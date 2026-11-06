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üdítő

Szénsavas üdítővel próbálta eloltani a lángoló transzformátort, videóra vették a veszélyes akciót

2026. november 06. 21:15
Olvasási idő: 5 perc
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Poroltó helyett üdítős palackokat ragadott egy venezuelai munkás, hogy megfékezze a lángoló transzformátort. A felvétel gyorsan terjedni kezdett, a szakértők pedig figyelmeztettek a veszélyes módszerre.
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üdítőlángoló transzformátorveszélyes

Egy venezuelai munkás egészen szokatlan módon próbált eloltani egy lángoló elektromos transzformátort, szénsavas üdítős palackokkal vette célba a berendezést. A veszélyes akcióról videó is készült, amely hamar bejárta a közösségi médiát. A felvételen jól látható, ahogy a folyadék hatására hirtelen felcsapnak a lángok, a férfi pedig az emelőkosárba menekül előlük – tudta meg az El Pitazo venezuelai hírportál.

szénsavas üdítő
Lángoló transzformátorhoz dobálta a szénsavas üdítőt, videóra vették a veszélyes akciót
Fotó: Képernyőfotó/X

Az eset november 2-án történt a venezuelai Valle de la Pascua városában. A férfi a feltételezések szerint az állami áramszolgáltató, a Corpoelec dolgozója. 

Egy karbantartó jármű emelőkosarában állva kétliteres üdítős palackokat rázott fel, majd egymás után a lángoló transzformátorra öntötte a tartalmukat.

A különös próbálkozással háromszor is megismételte, és a videó alapján végül sikerült eloltania a tüzet. Közben azonban minden alkalommal hatalmas lángok csaptak fel közvetlenül előtte, így gyorsan vissza kellett húzódnia a kosárba.

Szakértők figyelmeztetnek az életveszélyes módszerre

A videót látva helyi szakértők is megszólaltak. Jesús Olivares villamosmérnök szerint az elektromos tüzek oltásához poroltót vagy szén-dioxidos tűzoltó készüléket kell használni, az üdítő erre egyáltalán nem alkalmas.

A szénsavas ital ugyan tartalmaz szén-dioxidot, de a benne lévő folyadék vezetheti az áramot, így akár halálos áramütést is okozhat. 

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a munkás láthatóan alapvető védőfelszereléseket sem viselt: nem volt rajta sisak, lángálló ruházat és szigetelőkesztyű sem. Jacobo Vidarte kockázatkezelési szakértő szintén veszélyesnek nevezte az improvizált oltási kísérletet. Szerinte a férfi súlyos, akár halálos sérüléseket is szenvedhetett volna.

 

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