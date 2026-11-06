Szénsavas üdítővel próbálta eloltani a lángoló transzformátort, videóra vették a veszélyes akciót

Egy venezuelai munkás egészen szokatlan módon próbált eloltani egy lángoló elektromos transzformátort, szénsavas üdítős palackokkal vette célba a berendezést. A veszélyes akcióról videó is készült, amely hamar bejárta a közösségi médiát. A felvételen jól látható, ahogy a folyadék hatására hirtelen felcsapnak a lángok, a férfi pedig az emelőkosárba menekül előlük – tudta meg az El Pitazo venezuelai hírportál.

Lángoló transzformátorhoz dobálta a szénsavas üdítőt, videóra vették a veszélyes akciót

Fotó: Képernyőfotó/X

Az eset november 2-án történt a venezuelai Valle de la Pascua városában. A férfi a feltételezések szerint az állami áramszolgáltató, a Corpoelec dolgozója.

Egy karbantartó jármű emelőkosarában állva kétliteres üdítős palackokat rázott fel, majd egymás után a lángoló transzformátorra öntötte a tartalmukat.

A különös próbálkozással háromszor is megismételte, és a videó alapján végül sikerült eloltania a tüzet. Közben azonban minden alkalommal hatalmas lángok csaptak fel közvetlenül előtte, így gyorsan vissza kellett húzódnia a kosárba.

#Guarico | Ocurrió en Valle de la Pascua donde se quemaba un transformador y, en ausencia de equipos adecuados, un empleado de #Corpoelec batió una botella de refresco Glup y la lanzó al fuego para apagarlo. Vídeo: RRSS https://t.co/15isP1d9ls — El Pitazo (@ElPitazoTV) November 3, 2026

Szakértők figyelmeztetnek az életveszélyes módszerre

A videót látva helyi szakértők is megszólaltak. Jesús Olivares villamosmérnök szerint az elektromos tüzek oltásához poroltót vagy szén-dioxidos tűzoltó készüléket kell használni, az üdítő erre egyáltalán nem alkalmas.

A szénsavas ital ugyan tartalmaz szén-dioxidot, de a benne lévő folyadék vezetheti az áramot, így akár halálos áramütést is okozhat.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkás láthatóan alapvető védőfelszereléseket sem viselt: nem volt rajta sisak, lángálló ruházat és szigetelőkesztyű sem. Jacobo Vidarte kockázatkezelési szakértő szintén veszélyesnek nevezte az improvizált oltási kísérletet. Szerinte a férfi súlyos, akár halálos sérüléseket is szenvedhetett volna.