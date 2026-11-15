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szarvasmarha invázió

Szarvasmarha-invázió bénít meg egy európai várost, válsághelyzet jöhet

15 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Válsághelyzet kihirdetését kezdeményezte egy észak-macedóniai város polgármestere, miután kezelhetetlenné vált a helyzet. Több mint ezer szarvasmarha járja szabadon az utcákat és a földeket, komoly károkat, valamint balesetveszélyt okozva.
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szarvasmarha invázióbulgáriapolgármester

A Vesti.mk azt írta, több mint ezer szarvasmarha kóborol az észak-macedóniai Kriva Palankában és annak környékén. Szasko Mitovszki polgármester harmincnapos válsághelyzet kihirdetését kérte, mert a helyi hatóságoknak nincs elegendő eszközük és kapacitásuk az állatok befogására, illetve elhelyezésére.

szarvasmarha
Komoly bosszúságot okoz a városban felbukkanó szarvasmarha csorda. (Illusztráció.) Fotó: MATHIEU THOMASSET / Hans Lucas

Elszabadult ezer szarvasmarha: utcákon és kertekben kóborolnak

A Bulgária közelében fekvő, mintegy 19 ezer lakosú település utcáin, parkjaiban és lakóházainak udvaraiban is rendszeresen megjelennek az állatok. A gazdák szerint letarolják a termést, megrongálják a kerítéseket, az utakon pedig közlekedési veszélyt jelentenek.

Egy helyi termelő azt mondta, tavaly több mint húsz tonna káposztáját pusztították el, ezzel hozzávetőleg 15 ezer eurós (15, 5 millió forintos) kárt okozva.

A szarvasmarha-invázió nem új keletű: a polgármester közlése szerint öt évvel ezelőtt még körülbelül négyszáz állat kóborolt a térségben, számuk azonban azóta ezer fölé nőtt. A tehenek korábban három gazdához tartoztak. Elkobzásukat már 2024-ben elrendelték, az intézkedést azonban nem sikerült végrehajtani.

 

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