Szívszorító hírt kaptak a szülők: már csak hónapjai lehetnek hátra a nyolcéves kisfiúnak

Egyetlen pillanat alatt omlott össze egy háromgyermekes édesanya világa, amikor az orvosok közölték vele, hogy nyolcéves kisfia gyógyíthatatlan agydaganatban szenved. A Surrey megyében élő Jessie Correia mindössze néhány héttel fia kilencedik születésnapja előtt tudta meg, hogy a gyermeknek már csak hónapjai lehetnek hátra – számolt be róla a Mirror.
Egy ártatlannak tűnő tünettel kezdődött a kisfiú kálváriája
A 31 éves édesanya először arra figyelt fel, hogy Robin jobb szeme időnként akaratlanul befelé fordul. Nem sokkal később azt is észrevette, hogy a kisfiú járása megváltozott: egyik lábfeje befelé fordult, és mozgás közben a földön súrlódott.
A gyermek kettős látásra is panaszkodott, ám a tüneteket kezdetben a korábban megállapított sajátos nevelési igényeivel hozták összefüggésbe.
A család egyik rokona, aki korábban háziorvosként dolgozott, azonban azonnali kivizsgálást javasolt. Robint a southamptoni kórházban vizsgálták meg, ahol az MRI-felvételek megmutatták a lesújtó igazságot. A kisfiú agyában diffúz intrinszikus pontin gliómát (DIPG), egy rendkívül agresszív és jelenleg gyógyíthatatlan agydaganatot találtak.
Az orvosok közölték a szülőkkel, hogy gyermeküknek várhatóan kilenc-tizenkét hónapja lehet hátra.
„Ez a legrosszabb hír, amit egy szülő hallhat”
Robin betegsége különösen fájdalmas az édesanyja számára, hiszen a kisfiú már korábban is rengeteg nehézséggel küzdött. Kisgyermekkorában fejlődési nyelvi zavart diagnosztizáltak nála, és hosszú évek kitartó munkájára volt szükség ahhoz, hogy magabiztosan megtanuljon beszélni.
Jessie szerint fia mindössze három éve képes igazán jól kifejezni magát. A daganat előrehaladtával azonban az orvosok szerint Robin fokozatosan elveszítheti látását, mozgásképességét, valamint az evéshez, nyeléshez és beszédhez szükséges képességeit is.
Az édesanya a Mirror újságírójának elmondta, hogy számára az egyik legfájdalmasabb gondolat éppen az, hogy kisfia elveszítheti azt a képességét, amelyért olyan sokat dolgozott.
A háromgyermekes anya bevallotta, hogy egyelőre szinte képtelen feldolgozni a történteket. Minden erejével arra összpontosít, hogy Robin a lehető legjobban érezze magát a kezelések előtt.
Egyetlen kérdés teljesen összetörte az édesanyát
Jessie elmondta, hogy a mindennapokban igyekszik erős maradni gyermekei előtt, ám vannak pillanatok, amikor szinte lehetetlen visszatartania a könnyeit. Robin két húgával, az ötéves Siennával és a mindössze 17 hónapos Eve-vel együtt nagyon szoros családban él. Az édesanya felidézett egy különösen megrázó pillanatot is.
A család éppen a Paultons Park vidámparkba tartott, amikor az egyik gyermek ártatlanul megkérdezte, hány éves lesz majd, amikor Robin betölti a tizenötöt. Jessie képtelen volt válaszolni. Férjének kellett átvennie a szót, mert az édesanya számára elviselhetetlen volt belegondolni, hogy eljöhet az idő, amikor a kisebbik lánya idősebb lesz, mint amennyi Robin valaha lehetett.
A család most a kisfiú legnagyobb álmait teljesíti
A szülők a tragikus diagnózis ellenére elhatározták, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy Robin minél több boldog emléket gyűjthessen. A kisfiú hatalmas Star Wars-rajongó. Kedvenc szereplője Anakin Skywalker, de Rex kapitányt is nagyon szereti. Rajong a Legóért, különösen az űrhajók építéséért, és mindig magával hordja apró, zöld Toy Story-katonáit, amelyeket egy különleges fémdobozban őriz.
Családja ezért egy egész kívánságlistát állított össze számára. November végén, kilencedik születésnapján nagyszabású Star Wars-partit rendeznek neki, amelyen jelmezbe öltözött szereplők, barátok és különleges ételek várják majd. A következő hetekre további élményeket is terveznek.
Robin ellátogathat a brit légierő egyik létesítményébe, ahol helikopterre ülhet, és bepillanthat a légi irányítás munkájába. A család állatkerti programot is szervezett számára, Belgiumban pedig egy olyan szálláshelyen tölthetnek el néhány napot, amelynek közelében medvék és farkasok élnek. Egy különleges víz alatti szobában is megszállnának, ahol az ablakon keresztül cápákat figyelhetnek meg.
A szülők abban is reménykednek, hogy eljuthatnak a párizsi Disneylandbe, ahol Robin személyesen találkozhat a Star Wars rohamosztagosaival.
Idegenek ezrei fogtak össze a beteg kisfiúért
Robin nagynénje, Jenny Crone és egy másik családtag, Jules adománygyűjtést indított a GoFundMe oldalán, hogy segítsenek megvalósítani a kisfiú kívánságait.
A kezdeményezés rövid idő alatt hatalmas támogatást kapott: már több mint 20 ezer font, vagyis hozzávetőleg kilencmillió forint gyűlt össze.
A családot mélyen meghatotta az idegenek együttérzése. Jenny szerint a rengeteg támogatás visszaadta a hitüket abban, hogy mennyi önzetlen és segítőkész ember él a világban.
Az édesanya pedig úgy beszélt Robinról, mint a család igazi szívéről. Elmondása szerint a kisfiú mindig másokkal törődik, és ha valakit szomorúnak vagy sérültnek lát, azonnal megpróbálja megvigasztalni. Jessie számára éppen ezért különösen fájdalmas, hogy fia jövőjét ilyen kegyetlen betegség fenyegeti.
A család most minden napot ajándéknak tekint, és abban bízik, hogy Robin még rengeteg boldog pillanatot élhet át szeretteivel.
Mi az a DIPG, amelyet a kisfiúnál diagnosztizáltak?
A diffúz intrinszikus pontin glióma (DIPG) egy ritka, rendkívül agresszív agydaganat, amely elsősorban gyermekeknél fordul elő. A daganat az agytörzs hídnak nevezett részében alakul ki, amely számos létfontosságú működésben vesz részt, többek között a légzés, a nyelés és a mozgás szabályozásában.
A betegség tünetei között szerepelhet a kettős látás, a szemmozgások zavara, a bizonytalan járás, az egyensúlyvesztés, a beszéd nehezítettsége és a végtagok gyengesége. A daganat elhelyezkedése és a környező agyszövetbe való beszűrődése miatt a műtéti eltávolítás általában nem lehetséges.
A sugárkezelés átmenetileg enyhítheti a tüneteket és lassíthatja a betegség előrehaladását, de jelenleg nincs általánosan alkalmazható, bizonyítottan gyógyító kezelés.
A DIPG prognózisa sajnos rendkívül kedvezőtlen, ugyanakkor a betegség lefolyása gyermekenként eltérhet.