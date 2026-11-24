A sziámi ikrek születése annyira ritka jelenség, hogy az orvosok többsége egész pályafutása során sem találkozik ilyen esettel. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének adatai szerint körülbelül 50–100 ezer élveszületésre jut egy összenőtt ikerpár.
A rendkívül ritka állapot világnapját az ENSZ 2023-ban nyilvánította ki, és 2024 óta minden év november 24-én tartják meg. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az összenőtt ikrek egészségügyi ellátására, életminőségére és társadalmi elfogadására.
Hogyan alakulnak ki a sziámi ikrek?
Az összenőtt ikrek egypetéjű ikrek, akiknek fejlődése a terhesség egészen korai szakaszában sajátos módon alakul. Normális esetben az egypetéjű ikrek egyetlen megtermékenyített petesejtből fejlődnek ki, amely a korai embrionális fejlődés során két különálló embrióvá válik szét. Az összenőtt ikreknél ez a folyamat nem fejeződik be teljesen.
Az ENSZ tájékoztatása szerint az állapot akkor alakulhat ki, amikor az embrió szétválása a megtermékenyítést követő 13–15. nap környékén történik. A két magzat emiatt testének bizonyos részein összekapcsolódva fejlődik tovább. Az összenövés helye és mértéke rendkívül változatos lehet.
Előfordulhat, hogy közös szíven osztoznak
Az összenőtt ikrek kapcsolódhatnak egymáshoz a mellkasuknál, a hasuknál, a medencéjüknél, ritkább esetekben pedig a fejüknél is.
Az egyik legnagyobb orvosi kihívást az jelenti, hogy a gyermekek bizonyos belső szervei is közösek lehetnek. Egyes ikerpároknál például a máj egy része kapcsolódik össze, más esetekben a bélrendszer vagy a keringési rendszer is közös elemeket tartalmazhat.
A legsúlyosabb helyzetek közé tartozik, amikor a gyermekek egyetlen, közös szíven osztoznak. Ilyenkor a szétválasztás sok esetben nem lehetséges, mert nem biztosítható mindkét gyermek számára az önálló élethez szükséges keringés. A műtéti lehetőségeket ezért minden esetben az anatómiai viszonyok, a közös szervek működése és a várható kockázatok alapján mérlegelik.
Akár több tucat orvos is dolgozhat egyetlen műtéten
A sziámi ikrek szétválasztása az orvostudomány legösszetettebb beavatkozásai közé tartozik. A sikeres műtéthez sebészek, idegsebészek, szívsebészek, aneszteziológusok, radiológusok és intenzív terápiás szakemberek együttműködésére lehet szükség. A beavatkozásokat gyakran hosszú hónapokon keresztül tervezik.
A modern képalkotó eljárások segítségével az orvosok részletesen feltérképezhetik a gyermekek közös szerveit és érrendszerét. Bizonyos esetekben háromdimenziós modelleket is készítenek, amelyek segítségével előre megtervezhetik a műtét egyes lépéseit.
A szétválasztás azonban még a legmodernebb technológia mellett is jelentős kockázatokkal járhat.
Már több tucat sikeres szétválasztó műtétet végeztek
A világ egyik legismertebb, összenőtt ikrek kezelésére szakosodott programja Szaúd-Arábiában működik. A szaúdi összenőttikrek-program hosszú évek óta fogad különböző országokból érkező gyermekeket.
Az UNICEF 2025-ös beszámolója szerint a program addigra 67 sikeres szétválasztó műtétet hajtott végre. A kezelések azonban nem érnek véget a műtéttel. A gyermekeknek sokszor hosszú rehabilitációra, további orvosi beavatkozásokra és pszichológiai támogatásra is szükségük lehet.
Miért születik több összenőtt kislány?
Az ENSZ adatai szerint az összenőtt ikrek között a lányok aránya lényegesen magasabb: körülbelül háromszor annyi nőnemű magzat érintett, mint hímnemű. A jelenség pontos oka nem teljesen tisztázott.
A rendelkezésre álló adatok alapján az összenőtt ikrek kialakulása nem mutat egyértelmű összefüggést az anya életkorával, a korábbi szülések számával vagy az öröklődéssel. Ez azt is jelenti, hogy a szülők általában nem tehetők felelőssé az állapot kialakulásáért.
Nem minden összenőtt ikerpárt kell szétválasztani
Bár a különleges műtétek rendszeresen felkeltik a nemzetközi sajtó érdeklődését, a szétválasztás nem minden esetben lehetséges vagy indokolt. Vannak olyan összenőtt ikrek, akik közös testük ellenére hosszú éveken át élnek, tanulnak, dolgoznak és önálló döntéseket hoznak.
Az orvosi ellátás célja ezért nem kizárólag a szétválasztás, hanem az érintettek egészségének, életminőségének és méltóságának megőrzése.
A november 24-i világnap arra emlékeztet, hogy a rendkívül ritka állapottal élő gyermekeknek és felnőtteknek ugyanolyan joguk van az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz és a társadalmi részvételhez, mint bárki másnak.
Magyar orvosok hajtották végre a bangladesi sziámi ikrek történelmi szétválasztását
Világszerte nagy figyelmet kapott az a rendkívül összetett műtétsorozat, amelynek során magyar orvosok választottak szét egy fejüknél összenőtt bangladesi ikerpárt. Rabeya és Rukaya 2016-ban születtek, és koponyájuknál, valamint agyi érrendszerük egyes részeinél kapcsolódtak egymáshoz.
A több szakaszból álló beavatkozássorozatot a magyar Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány szervezte. A szakmai munkában Csókay András idegsebész, Pataki Gergely plasztikai sebész és Hudák István idegsebész, intervenciós neuroradiológus is meghatározó szerepet vállalt.
A műtétsorozat egyik legfontosabb állomása 2019 augusztusában, Bangladesben zajlott. A több mint 30 órán át tartó végső szétválasztó műtét során a magyar szakembereknek rendkívül bonyolult anatómiai viszonyok között kellett dolgozniuk.
A beavatkozás sikeresen megtörtént, a két kislányt fizikailag szétválasztották, a műtét utáni felépülésük azonban eltérően alakult. Rabeya állapota kedvezőbben fejlődött, míg Rukaya súlyos idegrendszeri szövődményekkel küzdött.
A magyar orvoscsapat munkája a nemzetközi orvostudomány figyelmét is felkeltette, és a rendkívül ritka, fejüknél összenőtt ikrek kezelésének egyik emlékezetes esetévé vált.