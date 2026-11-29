A család öt különböző otthonba költözött, de állításuk szerint a természetfeletti jelenségek, főként szellemek, mindenhová követték őket. A kutatók az eset kapcsán egy érdekes elméletet vizsgáltak, amelyet a kísértett személyek szindrómájának neveztek el.
Mi az a kísértett személyek szindrómája?
Akár hiszünk a szellemekben, akár szkeptikusan állunk a természetfeletti jelenségekhez, valószínűleg mindannyian találkoztunk már olyan emberrel, aki teljesen másként gondolkodik ezekről. A hívők és a kétkedők közötti különbség a tudósok érdeklődését is felkeltette: azt próbálták megérteni, miért hisznek egyesek a természetfelettiben, és mi állhat a megmagyarázhatatlannak tűnő élmények hátterében.
Egyes kutatók ennek magyarázatára vezették be a „kísértett személyek szindróma” (Haunted People Syndrome) fogalmát. Az elmélet szerint bizonyos emberek hajlamosabbak lehetnek a természetfelettinek vélt élményekre, mert gyakrabban tapasztalnak szokatlan érzékszervi jelenségeket. Ezeket az élményeket tovább erősítheti a paranormális jelenségekbe vetett hit, valamint a társas környezet hatása.
A feltevés vizsgálatához a kutatók egy különösen érdekes esetre bukkantak. Egy család több mint tíz éve számolt be intenzív, állítólagos szellemtámadásokról. A tanulmányban a családtagok nevét megváltoztatták: a nyugdíjas egészségügyi dolgozót Nellnek, férjét Rodnak, felnőtt lányukat pedig Jillnek nevezték. A kutatók az esetet San Antonió-i különös jelenségek néven emlegették.
Mindennapos jelenések és fenyegető szellemek
A család beszámolói szerint szinte mindennap jelentek meg előttük különös alakok, miközben láthatatlan jelenlétet is érzékeltek. Fenyegető, érintéshez hasonló élményekről, például harapásokról, megmagyarázhatatlan szagokról és maguktól elmozduló tárgyakról is beszámoltak.
Állításuk szerint néhány szellemhangot és különös alakot a ház biztonsági kamerái is rögzítettek, a kutatóknak azonban nem mutattak be sem felvételeket, sem fényképeket ezekről az eseményekről. A család úgy vélte, a kísértetjárás akkor kezdődött, amikor felfedezték a szomszédos telket, ahol furcsa szagot éreztek, és építkezésből visszamaradt anyagokat találtak. Egy héttel később állítólag egy teljesen feketébe öltözött férfi jelent meg náluk, aki felszólította őket, hogy ne menjenek a földjére. Nell külön kiemelte, hogy mindez a texasi augusztusi hőségben történt.
A család szerint ezután egyre több megmagyarázhatatlan esemény történt. Nell úgy emlékezett vissza, hogy minden akkor fordult igazán rosszra, amikor férje egy tengeri olajfúrótornyon dolgozott. Egyik éjszaka hatalmas csattanásra ébredt, majd azt látta, hogy a ház egyik helyiségét különös, narancssárga köd tölti meg. Jill akkoriban a szomszédban lakott, és állítólag ő is látta a jelenséget. A család szerint a köd még napokkal később is jelen volt, amikor Rod hazatért. Úgy gondolták, hogy valami követi őket, és hiába költöztek el többször is, hogy megszabaduljanak a kísérteties jelenségektől, azok nem szűntek meg, sőt egyre intenzívebbé váltak.
A tudósok kérdőívek segítségével vizsgálták a családtagok természetfeletti jelenségekbe vetett hitét, valamint a velük történt különös eseményeket. Egyebek mellett egy speciális kérdéssort is kitöltettek velük, amely a kísértetjárásokra jellemző tapasztalatokat vizsgálta. Emellett a gyermekkori nehézségeikről és korábbi élményeikről is gyűjtöttek információkat.
Az eredmények szerint azok a családtagok, akik erősebben hittek a paranormális jelenségekben, nagyobb valószínűséggel számoltak be megmagyarázhatatlan eseményekről. Ez önmagában nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot, a kutatók szerint azonban elképzelhető, hogy a természetfelettibe vetett hit hatására az emberek a bizonytalan vagy kétértelmű eseményeket inkább fenyegető jelenségként értelmezik, nem pedig véletlen történésként.
A családtagok beszámolói között több hasonlóságot is találtak. Ez összhangban lehet azzal az elmélettel, amely szerint egy közösség tagjai egymás élményeit és értelmezéseit átvéve hasonló tapasztalatokról számolhatnak be akkor is, ha nincs mögöttük bizonyítható külső ok. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a különös élmények gyakran stresszes időszakokkal estek egybe. A tartós feszültség ugyanis fokozhatja az ember érzékenységét a környezetéből érkező ingerekre.
A kísértett személyek szindrómájának elmélete szerint ezek a folyamatok egymást erősítve akár önbeteljesítő jóslattá is válhatnak: bizonyos emberek bizonyos körülmények között valóban úgy élhetik meg, hogy természetfeletti jelenségek tanúi.
- A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a vizsgálatnak számos korlátja volt. Kevés résztvevővel dolgoztak, az eredmények statisztikailag nem bizonyultak szignifikánsnak, és további kutatásokra lenne szükség ahhoz, hogy az elméletet megbízhatóan ellenőrizni lehessen - írja az iflscience.com.