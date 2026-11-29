A család öt különböző otthonba költözött, de állításuk szerint a természetfeletti jelenségek, főként szellemek, mindenhová követték őket. A kutatók az eset kapcsán egy érdekes elméletet vizsgáltak, amelyet a kísértett személyek szindrómájának neveztek el.

A szellemek köztünk járnak?

Fotó: Illusztráció/Unsplash / Stefano Pollio

Mi az a kísértett személyek szindrómája?

Akár hiszünk a szellemekben, akár szkeptikusan állunk a természetfeletti jelenségekhez, valószínűleg mindannyian találkoztunk már olyan emberrel, aki teljesen másként gondolkodik ezekről. A hívők és a kétkedők közötti különbség a tudósok érdeklődését is felkeltette: azt próbálták megérteni, miért hisznek egyesek a természetfelettiben, és mi állhat a megmagyarázhatatlannak tűnő élmények hátterében.

Egyes kutatók ennek magyarázatára vezették be a „kísértett személyek szindróma” (Haunted People Syndrome) fogalmát. Az elmélet szerint bizonyos emberek hajlamosabbak lehetnek a természetfelettinek vélt élményekre, mert gyakrabban tapasztalnak szokatlan érzékszervi jelenségeket. Ezeket az élményeket tovább erősítheti a paranormális jelenségekbe vetett hit, valamint a társas környezet hatása.

A feltevés vizsgálatához a kutatók egy különösen érdekes esetre bukkantak. Egy család több mint tíz éve számolt be intenzív, állítólagos szellemtámadásokról. A tanulmányban a családtagok nevét megváltoztatták: a nyugdíjas egészségügyi dolgozót Nellnek, férjét Rodnak, felnőtt lányukat pedig Jillnek nevezték. A kutatók az esetet San Antonió-i különös jelenségek néven emlegették.

Mindennapos jelenések és fenyegető szellemek

A család beszámolói szerint szinte mindennap jelentek meg előttük különös alakok, miközben láthatatlan jelenlétet is érzékeltek. Fenyegető, érintéshez hasonló élményekről, például harapásokról, megmagyarázhatatlan szagokról és maguktól elmozduló tárgyakról is beszámoltak.

Állításuk szerint néhány szellemhangot és különös alakot a ház biztonsági kamerái is rögzítettek, a kutatóknak azonban nem mutattak be sem felvételeket, sem fényképeket ezekről az eseményekről. A család úgy vélte, a kísértetjárás akkor kezdődött, amikor felfedezték a szomszédos telket, ahol furcsa szagot éreztek, és építkezésből visszamaradt anyagokat találtak. Egy héttel később állítólag egy teljesen feketébe öltözött férfi jelent meg náluk, aki felszólította őket, hogy ne menjenek a földjére. Nell külön kiemelte, hogy mindez a texasi augusztusi hőségben történt.