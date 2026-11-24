A sziámi ikrek születése annyira ritka jelenség, hogy az orvosok többsége egész pályafutása során sem találkozik ilyen esettel. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének adatai szerint körülbelül 50–100 ezer élveszületésre jut egy összenőtt ikerpár.

Magyar orvosok hajtották végre a bangladesi sziámi ikrek történelmi szétválasztását- Fotó: Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány

A rendkívül ritka állapot világnapját az ENSZ 2023-ban nyilvánította ki, és 2024 óta minden év november 24-én tartják meg. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az összenőtt ikrek egészségügyi ellátására, életminőségére és társadalmi elfogadására.

Hogyan alakulnak ki a sziámi ikrek?

Az összenőtt ikrek egypetéjű ikrek, akiknek fejlődése a terhesség egészen korai szakaszában sajátos módon alakul. Normális esetben az egypetéjű ikrek egyetlen megtermékenyített petesejtből fejlődnek ki, amely a korai embrionális fejlődés során két különálló embrióvá válik szét. Az összenőtt ikreknél ez a folyamat nem fejeződik be teljesen.

Az ENSZ tájékoztatása szerint az állapot akkor alakulhat ki, amikor az embrió szétválása a megtermékenyítést követő 13–15. nap környékén történik. A két magzat emiatt testének bizonyos részein összekapcsolódva fejlődik tovább. Az összenövés helye és mértéke rendkívül változatos lehet.

Előfordulhat, hogy közös szíven osztoznak

Az összenőtt ikrek kapcsolódhatnak egymáshoz a mellkasuknál, a hasuknál, a medencéjüknél, ritkább esetekben pedig a fejüknél is.

Az egyik legnagyobb orvosi kihívást az jelenti, hogy a gyermekek bizonyos belső szervei is közösek lehetnek. Egyes ikerpároknál például a máj egy része kapcsolódik össze, más esetekben a bélrendszer vagy a keringési rendszer is közös elemeket tartalmazhat.

A legsúlyosabb helyzetek közé tartozik, amikor a gyermekek egyetlen, közös szíven osztoznak. Ilyenkor a szétválasztás sok esetben nem lehetséges, mert nem biztosítható mindkét gyermek számára az önálló élethez szükséges keringés. A műtéti lehetőségeket ezért minden esetben az anatómiai viszonyok, a közös szervek működése és a várható kockázatok alapján mérlegelik.

Akár több tucat orvos is dolgozhat egyetlen műtéten

A sziámi ikrek szétválasztása az orvostudomány legösszetettebb beavatkozásai közé tartozik. A sikeres műtéthez sebészek, idegsebészek, szívsebészek, aneszteziológusok, radiológusok és intenzív terápiás szakemberek együttműködésére lehet szükség. A beavatkozásokat gyakran hosszú hónapokon keresztül tervezik.