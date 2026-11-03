Szívszorító hírt kaptak a szülők: már csak hónapjai lehetnek hátra a nyolcéves kisfiúnak

Egyetlen pillanat alatt omlott össze egy háromgyermekes édesanya világa, amikor az orvosok közölték vele, hogy nyolcéves kisfia gyógyíthatatlan agydaganatban szenved. A Surrey megyében élő Jessie Correia mindössze néhány héttel fia kilencedik születésnapja előtt tudta meg, hogy a gyermeknek már csak hónapjai lehetnek hátra – számolt be róla a Mirror.

Fotó: GoFundMe

Egy ártatlannak tűnő tünettel kezdődött a kisfiú kálváriája

A 31 éves édesanya először arra figyelt fel, hogy Robin jobb szeme időnként akaratlanul befelé fordul. Nem sokkal később azt is észrevette, hogy a kisfiú járása megváltozott: egyik lábfeje befelé fordult, és mozgás közben a földön súrlódott.

A gyermek kettős látásra is panaszkodott, ám a tüneteket kezdetben a korábban megállapított sajátos nevelési igényeivel hozták összefüggésbe.

A család egyik rokona, aki korábban háziorvosként dolgozott, azonban azonnali kivizsgálást javasolt. Robint a southamptoni kórházban vizsgálták meg, ahol az MRI-felvételek megmutatták a lesújtó igazságot. A kisfiú agyában diffúz intrinszikus pontin gliómát (DIPG), egy rendkívül agresszív és jelenleg gyógyíthatatlan agydaganatot találtak.

Az orvosok közölték a szülőkkel, hogy gyermeküknek várhatóan kilenc-tizenkét hónapja lehet hátra.

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Robin betegsége különösen fájdalmas az édesanyja számára, hiszen a kisfiú már korábban is rengeteg nehézséggel küzdött. Kisgyermekkorában fejlődési nyelvi zavart diagnosztizáltak nála, és hosszú évek kitartó munkájára volt szükség ahhoz, hogy magabiztosan megtanuljon beszélni.

Jessie szerint fia mindössze három éve képes igazán jól kifejezni magát. A daganat előrehaladtával azonban az orvosok szerint Robin fokozatosan elveszítheti látását, mozgásképességét, valamint az evéshez, nyeléshez és beszédhez szükséges képességeit is.

Az édesanya a Mirror újságírójának elmondta, hogy számára az egyik legfájdalmasabb gondolat éppen az, hogy kisfia elveszítheti azt a képességét, amelyért olyan sokat dolgozott.

A háromgyermekes anya bevallotta, hogy egyelőre szinte képtelen feldolgozni a történteket. Minden erejével arra összpontosít, hogy Robin a lehető legjobban érezze magát a kezelések előtt.