, az intézkedést azonban nem sikerült végrehajtani.